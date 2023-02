Este 2023, Marvel arrancó con todo la fase 5 de su universo cinematográfico estrenando una de las películas más esperadas del año. Por supuesto que hablamos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donde además de ver el regreso de Scott Lang, Hope van Dyne y más personajes que ya extrañábamos, cuentan con la presencia del próximo gran villano que le hará la vida de cuadritos a los Avengers, ni más ni menos que Kang El Conquistador.

Fue en la primera temporada de Loki donde conocimos una variante de este personajazo interpretado por Jonathan Majors, quien es el creador de la Autoridad de Variación Temporal (AVT) y que desde entonces nos quedó claro que sería la nueva amenaza del UCM. Sin embargo, esa versión de Kang era mucho más relajada y no nos dejó ver como tal, el poder y la maldad que en realidad, demuestra dentro de los cómics. Pero ahora ya somos conscientes de sus habilidades y sobre todo, tenemos muy claro que es capaz de lo que sea con tal de lograr lo que se propone y que supuestamente es el destino que le espera.

Foto: Marvel Studios

Por fin llega ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, la primera cinta del año para el MCU

Desde hace un buen rato aparecieron varias imágenes y tráileres que hicieron que nuestras expectativas por ver Ant-Man and the Wasp: Quantumania se elevaran a las nubes, pues la historia los dejará con el ojo cuadrado. A grandes rasgos, en la película, Scott, Hope, Cassie Lang, Hank Pym y Janet van Dyne se embarcan en una nueva aventura que los llevará directo al Reino Cuántico, el cual guarda un montón de secretos que involucran a nuestros protagonistas

Pero la historia no para ahí, ya que en dicha dimensión conocen al despiadado Kang El Conquistador, un viajero multiversal que recorre el tiempo y está atrapado en este reino. Es por eso que necesita las famosas Partículas Pym, para poder ir a cualquier parte y en el momento que se le antoje. Aunque las cosas no serán sencillas para ambos lados, pues Ant-Man y compañía no se las entregarán nomás porque sí, pero Kang tampoco se dejará y usará todo su poder y astucia para obtener lo que desea.

Foto: Marvel Studios

¡Platicamos con Jonathan Majors sobre la virtud de Kang y lo que representa!

Aprovechando que este 16 de febrero se estrena Ant-Man and the Wasp: Quantumania en los cines de México, tuvimos chance de platicar con ni más ni menos que el antagonista de esta historia, Jonathan Majors. El actor nos contó todo lo que deben saber sobre Kang El Conquistador, desde su visión del personaje, lo que representa para la sociedad y los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, por qué tomó la oportunidad de interpretar este papel y en particular, las virtudes que tiene un villano tan complejo.

Si quieren conocer más sobre Kang y lo que podrían esperar de él dentro del futuro del UCM, les recomendamos que chequen nuestra entrevista con Jonathan Majors. Y no se pierdan la tercera película de Ant-Man, porque sus repercusiones serán importantes para los próximos años. A continuación les dejamos la charla completita: