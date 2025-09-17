¿Ya vieron la primera serie dirigida por Luis Estrada? Por supuesto que hablamos de Las muertas, una adaptación de la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia que retomó el mediático caso de Las Poquianchis de la década de los 60, acusadas de múltiples asesinatos y una red enorme de prostitución y trata de personas.

En entrevista, Luis Estrada nos contó que desde que tenía 15 años, soñó con realizar una película de Las muertas. Pero con el paso de los años, comprendió que una película, por más larga que fuera, no le haría justicia a una historia tan extensa y representativa de las dinámicas de la corrupción en México.

Por lo que junto a Netflix, tomó la decisión de hacer una serie de seis capítulos/películas para contar la sátira que Ibargüengoitia construyó. Y lo hizo junto a un elenco espectacular que interpreta a los personajes principales. Y por acá les contamos quién es quién.

Las hermanas Baladro en Las muertas

Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán interpretan a Arcángela y Serafina Baladro, las dos hermanas que construyeron la red de burdeles en donde explotaban sexualmente a mujeres jóvenes.

Leticia Huijara interpreta a Eulalia Baladro, la tercera hermana que, sin estar 100 por ciento involucrada en la red de trata, fue cómplice de Arcángela y Serafina.

Las protagonistas de ‘Las muertas’ de Luis Estrada / Foto: Netflix

Los militares en Las muertas

Joaquín Cosío vuelve a colaborar con Luis Estrada en Las muertas para interpretar al Capitán Bedoya, un militar que se convierte en cómplice en la construcción del imperio de burdeles de las hermanas Baladro. Las ayuda a adquirir terrenos y a burlar la ley en distintas ocasiones.

Kristyan Ferrer, quien apareció en El infierno como el sobrino de Benny, da vida a Valiente Nicolás, un soldado que sigue las órdenes del Capitán Bedoya.

Joaquín Cosío aparece como el Capitán Bedoya en ‘Las muertas’ / Foto: Netflix

Los coprotagonistas de Las muertas

Mauricio Isaac se luce en el personaje de La Calavera, una de las primeras trabajadoras sexuales dentro de los burdeles de las Baladro, pero que pronto se convierte en la mano derecha al llevar la casa, hacer la comida y organizar a las jóvenes que viven ahí.

Después de su participación en ¡Qué viva México!, Alfonso Herrera vuelve a trabajar con Luis Estrada. Para Las muertas interpreta a Simón Corona, el principal interés amoroso de Serafina Baladro.

Mauricio Isaac es La Calavera en la serie de Luis Estrada / Foto: Netflix

Los ayudantes de las hermanas Baladro

Fernando Bonilla, conocido por su personaje de El Diente de Oro, aparece como Ticho, el sujeto que hace algunos diligencias para las hermanas Baladro y sirve como “portero” de los burdeles. También tenemos a Enrique Arreola como Escalera, el chófer de las protagonistas.

En este apartado incluimos a Carlos Aragón como Teófilo Pinto, esposo de Eulalia Baladro y quien es contratado por Arcángela y Serafina para trabajar el rancho que adquieren, y con el que sueñan retirarse cuando el negocio de los burdeles cierra por órdenes del gobierno estatal.

Es importante mencionar a Eligio Meléndez, quien participa en Las muertas como Gedeón Céspedes, el abogado de las hermanas Baladro que las ayuda a adquirir propiedades y hacer oficial cada uno de sus negocios.

Fernando Bonilla y Enrique Arreola en ‘Las muertas’ junto a Paulina Gaitán / Foto: Netflix

Los familiares de las Baladro

Una de las subtramas dentro de Las muertas está relacionada con el personaje de Elías Toscano. Se trata de Beto Paredes, hijo de Arcángela Baladro y quien se involucra en algunos negocios ilícitos no relacionados con la red de prostitución de su mamá y sus tías. Ximena Romo aparece como Conchita Zamora, la novia de Beto Paredes.

Elías Toscano es el hijo de Arcángela Baladro en ‘Las muertas’ / Foto: Netflix

Los políticos y funcionarios corruptos en Las muertas

Rodrigo Murray tiene una participación corta pero importante como el licenciado Sanabria, quien primero da validez a uno de los burdeles más grandes de las hermanas Baladro. Pero que pronto se convierte en uno de sus enemigos al tener relación directa con el gobernador.

Dagoberto Gama, a quien también recordamos como uno de los militares contratados por el capo Reyes en El infierno, interpreta al inspector Cueto, encargado de hacer algunas investigaciones en contra de las Baladro, pero que en algunos momentos se convierte en su cómplice.

Otro de los colaboradores de Luis Estada es Salvador Sánchez, quien para Las muertas da vida al juez Peralta, el hombre que condena a las hermanas Baladro.

Dagoberto Gama es el inspector Cueto en la serie / Foto: Netflix

¿Quiénes interpretan a Las muertas?

Las muertas son todas las víctimas de las hermanas Baladro, interpretados por un grupo extenso de actrices.

Patricia Loranca es Evelia

Kat Rigoni es Feliza

Yessica Borroto es Blanca

Sofia Espinosa es María del Carmen

Sofía Couoh es Aurora

Edwarda Gurrola es Lupe

Karen Martí es Socorro

Fernanda Rivera es Luz María

Mariané Cartas es Herminia

Natalia Quiroz es Gloria

Andrea Cortés es Juvencia

Lorena Valdés es Jacinta

Isabella Terramoccia es Perla

Cecilia De los Santos es Rosa

Renée Sabina es Elvira

Marya Sotelo es Margarita

Algunas de las actrices que interpretar a las muertas / Foto: Netflix

Otros personajes de Las muertas

Paloma Woolrich aparece en la serie como la señora Benavides, vecina de las Baladro en algunos de los burdeles. Recibe una mensualidad para prestar su casa como una entrada y salida segura para las protagonistas y algunas de las trabajadoras.

Hacia el cierre de la Las muertas, vemos a Tenoch Huerta como un reportero del Alarma, el periódico de nota roja que documentó, desde el amarillismo y el morbo, todo el caso de las hermanas Baladro.

Tenoch Huerta en ‘Las muertas’ / Foto: Netflix

Otros actores que vemos en la serie de Luis Estrada

Les contamos de los personajes principales de Las muertas. Pero a lo largo de las 6 entregas, vemos a un sinfín de actores y actrices en pequeños papeles que resultan fundamentales para el ascenso y caída de las hermanas Baladro.

Vemos Juan Carlos Colombo y Jorge Zárate, quienes ya habían participado en otras producciones de Luis Estrada. Pero también vemos cameos de Toni Dalton, Plutarco Haza, Enoc Leaño, Raúl Méndez, Gustavo Sánchez Parra, José Carlos Rodríguez o Juan Carlos Remolina, entre otros.