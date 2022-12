Cuando pensamos en esas películas con las que crecimos y que nos meten un buen trancazo de nostalgia, lo más probable es que se entre todas esas cintas se nos venga a la mente Matilda. Y es que como no la vamos a recordar, si desde su estreno se convirtió en un clásico que si bien no era infantil, al ver cada una de sus escenas icónicas nos lleva de regreso a esa época donde éramos felices y no lo sabíamos.

Fue en 1996 cuando llegó la primera adaptación cinematográfica de esta clásica historia de Roald Dahl, que contó con la dirección del mismísimo Danny DeVito. Pasaron los años y se convirtió en una cinta de casi casi de culto para toda una generación, tanto así que tuvo que pasar un buen rato para que este cuento volviera a nuestras vidas en forma de producción cinematográfica, ahora de la mano de ni más ni menos que Netflix.

Foto: TriStar Pictures

Ahora tenemos dos una nueva versión de ‘Matilda’ y su elenco es muy diferente al de la película original

Desde 2018, el gigante del streaming anunció con bombo y platillo que estaba trabajando en una nueva versión de Matilda, solo que en esta ocasión se apegarían al exitoso musical que llegó a Broadway en 2011 y no como tal en la novela de Doahl. Al principio, se dijo que este proyecto sería una serie televisiva, pero con el paso de los años, la producción se transformó en una película musical que contaría con un elenco de primera, conformado por algunos nombres importantes de Hollywood

Finalmente este 25 de diciembre –sí, en plena Navidad–, Netflix estrenó esta cinta a través de su plataforma y por supuesto que ha dado de qué hablar, sobre todo porque evidentemente, los nostálgicos que crecieron con la primera versión no están tan contentos que digamos. Es por eso que en esta ocasión repasaremos al elenco principal de las películas de 1996 y 2022. ¿Están listos? Ahí vamos.

Matilda – Mara Wilson/Alisha Weir

Luego de aparecer en Mrs. Doubtfire y Milagro en la Calle 34, el mundo conoció finalmente a Mara Wilson por protagonizar Matilda en 1996. Y la verdad es que muchos recordamos con mucho cariño su actuación, pues era perfecta para el personaje principal. Sin embargo, después de formar parte de cintas como A Simple Wish y Thomas and the Magic Railroad, se retiró de la actuación en 2000 para centrarse en la escritura. Aunque eso sí, en 2012 volvió para interpretar un par de papeles pequeños.

Para 2022, la encargada de dar vida a ni más ni menos que Matilda fue Alisha Weir. Probablemente su nombre no les suene –porque este es su papel más importante hasta la fecha–, pero ya había trabajado en producciones como Don’t Leave Home y Darkland, y sin duda, es la actriz que se lleva por completo la adaptación de Netflix, pues brilla en cada vez que aparece en la pantalla.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Miss Jennifer Honey – Embeth Davidtz/Lashana Lynch

Otro de los personajes importantes en la novela de Matilda es Jennifer Honey, la dulce y tierna maestra que se encarga de cuidar de nuestra protagonista. En la primera película, la actriz que le dio vida a esta profesora fue Embeth Davidtz, a quien quizá recordarán por participar en proyectos como El hombre bicentenario, El diario de Bridget Jones, La chica del dragón tatuado, las dos cintas de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y Old de M. Night Shyamalan junto a Gael García Bernal.

Sin embargo, Netflix decidió que para su versión de esta historia, Lashana Lynch interpretaría el papel de la señorita Miel. A ella quizá la hayan visto en el Universo Cinematográfico de Marvel como Maria Rambeau, en películas como Captain Marvel y Doctor Strange and the Multiverse of Madness, o probablemente se les haga conocida como Nomi, la nueva agente 007 en No Time To Die de James Bond.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Agatha Trunchbull – Pam Ferris/Emma Thompson

Por más mala que sea, la historia de Matilda no sería la misma sin la señora Agatha Trunchbull –o Tronchatoro como la conocemos en México y Latinoamérica. Pam Ferris fue la encargada de interpretar a la villa del cuento en la versión original de 1996, quien después de esta cinta, apareció en otras películas importantes del tamaño de Harry Potter y el prisionero de Azkaban y Children of Men (ambas junto a Alfonso Cuarón), así como Tolkien.

Sin embargo, para su adaptación de este clásico, el gigante del streaming se voló la barda contratando a Emma Thompson para dar vida a Tronchatoro. Sobra decir que esta es una de las actrices británicas más importantes de su generación, pues ha aparecido en un montón de producciones multipremiadas y a lo largo de su carrera se ha llevado grandes reconocimientos como el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y hasta el Primetime Emmy. Sin duda, fue una gran elección.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Señor Wormwood – Danny DeVito/Stephen Graham

Por supuesto que además de los personajazos que mencionamos previamente, no podemos olvidar al papá de Matilda, ni más ni menos que el señor Harry Wormwood. Además de dirigir la película de los 90, el gran Danny DeVito se encargó de dar vida al padre de la protagonista, quien luego de esta cinta, continuó siendo una gran figura del cine y participó en producciones como Hércules de Disney, The Virgin Suicides, Big Fish, El Lorax, el live-action de Dumbo y muchas más.

