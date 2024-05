Lo que necesitas saber: En una reciente entrevista, uno de los jefazos de Netflix afirmó que el Barbenheimer pudo ser igual o más grande en la plataforma.

Definitivamente, el Barbenheimer fue una de las cosas más impresionantes que ha visto la industria cinematográfica en muchísimo tiempo. Y es que no es para menos, si durante el mismo día tuvimos la oportunidad de checar tanto la cinta de Greta Gerwig como la de Christopher Nolan. Sin embargo, parece que Netflix cree que a las películas les hubiera ido mejor con ellos… o algo así.

Sí, nos queda muy claro que el gigante del streaming también ha tenido lanzamientos de producciones originales muy importantes que la han roto en todo el planeta y de plano se convirtieron en fenómenos relevantes para la cultura pop. Aunque a pesar de su enorme influencia, quizá la situación no sería la misma si tuvieran en sus manos las dos películas más famosas del año pasado.

Foto: Warner Bros. Pictures// Universal Pictures

El jefazo de Netflix cree que el Barbenheimer también la hubiera roto en su plataforma

Resulta que recientemente, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, dio una entrevista para The New York Times donde declaró con toda seguridad que los éxitos de taquilla de 2023 (Barbie y Oppenheimer, claro) pudieron haber tenido una audiencia tan grande” en el servicio como en los cines… así como lo leen, ¿pueden creerlo?

“Mientras analizaba qué tipo de contenido no es adecuado para Netflix, no creo que haya una respuesta clara porque la mejor versión de algo puede funcionar muy bien para Netflix, pero simplemente no ha funcionado hasta la fecha. Hay algunas obvias, como que no publicamos noticias de última hora y ese tipo de cosas, porque creo que hay muchos otros medios para ello. La gente no nos busca para eso”, declaró Sarandos al respecto.

Barbie (Margot Robbie). Foto: Warner Bros. Pictures.

Sin embargo, el reportero luego señaló que los estrenos en cines de Barbie y Oppenheimer tuvieron impresionantes resultados de taquilla y generaron el fenómeno cultural “Barbenheimer”, que respectivamente recaudaron 1.440 millones de dólares y 951 millones de dólares, convirtiéndose en los lanzamientos más importantes para Warner Bros. Pictures y Universal Pictures durante el 2023..

“¿Hay cosas que simplemente no parecen estar a tu alcance en este momento?” preguntó el periodista. “Ambas películas serían geniales para Netflix”, dijo Sarandos sobre ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer”. “Definitivamente habrían disfrutado de una audiencia igual de grande en Netflix”, contestó Ted Sarandos a este cuestionamiento..

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer. Foto: Universal Pictures.

Ya para concluir con el tema, el jefazoo de Netflix cerró el tema afirmando lo siguiente: “Por eso no creo que haya ninguna razón para creer que ciertos tipos de películas funcionan o no. No hay razón para creer que la película en sí sea mejor en cualquier tamaño de pantalla para todas las personas. Mi hijo es editor. Tiene 28 años y vio ‘Lawrence de Arabia’ en su teléfono”.

¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con Ted Sarandos o quizá creen que le esté ‘echando crema a sus tacos’? No cabe duda que Netflix tiene una enorme influencia y apoyo a nivel mundial, pero quizá el Barbenheimer no hubiera sido lo mismo si se le ocurría al estudio encerrar estas películas en su catálogo.

Te puede interesar