Lo que necesitas saber: La convención en México tendrá un panel especial dedicado a la conversación con reconocidos cineastas.

Lo hemos dicho antes y reiteramos: la difusión de la cultura pop cambiará por completo con la CCXP México 2024. Y si ustedes reconocen como pocos el trabajo de los cineastas, entonces emociónense que a la convención llega Directores en Dirección.

Este es un panel que abre la conversación sobre lo que significa el trabajo de dirección de proyectos cinematográficos, más allá de lo que conocemos comúnmente. Esta es una mirada más profunda a los procesos, los estilos, las historias y todos esos detalles que han marcado la carrera y la forma de dirigir de diversos cineastas reconocidos de la industria.

Tim Miller, Louis Leterrier y Jon Watts serán los invitados de ‘Directores en Dirección’ de la CCXP México 2024. Foto: cortesía.

Los invitados de ‘Directores en Dirección’ de la CCXP México 2024

Este panel originalmente lo comanda Collider, el reconocido sitio web noticioso de cine y TV fundado por Steven Weintraub, quien es su actual editor en jefe. La iniciativa ha pasado por diferentes convenciones y ahora, le toca a la CCXP México 2024 recibirla con algunos invitados de lujo.

Será el propio Weintraub quien llegue al evento para comandar nuevamente esta oportunidad. Y para que se vayan preparando, les contamos quiénes serán los invitados, quienes además tienen un recorrido interesante en producciones de Marvel.

Steven Weintraub presentará el panel de Collider en la CCXP México 2024. Foto: Getty.

Jon Watts viene a la CDMX para la convención

Confirmadísimo… Jon Watts, director de la trilogía de Spider-Man con Tom Holland, estará en la CCXP México 2024. Pero claro que su experiencia no solo se basa en lo que hizo dentro del universo cinematográfico de Marvel.

Él también tiene créditos de dirección dentro del cine de terror con la cinta Clown del 2014, así como en el thriller de Cop Car protagonizada por Kevin Bacon.

Además, esta será una gran oportunidad de explorar junto a él esta transición que hizo de dirigir videos musicales de bandas como Death Cab For Cutie, Swedish House Mafia, Sleigh Bells, TV On The Radio y Fatboy Slim, a convertirse en director de cine.

Jon Watts. Foto: Getty.

Tim Miller también llegará a Directores en Dirección CCXP México 2024

También el director de la primera película de Deadpool será parte de Directores en Dirección en la CCXP México 2024. Tim Miller se incorpora al panel presentado por Steven Weintraub donde más allá de su experiencia en la cinta de Marvel, seguro exploraremos lo que ha hecho como cineasta y creativo en otros proyectos.

Recordemos que Miller, en el cine, incursionó en el género de acción dentro de la cinta Terminator: Dark Fate. Eso sí, quizá algunos lo recuerden mejor por ser el creador de la exitosa serie Love, Death & Robots, de la cual ha dirigido varios episodios.

Será interesante hablar de su experiencia no solo como director, sino como cabeza de proyecto viendo otros estilos de dirección pues ha tenido a otros cineastas dirigiendo capítulos de la serie.

Tim Miller. Foto: Getty.

Louis Leterrier cierra el panel de invitados para esta edición de la convención

Como dijimos, los invitados de Directores en Dirección de la CCXP México 2024 tiene a cineastas con pasado en Marvel. Y en ese sentido, Louis Leterrier es recordado por su trabajo en la película de The Incredible Hulk del 2008 que en su momento, sorprendió por hacerse canon en el MCU.

Su recorrido cinematográfico continuó en tiempos más recientes con Fast X y en la última década, con Furia de Titanes y Los ilusionistas. Veremos qué nos tiene preparado para su charla en el panel.

Louis Leterrier. Foto: Getty.

Lo que se ha anunciado al momento para la CCXP México 2024

El anuncio del panel de Directores en Dirección de la CCXP México 2024 llega luego de algunos anuncios importantes por parte del evento. Entre los estudios que están confirmados para esta primera edición, se encuentran Amazon Prime, Paramount y Warner Bros. Discovery.

Además, recién se reveló que habrá un panel especial para la película Borderlands de Eli Roth, donde estará presente el director… ¿Será que igual venga alguien del elenco genial que tiene a Cate Blanchett como protagonista? Ya veremos qué onda.

Recuerda que la CCXP México se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en el Centro Citibanamex de la CDMX. Y claro, acá el team de Sopitas.com estará presente para llevarte la mejor cobertura, así que atento, eh.

Te puede interesar