En las cintas de Creed hemos visto cómo Adonis ha tenido que superar sus miedos tanto arriba como abajo del ring, así como superar esas cosas del pasado que lo lastimaban. Sin embargo, el actor que lo interpreta ha tenido un camino similar al personaje, pues Michael B. Jordan se reencontró con una compañera que lo molestaba en la escuela y esta fue su reacción.

Como ya lo sabrán, Michael se encuentra promocionando la tercera parte de esta franquicia por todo el mundo (incluso se dio una vuelta por México para presentarla de este lado del charco). Pero estamos seguros que el protagonista de esta historia no se imaginaba que así como ‘Donnie’ en esta película, reaparecería una persona que hace muchos años le hizo la vida de cuadritos.

Michael B. Jordan se reencontró con una compañera que lo molestaba en la escuela y así reaccionó

Resulta que durante la premier de Creed III en Atlanta, Georgia, Michael B. Jordan se reencontró con una compañera que lo molestaba en la escuela… así como lo leen. La persona en cuestión es conocida como Lore’l, quien también es presentadora de una programa llamado The Morning Hustle Show y que en su época de juventud iba en la misma escuela que el actor de 36 años.

La mujer apareció en la alfombra roja de la película para hacer entrevistas, pero la cosa se puso muy incómoda cuando le tocó platicar con Michael. Lore’l le recordó que ambos ya tenían un pasado, pues estudiaron juntos la Chad Science Academy en Newark, Estados Unidos, y fue ahí cuando B. Jordan –con una sonrisa que se notaba tensa– le dijo: “Oh, sí, chico cursi, ¿verdad?”.

Michael B. Jordan en el estreno de ‘Creed III’ en Los Ángeles/Foto: Getty Images

Michael B. Jordan pasó un momento muy incómodo, porque la presentadora fue su compañera en la escuela

Por supuesto que Lore’l entendió a la perfección a lo que se refería Michael B. Jordan en su reencuentro, es por eso que la presentadora intentó reírse del momento y contestó: “¡Yo no dije eso! Seguro que me citaron mal”. El actor no se quedó callado y respondió con un: “No, lo escuché”. Así se dio la conversación entre ambos, hasta que la entrevistadora aceptó que se reían de su nombre.

“Solíamos burlarnos de tu nombre, pero obviamente estás aquí rompiéndola”, dijo la mujer para terminar con esta incómodo entrevista a Michael. Por supuesto que el video de esta essstraña conversación se hizo viral, pues muchos querían enterarse del chismecito completo y aunque no lo crean, parece que el coraje cegó al protagonista de Creed y se confundió un poquito con ella.

De acuerdo con algunos medios, la persona que llamó chico cursi a Michael B. Jordan no fue Lore’l, sino Dominique Da Diva, copresentador del podcast The Undressing Room. Ahí, dio su opinión sobre el actor y dijo que para él, “es un tipo agradable y cursi”, aunque no lo mencionó como si ser cursi fuera algo malo.

Aunque eso sí, Lore’l confesó que durante los años que compartió clases con Michael, tanto ella como otros compañeros se burlaban de él por su nombre, ya que era igualito al de la leyenda del basketball y curiosamente, antes de convertirse en estrella de cine, B. Jordan también practicaba este deporte. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que el actor exageró o reaccionó bien ante la situación?