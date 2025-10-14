Lo que necesitas saber: Jaakko Ohtonen es un actor finlandés que ha participado en series reconocidas como “Vikings: Valhalla” de Netflix, así como en “The Last Kingdom”.

Hace 21 años se estrenó La Pasión de Cristo y, ahora que va a realizarse una secuela, se esperaba que Jim Caviezel repitiera en el papel del “hijo del Hombre” (ya nomás le harían un arreglitos digitales para quitarle las arruguitas… porque el tiempo no acaricia), pero no. Habrá nuevo actor para el protagónico: Jaakko Ohtonen.

Teaser oficial de la nueva película de Mel Gibson // X:@ResurrectFilm

Monica Bellucci tampoco estará en la nueva película de Mel Gibson

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la secuela de La Pasión de Cristo (que llevará por título La Resurrección de Cristo) comenzó grabaciones la semana pasada en Roma y no sólo se ha “recasteado” (o sea, elegido nuevo elenco) para sustituir a Caviezel: todo el cast de la película de 2021 ha sido reemplazado.

Así que Jaakko Ohtonen reemplaza a Jim Caviezel en el papel de Jesucristo; Monica Bellucci tampoco repetirá como María Magdalena, siendo su lugar ocupado (¡nunca!) por la actriz cubana, Mariela Garriga, a quien muchos tendrán fresquecita en la memoria por su participación en Missión Impossible: Reckoning.

Se pensaba que Caviezel sería “rejuvenecido” por CGI, mejor será reemplazado por Jaakko Ohtonen

En la primera película, en la que Cristo era tratado cual ratero de combi, el papel de María estuvo a cargo de Maia Morgenstern, ahora será la actriz polaca Kasia Smutniak… y, bueno, Pedro será interpretado por Pier Luigi Pasino.

La Resurrección de Cristo narrará hechos sucedidos tres días después de la crucifixión del Yisus… así que si se hubiera visto graaaaaaan diferencia del Jim Caviezel del 2004 al de ahora, 21 años después.

Jim Caviezel en Sounds of Freedom /Foto: Angel Studios

Por mucho CGI que le metieran, si se iba a notar mucho que no tiene 33 años (edad de Cristo al momento de su muerte). Caviezel actualmente tiene 57 añitos.

El estreno de La Resurrección de Cristo será en dos partes: el 26 de marzo de 27 la primera mitad, la otra, el 6 de mayo…. Ah, pero de 2027.