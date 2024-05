Lo que necesitas saber: Tenemos el primer tráiler de 'Wicked', y por eso, charlamos con el director Jon M. Chu para conocer todos los detalles de esta película.

Hemos escuchado a muchos directores decir que su más reciente película (en producción o ya próxima a estrenarse), es su sueño. Soñaban con llevar tal o cual historia a la pantalla grande. Lo ha dicho Denis Villeneuve con Dune o Steven Spielberg con West Side Story. Y ahora lo dice Jon M. Chu con Wicked.

Pero hay algo en las palabras de este último director, o mejor dicho, la forma en la que lo dice, que sentimos que realmente habla de un sueño, no un deseo. Y ojo, que no estamos minimizando la experiencia de los directores también mencionados. Pero hay algo en nuestra charla con Chu sobre Wicked, que nos hace pensar que todo ha sido una fantasía, y que todo, se pudo hacer realidad.

Platicamos con Jon M. Chu por el estreno del primer avance oficial de Wicked, el cual fue liberado por parte de Universal a meses de que la cinta se estrene en salas de cine en todo el mundo. Es una de las películas más esperadas, y este tráiler sólo aumenta nuestras expectativas con el protagónico de Cynthia Erivo y Ariana Grande. Pero primero, un poco de contexto…

Foto: Universal Pictures

Todo empezó con The Wonderful Wizard of Oz

La película de Wicked es el último de las muchas piezas que existen alrededor de la historia de la infame Wicked Witch of the West, de Glinda y de Dorothy. Todo nació con la novela The Wonderful Wizard of Oz de L. Frank Baum, escrita a de principios del siglo XX que se transformó en muchas piezas para el teatro e incluso la radio.

Pero la adaptación más famosa llegó en 1939 con la cinta The Wizard of Oz, producida por MGM y que tiene como protagonista a Dorothy, una niña de Kansas que tras un tornado, llega a la mágica tierra de Oz donde conoce a Glinda, y en donde debe emprender un viaje para encontrarse con el mago de Oz para regresar a casa… pero no sin antes enfrentar a la malvada bruja del este.

De ahí se han desprendido otras tantas adaptaciones, pero también piezas que se inspiraron en esta historia. Y es así como llegamos a 1995 con la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire, y la cual sirve como una precuela de The Wonderful Wizard of Oz.

Ilustración de ‘The Wizard of Oz’ de 1939 / Foto: Getty Images

Wicked, la novela y el musical

En Wicked entendemos el origen de Elphaba, quien recibe el nombre, ya en el “futuro” de The Wicked Witch of the West. La historia comienza cuando ella llega junto a su familia a la universidad Shiz, en donde conoce a la popular Glinda.

La historia, para no entrar en muchos detalles, nos muestra la complicada historia entre las dos brujas, y cómo pasan del rechazo, a la amistad hasta ser enemigas.

La historia se llevó a una obra musical de Broadway a inicios del nuevo milenio, y es uno de los títulos más famosos y exitosos en la historia del circuito musical alrededor del mundo. Incluso, la obra llegó a México hace unos años, y sí, fue todo un fenómeno.

Puesta en escena de ‘Wicked’ en 2004 / Foto: Getty Image

Considerando el éxito de la obra, pronto se habló de una adaptación para la pantalla grande. Para que se den una idea, la película de Wicked se comenzó a planear hace más de 15 años, pero se dieron algunos obstáculos que fueron retrasando su producción.

En un inicio, el director Stephen Daldry, a quien recordamos por su trabajo tanto en el musical como en la película de Billy Elliot, se encargaría del filme de Wicked, pero con el paso de los años las cosas se complicaron y se bajó del barco.

‘Billy Elliot’/ Cortesía Netflix

Jon M. Chu, director de Wicked

¿Y quién llegó a rescatar el proyecto? Jon M. Chu, quien tiene varios créditos como director con cintas como Crazy Rich Asians y el musical In The Heights. Chu ha dicho que desde siempre había querido trabajar en la adaptación de Wicked, por lo que este proyecto se trata de su filme soñado… y se nota en todo lo que hace y dice.

Chu fichó a Cynthia Erivo y Ariana Grande para interpretar a las dos protagonistas de esta historia. Y reunió a un elenco enorme que integra a Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Peter Dinklage, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James y Keala Settle.

