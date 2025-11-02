Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour de acoso e intimidación

Lo que necesitas saber: Millie Bobby Brown habría acusado a su compañero de 'Stranger Things', David Harbour, de acoso e intimidación.

La última temporada de ‘Stranger Things’ está a la vuelta de la esquina (por acá pueden ver el tráiler más reciente) y muchos fans no pueden con la emoción y la incertidumbre. Aunque bueno, la conversación también ha sido un poco por rumores como el de Millie Bobby Brown y su acusación a David Harbour.

Si no son fans de la serie de los hermanos Duffer, ahí les van cinco pesos de contexto: la actriz Millie Bobby Brown da vida a Eleven, una niña con poderes psíquicos que creció en un laboratorio y donde experimentan con sus habilidades.

Millie Bobby Brown como Eleven en ‘Stranger Things’. Foto: Netflix

Millie Bobby Brown demandó a David Harbour por acoso e intimidación

Conforme avanza la serie, Eleven desarrolla un lazo de padre-hija con Jim Hopper, interpretado por el actor David Harbour, el jefe de policía en el pueblo de Hawkins, que se involucra en la búsqueda de Will Byers (Noah Schnapp) y todo lo que ocurre con Vecna y demás.

Ahora bien, aunque en pantalla parece que el vínculo entre los personajes de Millie y David es muy bueno, parece que detrás de ella no es así. El diario británico Daily Mail, en su edición de este domingo 2 de noviembre, dio a conocer que la actriz de 21 años presentó una demanda contra Harbour antes de grabar los episodios de ‘Stranger Things 5’.

David Harbour como Hopper en ‘Stranger Things’. Foto: Netflix

Así lo aseguró una fuente cercana al diario Daily Mail

De acuerdo con el portal, David Harbour se enfrentó a una investigación interna luego de los señalamientos de Millie Bobby Brown. Si bien el actor no fue señalado de acoso sexual, una fuente declaró al diario que la actriz sí presentó una denuncia por acoso e intimidación.

“Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”, mencionó la fuente anónima citada por el Daily Mail, quien informó que no se sabe cuál fue el resultado de la investigación. Por su parte, Netflix hasta el momento no ha mencionado nada al respecto.

El cast de Stranger Things en el estreno de la temporada 4. Foto: Getty Images.

Otro escándalo más vinculado a David Harbour y su comportamiento

Las acusaciones contra David Harbour no llegan en el mejor momento de su trayectoria, ya que en las últimas semanas el nombre del actor ha sonado bastante pero no por sus dotes actorales, sino por escándalos sobre su vida sentimental.

Y es que el pasado 24 de octubre, su ex pareja Lily Allen lanzó un nuevo disco llamado ‘West End Girl’ (bastante bueno, si nos permiten decirlo) donde la cantante habla sobre su ruptura con el actor. Una que aparentemente se dio por una infidelidad por parte de él.

David Harbour and Lily Allen. Foto: Getty Images

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto

O eso dan a entender canciones como “Madeline”, por ejemplo, donde Lily Allen habla con la supuesta amante de su esposo y le pide que le ayude a entender por qué le hizo eso.

Ahora sí que más claro ni el agua. Aunque el actor no ha mencionado nada al respecto, habrá que ver si dice algo sobre la acusación que habría recibido por parte de Millie Bobby Brown y su postura al respecto (o al menos los detalles de la investigación a la que se enfrentó).





