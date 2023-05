No hay descanso para el chileno favorito de Hollywood… Luego de un periodo en el que ya protagonizó la 3ª temporada de The Mandalorian, The Last of Us y el cortometraje Strange Way of Life, Pedro Pascal se uniría a Gladiator 2.

La secuela de la película original del 2000 está conformando un elenco de lujo, encabezado por Paul Mescal quien tendrá el papel principal en esta entrega. Y sí: todo pinta para que esta sea una de las cintas más esperadas del 2024.

Pedro Pascal se uniría al elenco de ‘Gladiator 2’. Foto: Getty.

Pedro Pascal se une a ‘Gladiator 2’

De acuerdo con Variety, Pedro Pascal se une a Gladiator 2 y se encuentra en pláticas finales para formar parte del elenco. Esta es la adición más reciente luego de que hace unos días, se revelara la inclusión de Joseph Quinn (Eddie Munson de Stranger Things) al reparto de esta misma cinta.

Sin embargo, las fuentes no han revelado cuál sería el personaje que el actor de origen chileno tendría en la nueva historia, esto a diferencia de otros miembros del elenco que ya sabemos a quién interpretarán.

Esta cinta tendrá como estelar a Lucius (protagonizado por Paul Mescal), el hijo de Lucilla que vimos como un niño en Gladiator del 2000 (interpretado en ese momento por el joven Spencer Treat Clark).

Paul Mescal será el protagonista de ‘Gladiator 2’. Foto: Getty

Fecha de estreno y lo que sabemos sobre ‘Gladiator 2’

La noticia de que Pedro Pascal se uniría a Gladiator 2 es solo la más reciente de las actualizaciones que se han dado sobre el proyecto. Paramount Pictures comanda la producción, con Ridley Scott regresando para dirigir esta secuela tal como lo hizo hace más de 20 años.

Connie Nielsen también está de vuelta para reinterpretar el papel de Lucilla. Y como dijimos, Paul Mescal, Joseph Quinn, junto con Barry Keoghan y Denzel Washington están a bordo del reparto. Se espera que la película se estrene el 22 de noviembre del 2024.

Eso sí, no se contempla ahora el regreso de Russell Crowe (quien recientemente contó que pensó en dejar la película original en su momento) ni de Joaquin Phoenix para alguna aparición especial. Por aquí te contamos todo lo que sabemos de la cinta al momento (personajes que interpretará el elenco y más).