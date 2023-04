Vivimos en una época donde Hollywood no está pegando duro en la nostalgia, trayendo de vuelta algunas historias que nos marcaron en nuestra infancia y adolescencia, así como a gran parte del elenco original que formó parte de estas cintas. Y de eso queremos hablarles en esta ocasión, porque Rachel McAdams habló sobre una posible aparición en la nueva película de Mean Girls.

Por acá ya les habíamos contado que desde hace un buen rato se está cocinando una película basada en la adaptación del musical de Broadway, que obviamente está inspirada en la icónica cinta de 2004. De entrada sabíamos que para esta producción contarán con un nuevo elenco, pero ¿será que Rachel McAdams volverá para interpretar a Regina George en un cameo o algo así?

Imagen de “Las Plásticas” en ‘Mean Girls’ / Foto: Paramount Pictures.

Rachel McAdams habló sobre una posible aparición en la nueva película de ‘Mean Girls’

De acuerdo con Deadline, en una reciente entrevista, Rachel McAdams habló sobre una posible aparición en la nueva película de Mean Girls. La actriz de 44 años dejó muy claro que no sabe cómo le harían para que vuelva a dar vida a Regina George en la pantalla grande, pues Reneé Rapp –a quien recordarán por la serie The Sex Lives of College Girls de HBO Max– tomará este papel.

Sin embargo, ella está más puesta que un calcetín si es que Tina Fey (quien interpretó a la maestra Sharon Norbury en la película original y que anda involucrada en el proyecto) encuentra la forma de hacerlo. “No veo la manera de meternos con calzador. Si Tina puede resolverlo, estoy allí, seguro”, dijo Rachel McAdams sobre volver a interpretar a este icónico personaje en la nueva versión de Mean Girls.

Rachel McAdams en la premiere de ‘Are You There God It’s Me, Margaret’/Foto:Getty Images

Rachel McAdams también contó cómo fue su vida después de ‘Mean Girls’

Dejando a un lado la nueva película de Mean Girls, en la misma entrevista, Rachel McAdams contó lo que vivió después de interpretar a Regina George y romperla en Wedding Crashers y The Notebook. Luego de encontrar el éxito, McAdams se tomó un descanso como actriz y declaró que “se sintió culpable” por rechazar los papeles que le estaban ofreciendo.

“Me sentí culpable por no capitalizar la oportunidad que se me estaba dando porque sabía que estaba en un lugar tan afortunado. Pero también sabía que no encajaba del todo con mi personalidad y lo que necesitaba para mantenerme cuerda”, mencionó Rachel McAdams sobre los proyectos que vinieron para ella tras Mean Girls.

Rachel McAdams en la premiere de ‘Top Gun: Maverick’/Foto: Getty Images

De cualquier manera, quizá descansar fue lo mejor que pudo hacer Rachel McAdams luego de Mean Girls y un par de éxitos de taquilla, pues apareció en películas importantes como The Devil Wears Prada, Casino Royale, Mission Impossible III y Iron Man. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que volviera como Regina George o prefieren quedarse con la icónica imagen de Rachel en la cinta de 2004?