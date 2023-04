A más de 20 años de su estreno, Russell Crowe sabe que Gladiator es una de sus películas –si no es la que más– que mayor éxito le han traído. Pero eso no quiere decir que todo le gustaba respecto a esa cinta… No al menos al principio.

¿Por qué decimos esto? Bueno, todo se debe a que el actor tuvo una reciente entrevista con Vanity Fair donde hizo un recuento de su carrera, y pues ahí soltó del detalle de que en un inicio, no le convencía para nada la historia alrededor de Máximo Décimo Meridio.

Russell Crowe. Foto: Getty

Russell Crowe revela que consideró no tomar el protagónico en ‘Gladiator’

La franquicia de Gladiator de nuevo anda haciendo ruido, ya ven que porque que se va a armar una secuela con Paul Mescal y todo. Y de hecho hace unos días, el propio Russell Crowe salió a decir que se sentía celoso (o algo así) debido a este nuevo proyecto.

Y ahora, echando la mirada al pasado, el actor contó que bien pudo no aparecer en la película estrenada en 2000 que se llevó el Oscar a Mejor Película, que a él le valió la estatuilla a Mejor Actor. ¿La razón? El guión original de la cinta.

Russell Crowe en ‘Gladiator’. Foto: Paramount.

“Tenía confianza en mis habilidades como actor principal. En lo que no estaba seguro con Gladiator era en el mundo que me rodeaba“, dijo Russell Crowe a Vanity Fair en una plática donde hizo una retrospectiva de su carrera, desde esa película hasta su nuevo filme The Pope’s Exorcist.

El actor incluso se refirió –no de manera muy agradable– al guión diciendo que “en el centro de lo que estábamos haciendo había un gran concepto, pero el guión era una basura, una absoluta basura“.

¿Por qué era una basura el guión de ‘Gladiator’ según Rusell Crowe?

Rusell Crowe explicó que el guión original de Gladiator tenía algunas secuencias que él encontraba un poco extrañas, y que quizá eso generaría desconcierto en el público. Así lo platicó:

“Tenía secuencias extrañas. Una escena era sobre carros y [mostraba] cómo los gladiadores famosos usaban ciertos tipos de carros, además de que algunos gladiadores famosos tenían acuerdos de patrocinio con productos para el aceite de oliva y cosas así, y todo eso es cierto. pero simplemente no va a sonar bien para una audiencia moderna. Van a decir: ‘¿Qué diablos es todo esto?'” Russell Crowe hablando sobre el guión de ‘Gladitor’ para Vanity Fair

Crowe mencionó que debido a ello, consideró realmente renunciar a la producción. Fue el director Ridley Scott quien lo convenció de quedarse diciéndole que no se iba a grabar nada con lo que Russell no estuviera de acuerdo al 100 por ciento. Para que se den una idea, Crowe menciona que solo coincidían en 21 páginas de las más de 100 que había para Gladiator.

Russell Crowe. Foto: Getty.

Se viene una secuela de ‘Gladiator’

Todo este asunto de Russell Crowe y Gladiator llega cuando el propio Ridley Scott ya trabaja en la secuela de la historia, con Paul Mescal como el encargado de interpretar al personaje de Lucius en su versión adulta. Al momento, Barry Keoghan está dentro del elenco y se dice que Denzel Washington estaba en conversaciones para unirse.

Por ahora, se sabe que la película está programada para estrenarse el 22 de noviembre del 2024. Aquí les contamos todo lo que sabemos sobre la producción al momento, para que vayan calando la onda.