“Nunca he golpeado a una mujer”:Johnny Depp declara en juicio contra Amber Heard

“Era como si ella fuera demasiado buena para ser verdad… Ella estuvo atenta. Ella era cariños, era inteligente, fue amable, era graciosa. Ella fue comprensiva”, dijo Johnny Depp este martes 19 de abril en una de las sesiones del juicio que sostiene contra Amber Heard, su exesposa, por difamación.

Pero eso es solo un extracto con el que se refirió al inicio de su relación la actriz. Después de diversas disputas legales y acusaciones por presunto abuso doméstico, el actor de Piratas del Caribe subió al estrado para declarar como pocas veces lo ha hecho en este asunto. Y lo ha hecho dando algunos comentarios importantes donde niega mucho de lo que se ha comentado sobre él en años anteriores.

Johnny Depp dice que “nunca le he pegado a una mujer”

Desde la semana pasada, se abrió el juicio por difamación que Johnny Depp impuso contra Amber Heard por difamación, esto luego de que ella escribiera en 2018 una columna en The Washington Post donde se describe como sobreviviente del abuso doméstico… aunque nunca mencionó textualmente el nombre del Depp. En su demanda, Johnny Depp pide 50 millones de dólares, pero Heard presentó una contrademanda por daños y prejuicios en la que pide 100 millones.

La situación se seguirá definiendo en las próximas horas y ahora, luego de los diversos testimonios de familiares y allegados, tocó escuchar a uno de los implicados directos. “La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte, pero las mentiras se construyen sobre mentiras… Estoy obsesionado con la verdad“, dijo Depp en la sesión de este martes 19 de abril en un tribunal de Halifax.

Johnny Depp habló por cerca de cuatro horas sobre su complicada infancia, su conocida etapa con el abuso de sustancias y desde luego, sobre su relación con Amber Heard cuando se conocieron en 2009 y hasta el momento en que se casaron, por ahí del 2015. Dijo que en un principio, durante el primer año de casados, las cosas fueron realmente buenas… y después todo cambió.

Como recordarán, la pareja se divorció oficialmente en el 2017, con Heard alegando que Johnny ejerció violencia doméstica sobre ella incluso en momentos en los que el estaba bajo el influjo de sustancias tóxicas. A raíz de todo eso, Depp perdió varios proyectos cinematográficos como Piratas del Caribe, Animales Fantásticos y en el proceso posterior al divorcio, hasta perdió una demanda con el periódico The Sun (AQUÍ los detalles).

Pero en este nuevo juicio, el actor ha aprovechado para dar su versión de los hechos. “Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida“, dijo y en otro extracto de sus declaraciones, señaló: “Mucho de esto es simplemente falso. Creo que era un blanco fácil para ella, porque una vez que has confiado en alguien durante una cierta cantidad de años y le has contado todos los secretos de tu vida, esa información, por supuesto, puede usarse en tu contra“.

