Lo que necesitas saber: Una adaptación (inspiración) de la increíble novela de 'Cometierra' se acerca a las pantallas y acá te contamos los detalles.

Una de las grandes novelas en español de los últimos años está preparando su incursión a la pantalla. Nos referimos a Cometierra —escrita por Dolores Reyes en Argentina—, que ahora está a punto de estrenar una serie en Prime Video.

Se espera que la serie se estrene a finales de octubre. Entonces, en lo que llegan el momento, podemos irnos acercando a esta historia con el tráiler.

¿Cómo se ve la serie de ‘Cometierra’?

Aunque la novela fue escrita en Argentina —si la han leído saben que no queda duda alguna, con los dialogos de los personajes— uno de los puntos más interesantes de esta adaptación es que ahora está ambientada en México.

En la serie de Cometierra vamos a conocer a Aylín, interpretada por Lilith Curiel.

Imágenes del tráiler de ‘Cometierra’ // Foto: Amazon Prime Video

Aylín tiene uno de los “poderes” —pónganle muchas comillas— más difíciles de manejar y es que descubre que puede encontrar a las personas asesinadas o desaparecidas al comer tierra. En la serie también aparece Yalitza Aparicio, quien interpreta a Emma, la maestra de la escuela.

Échenle un ojo al tráiler de la serie ‘Cometierra’

&t=2s &t=2s

El libro fue censurado por el Gobierno de Argentina

Una de las historias más increíbles de este asunto, es que el libro de Cometierra fue censurado en Argentina.

El Gobierno de Javier Milei —con varios de sus funcionarios principales, incluyendo la vicepresidenta—, acusó que el libro era pornografía infantil con una serie de mentiras ridículas impulsadas en redes sociales. Aunque era completamente falso, hasta acusaron que el libro tenía imágenes de niños desnudos en sus páginas.

Imágenes del tráiler de ‘Cometierra’ // Foto: Amazon Prime Video

La autora fue acusada de delitos e incluso publicaron su dirección en redes sociales, mientras asociaciones de padres pedían que quitaran el libro de las escuelas.

¿De qué trata el libro?

La realidad es que, a pesar de la polémica —que impulsó también sus ventas, hay que decirlo—, el libro de Cometierra es una grandísima novela en español que toca temas como la violencia feminicida en América Latina. “Es un intento desesperado de aunar tierra, memoria y justicia”, confesó su autora.

El libro, de la misma manera que la serie, trata de una joven que puede encontrar a personas fallecidas o desaparecidas al comer tierra. Solo que todo sucede en Buenos Aires.

Imágenes del tráiler de ‘Cometierra’ // Foto: Amazon Prime Video

¿Un dato curioso? La escritora Dolores Reyes le dio seguimiento a esta historia con la novela Miseria, publicada en 2023.

Otros detalles sobre la serie de ‘Cometierra’

La serie de Cometierra se estrenará en Prime Video el próximo 31 de octubre. Se espera que sean 7 capítulos ambientados en México. La canción de la serie fue compuesta por Natalia Lafourcade. Échenle una oreja: