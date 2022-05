Durante las actividades del Star Wars Celebration de este 2022, se dio a conocer el primer vistazo de Light & Magic, una serie documental en exclusiva para Disney+ que nos presentará a los genios detrás de la construcción del universo de Star Wars; es decir, los aristas que formaron parte de la división de efectos especiales.

Ron Howard, productor del documental, se reunió con algunos de los artistas más grandes no sólo que han colaborado con George Lucas desde el Episodio IV en 1977, sino en la industria del cine. Estamos hablando de Dennis Muren, Phil Tippett, Joe Johnston y Rose Duignan, acompañados por Lynwen Brennan, vicepresidenta ejecutiva de Lucasfilm.

Durante un panel y conferencia de prensa, todos los involucrados contaron distintas anécdotas sobre su trabajo con George Lucas, describiendo la manera en la que el director trabaja/colabora y las ideas revolucionarias que cambiaron la forma de hacer cine hace casi 50 años. Pero además, hablaron de los nuevos retos para los directores y artistas considerando el avance de la tecnología.

Panel de ‘Light’ & Magic’ del Star Wars Celebration / Foto: Disney

Light & Magic

A mediados de 2021, el compositor James Newton Howard reveló que estaría trabajando en la música de un documental centrado en la división de efectos especiales de Industrial Light & Magic (empresa fundada por George Lucas).

La noticia fue confirmada mucho tiempo después, y llegó con el anuncio de que Lawrence Kasdan sería el director de esta producción. Kasdan es conocido por ser el guionista de algunas cintas de Star Wars como The Empire Strikes Back o bien, algunos otros clásicos como Raiders of the Lost Ark.

Imagen de ‘Solo: A Star Wars Story’ / Foto: Lucasfilm

La idea de Light & Magic es espectacular, pues entre algunas imágenes y videos, así como entrevistas, tenemos oportunidad de ver la forma en la que George Lucas construyó cada aspecto de Star Wars, pero siempre de la mano con artistas que cambiaron los procesos creativos y de producción en efectos visuales, animación y producción virtual.

Algunos de los involucrados en Light & Magic son George Lucas, James Cameron, Jon Favreau, Ron Howard y aquellos que participaron en el panel, todos revelando su amor y admiración por el trabajo de Lucas, y cómo este fue capaz de reunir a un equipo lleno de genios. “Por 40 o 50 años, ha sido un espacio donde los genios pueden serlo“, dijo Kasdan durante el panel (participando de manera virtual).

Foto: Disney

Los efectos especiales / Realidad

En conferencia de prensa, se puso sobre la mesa el tema del desarrollo de la tecnología y su implementación en el cine. Por ejemplo, el uso que ahora los artistas en producción le dan a las impresiones 3D, entre otras nuevas técnicas que podrían facilitar el trabajo, pero “interrumpir” el proceso creativo.

Los artistas coincidieron en que ahora todo es posible en términos de efectos especiales, sobre todo el hacer ver todo lo más realista posible. Sin embargo, Phil Tippett, creador de la técnica de go motion durante su trabajo en el Episodio V, discutió sobre este punto al decir que el objetivo no es hacerlo “real”, sino sorprender a la audiencia con algo “nuevo”.

Phil Tippett en el panel de ‘Light & Magic’ / Foto: Disney

“Es real en sus mentes porque es nuevo. Pero no es real. La realidad es una cosa my cambiante. No sé si coincidan conmigo, pero se diseñan cosas no para hacerlas reales, sino para sorprender“, dijo Tippett. Joe Johnston mencionó que su trabajo, justamente, no busca ser realista, sino que se sienta real. Y eso es diferente.

“Todos saben que esta nave espacial no es real. Pero si te sientes arraigado a la historia, se te olvida todo eso. Por eso creo que no importa si la audiencia si se trata de un efecto visual. Estás tan conectado con la historia, que se te olvida lo demás“, dijo Joe Johnston.

Mark Hamill en el set of Star Wars: Episode IV / Foto: Getty Images

Los nuevos retos en la industria

Ron Howard también comentó sobre el tema, apuntando a los nuevos retos para los escritores, directores y artistas en la industria. Y mencionó que el trabajo de los efectos especiales hacen que todo sea posible, por lo que una película no sólo se puede sostener con esta parte de la producción.

Es decir, la sorpresa y la grandiosidad de los efectos no pueden ser lo más relevante en una película porque hasta ahora, hemos visto mucho, y por ende, hemos sido sorprendidos de distintas maneras.

Entonces, si todo es posible, lo que sigue es construir historias que acompañen el impacto de los efectos y pesen más que estos. Haciendo referencia a una entrevista, Howard dijo, “Esta es una llamada de atención a los directores porque ahora todo vuelve a la historia. Y eso es genial“.

Light & Magic se estrenará en Disney+ el próximo 27 de julio de 2022.

Ron Howard es el productor de ‘Light & Magic’ / Foto: Disney