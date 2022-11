Hoy en día, hablar de Margot Robbie es referirse a una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Ya sea en el cine de superhéroes de la mano de DC o en películas de corte más dramático, la australiana es una rifada en todos los sentidos.

Pero aunque no lo crean, parece que hasta hace no mucho ella misma dudaba sobre si era buena intérprete. Y en ese sentido, una película del 2017 que ella protagonizó y produjo, la hizo entrar en razón de sus habilidades en la actuación.

Margot Robbie. Foto: Getty Images

La película con la que Margot Robbie se dio cuenta de que era buena actriz

El pasado martes 22 de noviembre, Margot Robbie recibió un reconocimiento de parte de los BAFTA en Londres. Tal como menciona The Hollywood Reporter, la australiana es la figura más joven en recibir el premio tributo A Life In Pictures.

Y es que este premio regularmente se le otorga a estrellas que tienen décadas de trayectoria detrás. Pero en el caso de la protagonista de Birds Of Prey, se ha destacado su aparición en casi 30 películas desde que llegó al estrellato masivo con The Wolf Of Wall Street, además de que ha incursionado exitosamente en la industria como productora.

Margot Robbie en el evento donde la BAFTA le dio el reconocimiento A Life In Pictures. Foto: Getty.

Al recibir el reconocimiento, la actriz dio un discurso bastante interesante en el que hizo una introspección sobre su carrera. Y ahí, reveló cuál es la película con la que se dio cuenta que es buena actuando. No, no es la mencionada película de Scorsese que protagonizó junto a Leonardo DiCaprio.

“‘I, Tonya’ fue la primera vez que vi una película y dije: Está bien, soy una buena actriz'”, dijo a los asistentes en la ceremonia donde le entregaron el premio. Margot Robbie complementó su discurso diciendo que esta cinta, la cual también produjo, la hizo pensar en sí misma como una actriz lo suficientemente capaz de trabajar con algunos de sus ídolos, entre los que se encuentran Quentin Tarantino, con quien le entró a Once Upon a Time in Hollywood.

I, Tonya

Margot Robbie protagonizó I, Tonya en el 2017 y una buena parte de la crítica especializada, ve esta película como uno de los puntos importantes de inflexión en la carrera de la actriz.

La cinta semibiográfica (con muchos tintes de humor negro y sátira) nos cuenta la historia de la patinadora Tonya Harding, cómo se le obligó a ser patinadora desde temprana edad y cómo a pesar de ser una destacada y habilidosa exponente, siempre se le señaló por su origen humilde. Eso sí, cuando llegó el momento de medirse en una importante competencia, su pareja y sus secuaces intentan sabotear a otra destacada competidora. Y aunque Tonya testifica contra ellos, no se libra de su complicidad, viendo sus sueños y su carrera truncadas.

La película se llevó varias nominaciones en la temporada de premios 2017-2018, destacando el Oscar a Mejor Actriz de Reparto que ganó Allison Janney. Robbie fue nominada a Mejor Actriz en la misma ceremonia, pero no logró llevarse la estatuilla.

Margot Robbie como Tonya Harding. LuckyChap Entertainment/Neon/Clubhouse Pictures