James Caan, uno de los actores más conocidos de Hollywood durante la segunda mitad del siglo XX, falleció el pasado miércoles 6 de julio a los 82 años de edad. La noticia fue revelada este jueves 7 a través de la cuenta oficial del actor en Twitter.

A través de un comunicado, se puede leer: “Es con mucha tristeza que anunciamos la muerte de Jimmy, la cual se dio en la tarde del 6 de julio. La familia agradece las muestras de amor y las condolencias, y pide que se respete la privacidad durante estos tiempos difíciles“. Las cuasas de la muerte del actor no han sido reveladas.

James Caan nació el 16 de marzo de 1940 en el Bronx en Nueva York. En un inicio, quería dedicarse al deporte, pero pronto la actuación lo atrapó mientras estudiaba en la Hofstra University donde, justamente, conoció a Francis Ford Coppola (quien le daría a su personaje más memorable en El padrino).

Empezó su carrera en el teatro con algunas producciones como Blood, Sweat and Stanley Poole de 1961 con el protagónico Peter Fonda. Luego dio el salto a la televisión y al cine con su primer papel grande en 1965 en Red Line 7000 de Howard Hawk, repitiendo colaboración un año después en El Dorado junto a John Wayne y Robert Mitchum. En 1967 apareció en Countdown de Robert Altman.

Después de algunos años, participó en su primer película con Coppola titulada The Rain People de 1969. Y para 1972, fue que le dieron el papel más grande de su carrera: Santino “Sonny” Corleone en la primera entrega de El padrino junto a Marlon Brando, Al Pacino y Robert Duvall entre los protagonistas.

En realidad, James Caan había hecho audición para el personaje de Michael (lo mismo había sucedido con Robert De Niro). De acuerdo con algunos reportes, Paramount había aprobado la presencia de Caan con este personaje, pero después de la audición de Al Pacino, se le quitó el personaje y a Caan se le otorgó el de Santino Corleone. Esta fue la única ocasión en la que Caan recibió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

La carrera entrecortada de Caan

Caan apareció en la primera y segunda parte de El padrino, y se convirtió en una estrella internacional casi de manera inmediata que lo llevó a interpretar varios personajes que, para ser justos, exploraron una narrativa similar a la de Sonny: sujetos violentos como en Cinderella Liberty, The Gambler, Rollerball, The Killer Elite y más.

Pero también apareció en algunas comedias románticas como Funny Lady junto a Barbra Streisand y Omar Sharif, o Comes a Horseman con Jane Fonda y Jason Robards.

Caan también fue conocido por rechazar algunos personajes o producciones bastante populares. Por ejemplo, se sabe que rechazó estar en tres de las películas más aclamadas en la historia del cine como One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Apocalypse Now y Kramer Vs Kramer.

En 1981, apareció en uno de sus papeles más memorbales en Thief de Michael Mann. Después de esto, llegó una de las partes más oscuras en la vida y carrera de James Caan marcado por la muerte de su hermana y el abuso de sustancias. Tanto así, que lo sacaron de la película The Holcroft Covenant (sustituido por Michael Caine).

Durante casi 6 años, Caan dejó de aparecer en películas. Pero todo terminó en 1987 de la mano de Coppola cuando apareció en Gardens of Stone. Y esto, le permitió llegar a otro de sus personajes más conocidos y aclamados. Nos referimos a Paul Sheldon en Misery de Rob Reiner, la adaptación de la novela de Stephen King.