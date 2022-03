Nicole Kidman se roba el tráiler de ‘Roar’, la nueva serie de Apple TV+

Si alguien le está apostando con todo a sus producciones originales, ese es Apple TV+. Desde hace ya un buen rato nos ha presentado un montón de series espectaculares, pero este 2022 continuarán contando un montón de historias que prometen dejarnos al filo del sillón. Sin embargo, como adelanto de uno de sus estrenos más fuertes para estos primeros meses del año, la plataforma de streaming nos trae Roar, un proyecto bastante interesante en cuanto a comedia oscura se refiere.

Esta es una serie de antología basada en las historias cortas escritas por la autora irlandesa Cecelia Ahern. En cada uno de los episodios independientes, nos presentarán a una mujer diferente y como cualquier otra en la vida real pasando por circunstancias extraordinarias. Y por si esto no fuera suficiente, cuentan con un elenco de lujo encabezado por Nicole Kidman –nominada a mejor actriz en los Oscar–, Cynthia Erivo, Allison Brie, Betty Gilpin, Merritt Wever y más.

Apple TV+ trae para nosotros el primer vistazo a ‘Roar’

Se sabía que Apple TV+ estaba trabajando en esta producción, pero no habían revelado muchos detalles al respecto. Pero ahora y después de mucha espera, el servicio por fin estrenó el primer adelanto de Roar y estamos seguros que no están preparados para lo que verán en cada uno de los ocho capítulos. Para empezar, tenemos qué decirles que además de presentarnos historias sumamente bizarras que los dejarán con el ojo cuadrado, el humor es bastante oscuro y probablemente no sea para todos.

Para que se den una de lo que estamos hablando, en este vistazo nos muestran la historia de Nicole Kidman, quien interpreta a una mujer que tiene problemas porque come fotos… sí, lo leyeron bien. Por otro lado está Allison Brie, que da vida a otra mujer que tiene que resolver su propio asesinato y por último pero no menos importante, la trama de Cynthia Erivo, donde la vemos como una mujer que encuentra extrañas marcas de mordidas en su piel. Pura cosa que nos volará la cabeza.

Roar, la nueva serie antológica de Apple TV+ llegará al catálogo de la plataforma de streaming el próximo 15 de abril. Pero mientras esperamos a que llegue el día para checar esta interesante producción de los de Cupertino, chequen a continuación el alucinante tráiler oficial de esta producción que estamos seguros que no han visto algo como esto en mucho tiempo: