Oscar Isaac nos habla de ‘Moon Knight’ y el tema de salud mental en la serie de Marvel

Este 2022, el MCU arranca con el estreno de Moon Knight, la quinta producción en exclusiva para Disney+ con el protagónico de Oscar Isaac. Aquí, interpreta a un vigilante/justiciero que adquiere los poderes de Khonshu, el dios egipcio de la Luna, y que tiene trastorno de identidad disociativo. Esta es la primera vez que vemos en pantalla a este personaje, uno de los más complejos dentro del universo de Marvel.

Y fue justamente esa complejidad lo que más le atrajo a Oscar Isaac para entrarle a Moon Knight (AQUÍ el tráiler), una serie completamente distinta a lo que hemos visto ahora (tanto el cine como en televisión) al mezclar acción, comedia y drama, con suspense y hasta un thriller psicológico. Pero lo más destacado de esta nueva serie, es que pone sobre la mesa el tema de salud mental.

Así que cuando tuvimos oportunidad de platicar con Oscar Isaac sobre este estreno, le preguntamos sobre la forma con la que Moon Knight habla del tema con tanta sensibilidad. Pero tampoco perdimos la oportunidad de platicar sobre su último trabajo con Paul Schrader, la presencia de Ethan Hawke y las partes más cómicas de la serie. Aquí se las dejamos:

Moon Knight

Moon Knight nos presenta a Steven Grant un egiptólogo británico que trabaja en la tienda de regalos de un museo en Londres. Su vida es un caos y un tanto solitaria a partir de lo que él cree son “problemas de sueño”: duerme atado y pone arena alrededor de la cama para saber si en la noche sucedió algo o simplemente se quedó dormido.

Esto le ha traído un montón de problemas en su trabajo y un su vida personal. Un día, tras quedarse dormido, “sueña” con un sujeto llamado Arthur Harrow, líder de una secta que está en busca de una reliquia del Antiguo Egipto. Con esto, las cosas en su vida se complican aún más al enfrentarse con la aterradora figura de Khonshu y la presencia de Marc Spector, una de sus múltiples personalidades.

Algo que no hemos visto dentro del MCU

Hay varios factores que hacen de Moon Knight una producción única no sólo entre los títulos que Marvel ha trabajado en exclusiva para Disney+, sino en la franquicia completa. Se trata de una serie de acción y aventura que nos recuerda la experiencia de Indiana Jones o Tomb Raider. Pero lo más destacado está en que es una mezcla, casi perfecta, de todo: acción, aventura, comedia, drama, y principalmente, suspenso.

Moon Knight no es propiamente una serie de terror, pero su base es esta por encima de otros géneros. Y así, la serie se convierte en un thriller psicológico. La historia es tan desgarradora como aterradora, y es brutal. Esto último no sólo lo relacionamos con la forma en la que presenta la violencia (algo que, es justo decirlo, se ve de distinta forma comparado con todo lo demás), sino con el mismo desarrollo del personaje.

Pero si algo hemos de destacar en la serie, son estos dos puntos. El primero, que el trastorno mental va dirigido hacia el héroe, no el villano como suele verse en la mayoría de las historias (algunas veces para justificar sus manías). Esta vez, el dilema encierra al protagonista, lo cual dicta la forma en la que el resto de los personajes se van construyendo, incluido el villano.

Y la segunda, es que el tratamiento que se la da a un tema tan delicado, viene de romper la narrativa en la que la o el culpable es la persona con un trastorno mental. Aquí, Steven Grant/Marc Spector están acostumbrados a creer que ellos son responsables de su propio caos al no poder controlar su “debilidad” cuando, en realidad, el mundo es el que se aprovecha de esta vulnerabilidad.

¿Entrará Moon Knight en el MCU?

Esta es la pregunta del millón. Los involucrados han dicho que si le va bien a la serie, se puede hablar de una segunda temporada e incluso de la entrada de Moon Knight al MCU con las películas. Pero no hay certeza de nada y tendremos que esperar para ir viendo cómo evolucionan los estrenos de este año de Marvel tanto en Disney+ como en la pantalla grande.

Sin embargo, Oscar Isaac reveló en una entrevista que si se pudiera involucrar con otros personajes, serían aquellos que conforman los Midnight Sons de quienes mencionó a Moon Knight, Blade, The Punisher, Daredevil y Ghost Rider. ¿Suena descabellado? Para nada. Todos estos personajes han sido mencionados entre los planes de Marvel para traerlos.

Sólo basta recordar que en Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox hizo su aparición como Matthew Murdock y que los rumores sobre la presencia de Jon Bernthal en la segunda de Doctor Strange son bastante fuertes. Así que hemos de esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Mientras, por acá les dejamos el calendario hasta ahorita:

Moon Knight (30 de marzo)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 de mayo)

Ms. Marvel (8 de junio)

Thor: Love and Thunder (8 de julio)

She Hulk (verano de 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre)

I Am Groot (finales de 2022)