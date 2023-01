Aunque en últimas fechas la figura de Merlina Addams se ha popularizado más, gracias a la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega, desde hace décadas ésta ha sido parte de la cultura popular. Y gran parte del crédito se le debe dar a la interpretación que Lisa Loring hizo en los 60.

Pues bien, lamentablemente Lisa Loring falleció el pasado sábado 28 de enero. La noticia fue confirmada por su hija. “Se fue pacíficamente, con sus dos hijas sosteniéndole la mano”, describió para Variety.

Foto: Facebook / LisaLoringAddamsFamily

De acuerdo con The Guardian, Lisa Loring murió a causa de una derrame cerebral, información que fue reforzada por una publicación en Facebook hecha por Laurie Jakobson, amiga de Lorie:

“Sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta”, señaló Jakobson.

Foto: Facebook / LisaLoringAddamsFamily

Lisa Loring estaba conectada a diversos aparatos que la mantenían con vida. Bajo esta condición estuvo durante tres días. Su familia decidió retirárselos este fin de semana. “Ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Wednesday Addams”, agregó Jakobson en su mensaje.

Lisa Loring interpretó a Merlina Addams en la popular serie de los 60, La Familia Addams. El papel lo tuvo sólo durante un par de años (de 1964 a 1966), pero fueron suficientes para ser la influencia de actrices que años después dieron vida al popular personaje basado en las caricaturas de Charles Addams.

Captura de pantalla

Lisa Loring nació en las Islas Marshall en 1958, vivió en Hawái y luego en Los Ángeles con su madre. En esta última ciudad comenzó a modelar a la edad de tres años. Sólo dos años después, a los cinco, realizó la primera adaptación de Merlina Addams.

Luego de La Familia Addams, Loring participó en diversas comedias, como The Pruitts of Southampton, pero también interpretó papeles dramáticos, como el de la serie The Girl from U.N.C.L.E.

Jenna Ortega, quien protagoniza la más reciente adaptación del personaje de Merlina Addams, hace poco comentó que en su actuación ha tratado de mostrar la influencia de Lisa Loring. “Le rendí homenaje a Lisa Loring, la primera Merlina Addams. Hice un poco del caminado que ella hace”.