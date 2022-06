Peaky Blinders se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las mejores series de la última década. No sólo gracias a la historia que nos remonta a las pandillas precursoras de la mafia a inicios del siglo pasado en Birmingham, sino también al vestuario, la fotografía y una trama que ha encumbrado a diversos personajes y antihéroes como Tommy Shelby, la tía Polly, Alfie Salomons, Billy Kimber o el loquísimo Arthur Shelby.

Tras una larga espera, por fin llega a México en Netflix la sexta y última temporada de Peaky Blinders (ACÁ les reacciones), y tal vez el nombre de Anthony Byrne no nos diga mucho a primera vista, pero se trata de la persona encargada de dirigir las últimas dos temporadas de la serie.

Así que… si creías tener un trabajo estresante, piénsalo dos veces. Porque el trabajo de alguien es elegir el destino de Tommy Shelby “by the order of the Peaky Blinders”.

Anthony Byrne y Cillian Murphy en el set de Peaky Blinders / Foto: Robert Viglasky – Cortesía

¿Qué pasará con Tommy Shelby?

Platicamos con Anthony Byrne desde el Reino Unido. En la última escena de la quinta temporada, dejamos a un Tommy Shelby aturdido, con alucinaciones mientras camina por la campiña inglesa y llevándose un revolver a la cabeza. ¿Cómo retomas la historia a partir de ese momento?

“En algún momento, esa escena era el final de la serie porque cuando lo hicimos, no se había renovado la sexta temporada (aunque quedaba mucha historia por contar). Pero si hubiera terminado así, hubiera sido un final hermoso y poético. Afortunadamente, pudimos renovar incluso para dos temporadas más; sin embargo, preferimos que la serie terminara en una sexta entrega que fuera épica, con grandes escenas y secuencias en las que veremos a un hombre (Tommy Shelby) luchar por su alma y salvación. Anthony Byrne sobre el cierre de la quinta temporada

¡Acción! Tommy Shelby en el set de Peaky Blinders / Foto: BBC / Netflix

La tía Polly y Helen McCrory

Si bien la sexta temporada nos presenta a nuevas figuras y personajes, es necesario recalcar la importancia de uno de los nombres más entrañables de Peaky Blinders: Polly Gray, la matriarca máxima de los Shelby encarnada por la magnífica Helen McCrory, quien desgraciadamente falleció en 2021.

Por lo que la sexta temporada sirve también para rendirle un sentido homenaje, ¿cómo afectó esta lamentable pérdida el desarrollo de la serie?

Sabíamos que Helen estaba enferma, por lo que teníamos preparados tres escenarios. Sin embargo, los retrasos en la producción provocados por la pandemia, nos obligaron a buscar un nuevo camino. Así que me puse a revisar todo el material que habíamos grabado con ella y me encontré con una frase muy especial que al mismo tiempo nos sirvió como punto de partida para la temporada final de la serie. Es una frase que sin lugar a dudas fue como un regalo perfecto de Helen para todos nosotros.

La maravillosa interpretación de Helen McCrory como Polly Gray en Peaky Blinders / Foto: BBC – Netflix

Thom Yorke y la música de Peaky Blinders

Si algo ha hecho que Peaky Blinders sea una serie tan especial, es la música que la acompaña. Desde la maravillosa “Red Right Hand” de Nick Cave con la que inician todos los capítulos de la serie -y que en la sexta temporada es covereada ni más ni menos que por Patti Smith- hasta PJ Harvey, Richard Hawley, IDLES, Sinéad O’Connor, Joy Division, Laura Marling, Anna Calvi o Radiohead.

Es muy fácil encontrar en todas las plataformas de streaming cientos de listados que buscan recopilar las canciones que han sonorizado la vida de los Shelby. Pero hay una playlist especial que todos quisiéramos escuchar: la lista colaborativa, creada entre el director Anthony Byrne y Cillian Murphy, durante la pandemia. ¿Para qué? Compartir canciones que pudieran servir para la sexta temporada.

La música siempre ha sido muy importante en la historia de la serie y yo tenía muchas ganas de incorporarla como un elemento más porque es una temporada más pesada. (La playlist) la empezamos durante el confinamiento para intercambiar música. De alguna u otra forma, cuando escuchas canciones, sabes qué puede funcionar y cómo puede funcionar. De repente nos llegaban canciones de Fontaines D.C., una pista de Lisa O’Neill y Sinéad O’Connor. Fue en ese proceso cuando recibí una canción de The Smile (el nuevo proyecto alterno de Thom Yorke con Jonny Greenwood) que en aquel momento tenía un titulo diferente, pero que al final la encuentras en su disco como “Skrting on the Surface”. No encajaba con el metraje que teníamos, así que le pedí más canciones y me compartió el disco completo, y cuando escuché “Pana-vision” supe que era la canción perfecta para musicalizar la última escena de la serie.

Después platiqué con Thom Yorke y le propuse que compusieran algo original para la serie. Tras unas semanas, regresó con unas pistas instrumentales que compuso junto con Jonny Greenwood para musicalizar algunas escenas y como score de la sexta temporada. También busqué a Patti Smith que terminó reversionando “Red Right Hand” de Nick Cave para la serie, y me parece que lanzará esa versión como sencillo en las próximas semanas. Así que estoy soñado con la música que logramos para esta temporada.

Durante esta parte de la charla, Anthony Byrne menciona que hace algunos meses realizó un podcasts especial para la BBC junto a Cillian Murphy, en el que hablan sobre la música de Peaky Blinders. Se puede escuchar por acá.

Película y spinoff de Peaky Blinders

Para fortuna de todos, la sexta temporada no será lo último que veamos de los Peaky Blinders, pues Anthony Byrne confirmó los rumores que han surgido en los últimos meses en torno a la creación de una película basada en la serie.

Cuando nos confirmaron la sexta temporada, nos ofrecieron hacer una séptima; sin embargo, sentimos que lo mejor era terminar la serie y a partir de ahí, trabajar en un proyecto más ambicioso como es una película, la cuál nos llevará todavía algunos años. Pero sí, Cillian Murphy está involucrado en las charlas que estamos teniendo con el fin de darle una buena dirección a la historia y los personajes.

¿Cuál será el destino de Tommy Shelby? / Foto: BBC / Netflix

Por si fuera poco, la franquicia está explorando diversas oportunidades para crear algunos spinoffs que nos revelen la historia previa de algunos personajes, aunque este proyecto aún está por avanzar. Vayan pensando quién sería el ideal para arrancar.

Lo que es cierto es que el “Peakyverse” está por expandirse, pues en el Reino Unido se ha estrenado un ballet (si, leyeron bien, ¡UN BALLET!) inspirado en la serie, bajo el título The Redemption of Thomas Shelby, además de una experiencia inmersiva para todos los fans de la serie.

Así que de alguna u otra forma, podríamos decir que el final es tan sólo el inicio de una nueva era para los Shelby y los Peaky Blinders.