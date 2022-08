Murió a los 73 años Olivia Newton-John, cantante y actriz de 'Vaselina'

Este 8 de agosto será un día que muchos fanáticos del cine y la música recordarán con mucha tristeza, pues lamentablemente la cantante y actriz que muchos recordarán por interpretar a Sandy Olsson en Vaselina, Olivia Newton John murió a los 73 años debido al cancer de mama con el que luchó durante más de tres décadas.

La noticia de su muerte la confirmaron a través de sus redes sociales, con un comunicado que dice lo siguiente: “Dame Olivia Newton-John falleció en paz en su rancho del sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todo el mundo que respete la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”. Las personas cercanas a ella pidieron que en lugar de llevar flores lugar hagan donaciones en su memoria a la fundación que lleva su nombre.

Repasemos la carrera musical de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Inglaterra. Sus inicios como cantante se remontan a sus años de colegio, pues formó parte de un grupo femenino llamado Sol Four. ​En 1971 publicó su primer álbum, If Not For You, el cual llegó a Estados Unidos y tuvo un éxito considerable. Cuatro años después representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión, donde interpretó la canción “Long Live Love” y quedó en el cuarto lugar, resultando como ganadores ni más ni menos que ABBA.

Para 1975, Olivia se mudó a Norteamérica, donde alcanzó pronto la fama como cantante de pop y también de música country. A lo largo de su carrera sus canciones alcanzaron en cinco ocasiones el primer puesto en las listas de ventas. Una de ellas sin duda fue “Physical”, que permaneció durante diez semanas en ese lugar y se convirtió en un hit mundial. Newton-John también ganó cuatro veces el premio Grammy y grabó cerca de 26 materiales discográficos, como solista y junto a amigos como Vince Gill y John Farnham.

‘Vaselina’ y el éxito como actriz

Aunque ya tenía experiencia en la pantalla grande interpretándose a sí misma en algunas películas, en 1978 arrancó oficialmente su carrera como actriz dando vida a la dulce Sandy Olsson en Vaselina, donde compartió protagónico con John Travolta. Dos años más tarde también fue la estrella principal de la cinta de fantasía musical Xanadu y en 1983 se reencontró con Travolta en Two of a Kind –con quien por cierto, también grabó un disco de navideño en 2012–.

Olivia no solo brilló en la pantalla grande, pues también participó en diferentes programas de televisión como Saturday Night Live, Murphy Brown, American Idol, Glee, RuPaul’s Drag Race y Dancing With the Stars. La última película que filmó fue The Very Excellent Mr. Dundee, una comedia que se estrenó en 2020.

Su historial luchando contra el cáncer

Para 1986, Olivia Newton-John se convirtió en madre y luego de un matrimonio fallido, en 2008 se volvió a casar con el empresario John Easterling. En 1992, a la actriz y cantante le detectaron cáncer de mama, que la obligó a cancelar la promoción de su siguiente disco y la gira que ya tenía contemplada. Luego de un largo tratamiento se recuperó​ y desde entonces se convirtió en una incansable defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud.

Fue en 2012, dos décadas después de su diagnóstico que Newton-John volvió a padecerlo, pero lo mantuvo en secreto. Cinco años más tarde reveló que por tercera ocasión regresó el cáncer, además los doctores detectaron un tumor en la base de su columna vertebral y fue sometida a varias sesiones de radioterapia, con las que volvió a superar esta enfermedad. Sin embargo, este 2022 no pudo ganar la batalla y es así como tenemos que despedirnos de una las actrices y cantantes más influyentes de todos los tiempos.

Olivia Newton-John y John Travolta en los premios Oscar de 2018/Foto: Reuters