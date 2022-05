Este 27 de mayo es un día que seguramente los fans de la ciencia ficción disfrutarán como nunca antes, pues llegan dos series que seguramente darán de qué hablar en las próximas semanas. Por un lado, Netflix lanzó en su catálogo la cuarta temporada de Stranger Things, pero Disney+ no se quedó atrás, ya que echó la casa por la ventana, pues estrenan una de sus producciones más fuertes del año: Obi- Wan Kenobi.

Desde hace un buen rato, el futuro de la saga de George Lucas está en las series que andan armando para la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse. Ya tuvimos The Mandalorian, The Book of Boba Fett y se vienen un montón de historias increíbles. Sin embargo, esperábamos con muchas ansias el regreso de Ewan McGregor como este legendario jedi que es sumamente importante para la historia de Star Wars.

Foto: Disney+

Ahora sí, llegó ‘Obi-Wan Kenobi’ a Disney+ para volver locos a los fans de Star Wars

Sin embargo, no solo nos emociona el regreso de McGregor como Obi-Wan Kenobi. No, los tráilers nos adelantaron que veríamos de vuelta a otro personaje que es vital para esta franquicia, ni más ni menos que el icónico Darth Vader, interpretado por el mismísimo Hayden Christensen. Así que como verán, los fans de hueso colorado, andan volados porque todo indica que habrá un nuevo enfrentamiento entre maestro y aprendiz.

Por si esto no fuera suficiente, la historia es sumamente interesante, pues se centra 10 años después de la batalla entre Kenobi y Vader, donde nos contarán qué pasó con este jedi y sobre todo, la aventura que tuvo antes de que apareciera en el episodio IV. No queremos spoilearles nada, pero deberán estar muy preparados, porque no están listos para las referencias, secuencias y plot twist que verán en los episodios.

Es por eso que ante la emoción de Obi-Wan Kenobi, Disney+ decidió rifarse como los grandes, estrenando de un jalón los primeros dos episodios de la serie. Y sí, como era de esperarse, no faltaron los memes y reacciones no podían faltar y para que se den una idea de cómo se puso la cosa en redes sociales, acá les dejamos algunos memazos:

Yo viendo el resumen de los capítulos I, II y III que pusieron antes del primer capítulo de #ObiWan pic.twitter.com/rGR6KmFcLi — PapiPrax (@SheerioSad) May 27, 2022

Yo viendo a Ewan en La Amenaza Fantasma / Yo viendo a Ewan en la serie de Obi-Wan#ObiWan #starwas pic.twitter.com/INxb5c9m8G — Digui (@digui_mon) May 27, 2022