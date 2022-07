Checa el épico tráiler de 'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie'

Si algo saben muy bien las casas productoras es cómo darnos en la nostalgia con personajes o franquicias con las que crecimos. Sin embargo, hay muchas que a lo largo de los años además de enganchar a los chavorruqueros –como nosotros–, también le llegan a las nuevas generaciones. Tal es el caso de Las Tortugas Ninja, que dentro de muy poco regresarán a Netflix con una película prometedora, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie.

Desde hace un buen rato, se anunció que vendría esta cinta que serviría como secuela de lo que pasó en la serie animada del mismo nombre que se transmitió en Nickelodeon entre 2018 y 2020. De hecho, hace exactamente tres años se anunció este proyecto que tuvo un montón de retrasos con el paso del tiempo, pero finalmente este 2022 y de la mano del gigante del streaming, llegará esta película a su catálogo.

Foto: Nickelodeon

Agárrense, porque ya tenemos el primer avance de ‘Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie’

Después de mucha espera, Netflix acaba de lanzar el tráiler oficial de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie y tenemos qué decir que es un verdadera locura, porque tiene esa espectacular combinación de acción, comedia y animación alucinante que tanto caracteriza a estos personajazos. Este adelanto inicia con Casey Jones viajando en el tiempo para advertir a las Tortugas Ninja de una inminente invasión alienígena de los Krang, es aquí donde empiezan los problemas.

Aunque el grupo intenta detener la invasión, no tienen éxito y, en el proceso, pierden sus poderes mágicos. Incluso sin sus poderes, el equipo se une para luchar contra los alienígenas y salvar su mundo del futuro arruinado de Casey. Así que como verán, en esta ocasión nuestras tortugas favoritas tendrán una misión sumamente complicada pero, ¿podrán cumplirla? Bueno, pues eso ya lo descubriremos.

Foto: Netflix

Para esta cinta, volverá el elenco de doblaje original de la serie animada, incluidos Ben Schwartz, Brandon Mychal Smith, Omar Benson Miller y Josh Brenner, que interpretarán una vez más a Leonardo Michelangelo, Raphael y Donatello respectivamente. Kat Graham y Eric Bauza también retomarán sus papeles de April O’Neil y Splinter, mientras que se sumarán nombres como Haley Joel Osment, Rhys Darby y John Michael Higgins.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, la nueva cinta de Las Tortugas Ninja estará disponible en el catálogo de Netflix el próximo 5 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, a continuación les dejamos el épico tráiler: