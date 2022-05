La última trilogía fílmica de Star Wars dividió opiniones. Algunas personas quedaron satisfechas con el viaje de Rey mientras otras no se alienaron con el personaje principal o el desarrollo de Luke Skywalker. Sin embargo, Rogue One: A Star Wars Story hizo las pases momentáneas con esos fans a través de los personajes de Cassian Andor (Diego Luna) y Jyn Erso (Felicity Jones).

El nombre de Cassian Andor conectó tanto con el público, que se dio luz verde a una serie en solitario que nos mostrará los eventos previos a su hazaña en Rogue One (donde recordamos, y perdón si para alguien es spoiler, pierde la vida después de entregar a la Rebelión los planos de la Estrella de la Muerte).

Imagen de ‘Rogue One’ con Diego Luna y Felicity Jones / Foto: Lucasfilm

Andor con Diego Luna

Dentro de los anuncios del Celebration de este 2022, se revelaron algunas noticias relacionadas con las próximas series dentro de este universo, en donde destacó Andor tras revelar el primer teaser tráiler de esta producción que les volará la cabeza cuando llegue a Disney+ el próximo 31 de agosto.

Como les comentamos, Andor es una precuela de Rogue One que estará ambientada cinco años antes de esta película. Se ha revelado que será un thriller de espías que explorará varias misiones en las que los protagonistas deberán restaurar la esperanza y paz en la galaxia en medio del dominio del Imperio.

¿Quiénes están delante y detrás de esta serie?

De esta serie no sólo nos emociona el regreso de Diego Luna y las caras que volveremos a ver dentro del elenco, sino quiénes están detrás de la seire. Tony Gilroy, quien coescribió Rogue One, será el director, guionista y poductor de Andor. Pero sumó a su equipo a Dan Gilroy de Nightcrawler, Beau Willimon de House of Cards y Stephen Schiff deThe Americans. Sin han visto alguna de estas series y película, sabrán que la atmósfera estará tensa y más cercana a un drama y un thiller.

Del elenco, en realidad, se sabe poco. Luna lidera Andor junto a Genevieve O’Reilly, quien interpretó a Mon Mothma en Rogue One y Revenge of the Sit. Sin embargo, lo que más ha emocionado a las audiencias es el regreso de K-2SO, el droide de seguridad del Imperio que fue hackeado para servir con la Rebelión. Alan Tudyk volverá a darle voz. Otros actores que se suman al elenco son Stellan Skarsgard, Denise Gough y Kyle Soller.

Hace unos meses, Gael García Bernal dijo que le encantaría formar parte del universo se Star Wars, específicamente el de Andor junto a su amigo Diego Luna. AQUÍ la nota. Pero hasta el momento, no se sabe si Lucasfilm hizo caso omiso a la petición o si la consideró. Lo más probable es que el actor mexicano se quede fuera, pues la producción de Andor se cerró a mediados de 2021 después de varios meses de retraso por la pandemia.