Director de ‘Wicked’, Jon M. Chu / Foto: Getty Images

¿Cómo se construyó la película de Wicked?

Sopitas.com: Jon, has hablado de tu primera experiencia viendo la obra de Wicked y la magia que sentiste. Es increíble cómo esta película será la entrada para muchas personas a este mundo porque no han visto la puesta en escena de Broadway. ¿Cómo te sientes respecto a ser el responsable de esa “primera vez” de muchas personas?

Jon: Es increíble la oportunidad de volverlo a vivir. Estoy muy agradecido por poder dirigir esto. Pero más que eso, Wizard of Oz ha estado en la historia del cine por muchos años, tanto que si no te acuerdas de la película y el Yellow Brick Road, de Dorothy, de The Wicked Witch, hay muchas referencias en todas partes, incluso de qué es ser una bruja, una buena y una mala.

Entonces, me encanta poder jugar con toda esa iconografía. Eso es lo que intentamos, ocupar todo. Quiero decir que la gente que no sabe de Wicked, tenga la oportunidad de entrar y descubrir una nueva historia. Si sabes algo de Wizard of Oz, el libro o la película, entonces podrás decir que es la historia detrás de estos personajes.

Así que es gracioso porque es una perspectiva nueva de una historia vieja. Y si no sabes nada, entonces entenderás que se trata de estas dos mujeres que se conocen en la escuela y se hacen enemigas, son como una antítesis. Pero con el tiempo, se hacen amigas.

¿Y qué sucede? Cuando tienes dos destinos distintos, cuando debes decirle adiós a la otra persona, son las cosas con las que jugamos aquí para hacerlo algo universal, bailar. La música en general es un lenguaje que entendemos todos.

Jon M. Chu con Cynthia Erivo y Ariana Grande en el set de ‘Wicked’ / Foto:; Cortesía Universal Pictures

¿Cómo traducir una experiencia cinemática de la obra a una película?

Sopitas.com: ¿Cómo traduces un show que es ya muy cinemático a una película? Porque las partes de magia y fantasía, creemos que pueden ser fáciles de llevar a cabo. El espectáculo. Esto gracias a la tecnología y el CGI. Pero la intimidad de un escenario es más compleja. ¿Cómo lo logras en una cinta?

Jon: Son dos distintos medios y requieren de ideas y conceptos diferentes. Tratar con las audiencias en un show es distinto porque los actores pueden interactuar con el público, los pueden escuchar, los pueden mirar y guiñarles el ojo.

Pero en una película, si realmente quieres que se emocionen, y entiendan la emotividad de los personajes, no pueden reconocer a la audiencia. No los pueden mirar y cerrarles el ojo. Puedes hacer eso, y lo han hecho en grandes películas como ‘Ferris Bueller’s Day Off’. Pero en Wicked, fue complicado romper la cuarta pared. Así que eso debía cambiar. De hecho, se hace más íntimo que en un show porque tienes que estar a dos pulgadas de sus rostros y puedes decir que están mintiendo a pesar de lo que estén diciendo. Puedes ver sus ojos y estar muy cerca de ellos.

Luego, puedes alejarte y y ver cómo vuelan y experimentar algo que no se logra en el teatro. Esa dinámica fue algo que tuvimos que explorar. Y con algo de suerte, Wicked utiliza esa dinámica de lo que ella está pensando. De que no es esa persona, y puedes ver su dolor a partir de que nunca encajará.

Para mí, Wicked tiene el suficiente drama para lograrlo. El cine es el espacio perfecto para realizarlo.

Jon M. Chu en el set de ‘Wicked’ / Foto: Cortesía Universal Pictures

La experiencia humana en Wicked

Sopitas.com: Es muy interesante lo que dices porque en este tráiler podemos entender que nadie es malo sólo por serlo. Todo mundo tiene una historia, y a veces, el dolor y el rechazo por cosas superficiales como el color de piel, tienen un impacto en las acciones. ¿Cómo es que la película de Wicked explora la complejidad de la naturaleza humana?

