Lo que necesitas saber: Ya tenemos el primer vistazo de 'Kingdom of the Planet of the Apes', donde veremos al hijo de César enfrentándose a su propia especie.

No cabe duda que El Planeta de los Simios es una de las franquicias de ciencia ficción más importantes en la historia del cine, pues desde hace más de 50 años, el universo creado por el autor Pierre Boulle está presente en la pantalla grande. Sin embargo, luego de un buen rato de descanso, la saga continuará dentro de muy poco con el estreno de Kingdom of the Planet of the Apes.

Como recordarán, en 2011, 20th Century Fox decidió reiniciar la historia de César y todos sus seguidores con Rise of the Planet of the Apes. Más adelante, esto se convirtió en una trilogía impresionante que simplemente nos voló la cabeza. Aunque desde 2017, con el estreno de War for the Planet of the Apes, no volvimos a ver a estos simios en el cine, pero eso está por cambiar dentro de muy poco.

Falta muy poco para ver ‘Kingdom of the Planet of the Apes’/Foto: 20th Century Fox

Por fin llegó el tráiler de ‘Kingdom of the Planet of the Apes’

Desde hace un buen rato se anunció que se venía la cuarta entrega de este reinicio de El Planeta de los Simios, la cual llevará por título Kingdom of the Planet of the Apes y cuenta con la dirección de Wes Ball (Maze Runner). A pesar de que sabíamos que estaba en camino, la verdad es que se guardaron un montón de detalles sobre la producción y trama de esta nueva película, lo cual estamos seguros que les dejó más preguntas que respuestas.

Sin embargo, después de mucha espera por fin tenemos el tráiler oficial de esta cinta y de una vez les avisamos que no están preparados para lo que se viene. En este adelanto nos vamos años después de los eventos de War for the Planet of the Apes (2017), donde muchos clanes de simios han surgido en el oasis al que César llevó a sus compañeros, mientras que los humanos han retrocedido a un estado salvaje.

Freya Allan en ‘Kingdom of the Planet of the Apes’/Foto: 20th Century Fox

Es en esta situación donde surge un líder simio pervierte las enseñanzas de César para esclavizar a otros clanes en busca de los últimos vestigios de una tecnología humana secreta. Sin embargo, en medio de todo esto aparece otro simio, Cornelius (sí, el hijo de César), quien se embarca en un viaje para encontrar la libertad junto a una niña humana. De eso va Kingdom of the Planet of the Apes.

El elenco de la cinta está encabezado por Owen Teague, Freya Allan (a quien recordarán por interpretar a Ciri en The Witcher), Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Sara Wiseman y William H. Macy. Así que como verán, nos espera una aventura épica dentro de este universo que seguramente nos dejará con el ojo cuadrado.

En esta nueva película tendremos a un nuevo villano que pondrá en peligro la estabilidad de los simios/Foto: 20th Century Fox

Vayan anotándolo en su calendario para el próximo año, porque Kingdom of the Planet of the Apes se estrenará en cines de México en mayo de 2024 (todavía falta confirmar la fecha exacta). Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver esta nueva película de El Planeta de los Simios, a continuación les dejamos el primer tráiler