Para 2022 y en la versión de Netflix, el papel del señor Wormwood quedó a cargo del actor británico, Stephen Graham. Por si no les suena, es probable que lo haya visto en proyectos como This Is England y sus secuelas televisivas, Snatch, Gangs of New York, The Irishman, Piratas del Caribe y por supuesto, Peaky Blinders.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Señora Wormwood – Rhea Perlman/Andrea Riseborough

Para cerrar con la familia directa de Matilda, no podemos dejar de lado a su irresponsable madre, la señora Zinnia Wormwood, quien en 1996 fue interpretada por la actriz Rhea Perlman. Después de este papel que muchos recordamos, tuvo pequeñas participaciones en series como Frasier, La Ley y El Orden, Brooklyn Nine-Nine, The Goldbergs, Harley Quinn, Star Wars: The Bad Batch, y pronto la veremos en la película de Barbie protagonizada por Margot Robbie.

En 2022, el gigante del streaming decidió que Andrea Riseborough sería la encargada de tomar este papel en su nueva adaptación. Probablemente no la recuerden, pero esta actriz británica ha trabajado en producciones como Birdman de Alejandro González Iñárritu, Nocturnal Animals, The Death of Stalin, Mandy, Nancy, The Grudge y Amsterdam junto a la propia Robbie, Christian Bale y John David Washington. Fuera del cine, Riseborough recibió una nominación a los BAFTA por su interpretación de Margaret Thatcher en el telefilme, The Long Walk to Finchley.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Bruce Bogtrotter – Jimmy Karz/Charlie Hodson-Prior

Cuando pensamos en Matilda, seguramente se les venga a la mente la icónica escena de ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Bruce! comiendo ese delicioso pastel de chocolate. En la película del 96, quien dio vida a este niño bulleado por Tronchatoro fue Jimmy Karz, y después de aparecer brevemente en The Wedding Singer con Adam Sandler y participar en un episodio de ER, se retiró por completo de la actuación.

Sin embargo, para la versión de Netflix, este personaje cambia un poco, pues ahora es un pequeño más delgado, interpretado por Charlie Hodson-Prior, quien está haciendo su debut en la industria cinematográfica.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Señora Phelps – Jean Speegle Howard/Sindhu Vee

Continuando con los trabajadores de la escuela a la que asiste Matilda, teníamos qué mencionar a la señora Phelps. En la versión original cinematográfica, Jean Speegle Howard se encargó de dar vida a la bibliotecaria. Antes de la cinta de 1996, ya era conocida por aparecer en más de 30 series de televisión como Married… with Children, Grace Under Fire y Buffy, la cazavampiros. Aunque lamentablemente murió en el 2000.

Ahora, en 2022, quien se quedó con este papel fue Sindhu Vee, una comediante de stand-up que ha hecho apariciones en la televisión británica en programas como Have I Got News For You, Mock the Week, Would I Lie To You?, House of Games y QI. También es la presentadora del podcast Comedy of the Week e incluso participó en la segunda temporada de Sex Education como la madre de Olivia.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Lavender Brown – Kiami Davael/Rei Yamauchi Fulker

Aunque parece que todo el mundo está en contra de Matilda, la verdad es que tiene varios aliados. Entre ellos está Lavender Brown, su compañera de clase y amiga, que en la primera película fue interpretada por Kiami Davael, quien luego de esta cinta tuvo papeles menores en The Steve Harvey Show, In The House, Grown Ups y Bruno, el cual terminó siendo su última aparición como actriz.

Por supuesto que este personaje no podía faltar en la adaptación del gigante del streaming, pues quedó en manos de Rei Yamauchi Fulker, una pequeña actriz que también está debutando en las grandes ligas con esta película.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Amanda Thripp – Jacqueline Steiger/Winter Jarrett-Glasspool

Y si hablamos de escenas icónicas de la primera película de Matilda, no podemos dejar de lado el momento en el que Tronchatoro le da vueltas con sus trencitas a la pequeña Amanda Thripp. La actriz encargada de dar vida a esta niña en la película original fue Jacqueline Steiger, quien después de interpretar a este personaje, tuvo papeles en producciones como Dennis the Menace Strikes Again! y Beautiful, pero no volvió a brillar como en 1996.

Para 2022, la siguiente niña que le da vida a Amanda en la versión de Netflix es Winter Jarrett-Glasspool, quien aunque no tiene experiencia en la industria cinematográfica, estamos seguros que una nueva generación la conocerá por este papel.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Hortensia – Kira Spencer Hesser/Meesha Garbett

Por último pero no menos importante, tenemos a Hortensia, una niña más grande que Matilda que le explicó quién era Tronchatoro. Para ser honestos, este personaje solo apareció unos cuantos segundos en la película de 1996 y fue interpretado por Kira Spencer Hesser, quien desapareció unos cuantos años del mundo del entretenimiento y volvió tiempo después en papeles muy pequeños en la televisión.

En la versión del 2022, vuelve a aparecer Hortensia, pero esta vez, el papel quedó en manos de una pequeña bailarina llamada Meesha Garbett, quien ya ha actuado en distintas obras de teatro, pero su interpretación en la cinta del gigante del streaming es su participación más importante hasta la fecha.

Fotos: TriStar Pictures/Netflix

Y ustedes, ¿prefieren al elenco de la primera película de ‘Matilda’ o el de Netflix?