Jon: Creo que lo logramos. Es mucho del mismo material, pero no es la misma perspectiva porque al momento en el que Ariana trajo consigo la idea de que Glinda es imperfecta porque es humana, de que tiene esta fachada, pero al final, está buscando algo más profundo.

Y sí, puede ser graciosa, pero desea otras cosas. Le duelen ciertas cosas. Y a través de la comedia, poco a poco, lo descubres. Sucede lo mismo con Elphaba. Cuando Cynthia canta las palabras, algo cambia. No es lo mismo y resuena en todas partes. No importa quién seas.

Sentimos algo distinto a lo que al inicio era hace dos años. No sabemos qué es lo que ella busca. Entonces, “Defying Gravity” es como una rendición antes este enojo, como si quisieras tirarlo todo. Y aún así debes encontrar un lugar seguro en el que puedas existir.

Creo que por eso Wicked se siente como una película sanadora, algo lleno de esperanza y de vida. Al final, dejas de lado tus frustraciones para iniciar un nuevo capítulo. Y siento que ese es el momento en el que todos estamos. La música y los personajes reflejan eso.

Ariana Granda como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba en ‘Wicked’ / Foto: Cortesía Universal Pictures

El personaje de Elphaba

Sopitas.com: Dijiste algo hermoso respecto a cómo esta película, y de hecho muchas cintas, luego forman parte de un proceso de sanación. Lo que vemos en este tráiler es que la historia va más sobre cómo unir a las personas. Y también se trata de cómo la magia no cambia a los individuos, sino que la misma gente es la que inspira el cambio. Considerando eso, Elphaba es al centro de esa premisa. Y me gustaría saber cómo construiste este personaje.

Jon: Lo hablamos mucho. Cynthia lo trajo todo a la mesa tan pronto como inició. Elphaba, en la obra, puede ser un chiste. Pero no importa qué tanto suceda esto y la gente se burle de ella, Elphaba se debe cuidar a sí misma y necesitar un espacio. Y cuando sale, es humillada porque todo mundo burla de su enorme sombrero.

Pero no se va a pasear y ser el chiste de los demás. En realidad, descubre cómo se va a defender. Encontrar su momento. Y esto tomó semanas para ella, el coreógrafo Chris Scott y el equipo de danza, encontrar cómo es que Elphaba se mueve.

Lo que está sintiendo y cómo lo va a mostrar frente a nosotros mientras la gente se burla de ella. Eso significa algo. Y luego, Glinda nota eso y entiende lo que hace, y le lastima saber que en parte fue su culpa. Así es como se unen y construyen una amistad.

Estas conversaciones sucedieron todos los días en el set. Incluso llorábamos en una esquina la mayor parte de los días. Fue muy íntimo para todos. Sentimos que a pesar de que estos ocurre en un otro lugar en otro mundo, Elphaba y Glinda son muy humanas, y podemos reconocernos en ellas, incluidas las actrices.

Cynthia Erivo como Elphaba en ‘Wicked’ / Foto: Cortesía Universal Pictures

La participación de Ariana Grande como Glinda

Sopitas.com: Ariana Grande es una de las cantantes más famosas y aclamadas en todo el mundo. Y al tiempo que veía el tráiler, nunca la vi a ella, siempre pensé en Glinda. ¿Cómo logras construir un personaje para una estrella mundial? Es decir, cómo logras que vean a Glinda en lugar de Ariana.

Jon: Eso fue todo Ariana. Cuando llegó a la audición, ya lo estaba haciendo. Nunca pensé que lo lograría, para ser honestos. Siempre pensé que ella era Ariana Grande, y tenía en mente la idea de esta persona icónica. Pero cada vez que venía, no era esa persona.

Venía sin maquillaje y era Glinda. No lo podía creer. Me fascinaba que cada vez que venía, se metía más y más, y me di cuenta que podía hacerlo porque se comprometió con todo. Fue innegable. Así que creo que la mejor parte de esta película es que la gente va a redescubrir a Ariana Grande.

En cuanto a Cynthia Erivo, siempre la vi como alguien inalcanzable, tan icónica. Pero aquí viene al natural, joven, algo ingenua con su personaje. No habríamos contratado a ninguna de las dos si no hubiéramos visto eso. Hicieron mi trabajo mucho más sencillo.

