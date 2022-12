Checa el primer vistazo de 'Mickey 17', la nueva película de Bong Joon-ho con Robert Pattinson

El 2024 se ve lejano, pero ya le estamos echando ojo a fondo pues se vienen muchos estrenos imperdibles en el cine. Y ahí, en el calendario de lanzamientos, debemos agregar Mickey 17.

Poco se ha hablado de esta cinta, la cual tendrá a Robert Pattinson en el papel protagónico bajo la dirección Bong Joon-ho, el aclamado cineasta surcoreano que nos trajo Parasite hace unos cuantos años. Pero por fin, ya tenemos un primer vistazo y una fecha de estreno para ir agregando a nuestra (lejana) agenda.

Ilustrativa de ‘Mickey 17’. Foto: Warner Bros.

‘Mickey 17’ con Robert Pattinson se estrenará en marzo del 2024

Fue en enero de este 2022 cuando se anunciaron los planes para esta película. La cinta dirigida por Bong Joon-ho se inspira en la novela de ciencia ficción Mickey 7 de Edward Ashton, recién publicada en febrero pasado.

El libro nos presenta a Mickey, quien es conocido como un ‘prescindible’. En esta historia, los ‘prescindibles’ son formas de vida que las expediciones humanas espaciales mandan como carne de cañón cuando una misión se torna peligrosa o incluso suicida. El protagonista forma parte de estas expediciones con las que la raza humana busca colonizar el planeta helado Niflheim.

Pero hay un detalle: cada vez que muere Mickey, su cuerpo se regenera nuevamente con algunos de sus recuerdos intactos. En la novela, tras una de las misiones, todos creen que la séptima reencarnación de Mickey ha muerto, pero la verdad es que el sujeto comienza a cuestionarse lo que pasa con él y así, regresa a la base de su equipo para evitar que uno de sus nuevos clones tome su lugar.

Y no solo eso, sino que buscará averiguar cómo fue que terminó convirtiéndose en un prescindible dentro de estas expediciones colonizadoras (recordemos que no todos sus recuerdos se restauran con cada reencarnación). Ahora bien, la adaptación cinematográfica de Bong Joon-ho no tendrá el mismo nombre que el libro; la película ha sido anunciada como Mickey 17.

Si bien esta cinta se basa en la novela de Edward Ashton, el medio Deadline señala que la adaptación cinematográfica del director surcoreano podría ser un poco diferente del material de origen. Y claro, Robert Pattinson está confirmado como protagonista.

Para ir calando el asunto con esta entrega, Warner Bros acaba de lanzar un primer vistazo este lunes 5 de diciembre y anunciaron la fecha de estreno del largometraje para el 29 de marzo del 2024.

¿Quién más se une a Mickey 17?

Además de Robert Pattinson, Mickey 17 de Bong Joon-ho contará con las actuaciones de Steven Yeun (a quien recordarán por Minari), Naomi Ackie, Toni Collette y Mark Ruffalo.

Por acá andaremos atentos a próximos detalles y tráilers oficiales de Mickey 17. ¿Emocionados?