Luego de mucho tiempo de espera y mucha polémica de por medio, Disney nos está dando un vistazo mucho más detallado de su live-action de La Sirenita, interpretada por Halle Bailey.

Este viernes 9 de septiembre, comenzó la D23 Expo y claro que los anuncios no se han hecho esperar. Y entre las revelaciones más importantes del día, esta un primer teaser oficial de esta película que nos llevará de nuevo a sumergirnos en la historia de Ariel.

Logo de la película. Foto: Disney

Aquí el nuevo adelanto del live-action de ‘La Sirenita’

Llegó la D23 y agárrense que viene cargada con anuncios chonchos. Como les decíamos, el más sobresaliente de este viernes es la demostración del primer teaser tráiler de La Sirenita con Halle Bailey en el papel protagónico.

Esta cinta dirigida por Rob Marshall, tiene fecha oficial de estreno para el 26 de mayo del 2023. Este nuevo adelanto es breve, pero ya nos permite ver que se recrearán muchas escenas icónicas de la versión animada de 1989.

Las imágenes nos muestran a Ariel (Halle Bailey) mientras nada dentro de un barco (una escena que muchos recordarán de la película animada) cuando recolecta algunos objetos para su colección. Y claro que no podía faltar la recordada canción “Part of your World” de esa misma escena. Aquí el teaser.

Y se preguntarán quiénes conforman el elenco de La Sirenita. Bueno, el cast de voz en su idioma original lo conforman Daveed Diggs como el cangrejo Sebastian, Jacob Tremblay como el pez Flounder, Awkwafina como la gaviota Scuttle; el reparto se completa con Jonah Hauer-King será el Príncipe Eric, Javier Bardem tendrá el papel de Tritón y Melissa McCarthy será la villana Ursula.