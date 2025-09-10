El domingo 14 de septiembre se celebrará la edición 77 de los Premios Emmy, aquellos que reconocen lo mejor de la televisión en Estados Unidos con una que otra (casi nada, siendo muy honestos) producción internacional. Pero vaya, en resumen los Emmy premian a las series en inglés más destacadas en cada año/temporada.

Este 2025 hay series que ya hemos visto en los últimos años, unas más esperadas que otras con temporadas más destacadas (Severance y Andor). Pero también hay producciones nuevas que se convirtieron en todo un fenómeno (The Pitt y Nobody Wants This). Y como siempre, hay ausencias que duelen, y mucho (Disclaimer).

Dicho esto, es momento de hablar de las posibles ganadoras a los Premios Emmy. Aquellas que son las favoritas y las que creemos, de corazón, que se merecen la estatuilla. Vamos con las tres categorías principales: la que debería ganar y la favorita.

Imagen ilustrativa de los premios Emmy/Foto: Getty Images

Mejor Serie de Drama

Estas son las 10 series nominadas en la categoría de Drama:

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO Max)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

¿Por qué Andor debería ganar el Emmy?

Todas las series nominadas al Emmy en la categoría de Drama son bastante destacadas. Slow Horses es la que lleva más tiempo con un mayor número de temporadas, y en realidad, se tardó en arrancar para ser mencionada como una de las más fuertes en la temporada. Eso y que tiene como protagonista a Gary Oldman.

Sin embargo, creemos que la segunda temporada de Andor es la que se debería llevar el Premio Emmy en esta categoría. ¿La razón? Primero, rompe con la norma que persiste dentro de una de las franquicias más grandes en la historia del cine, que es Star Wars.

Andor es un drama complemente político que logró utilizar la galaxia descrita en Star Wars para hablar de las personas, usualmente anónimas, que forman parte de dos bandos que pretenden ser reducidos al mando de una persona, pero coinciden en las comunidades que las construyen.

Diego Luna en ‘Andor’ / Foto: Disney+

La serie es bastante directa respecto a la forma en la que funciona la propaganda y los discursos fascistas para construir imperios basados en la marginalización, sin reconocer que para aquellos que buscan la libertad, el destino se convierte en una elección.

Representa la narrativa que se debiera integrar a Star Wars para volver a ser relevante, innovadora, divertida e importante, sobre todo. Entonces, con una serie que replantea toda una franquicia, ¿por qué no habríamos de reconocerla como lo más destacada del año?

El guion es lo más importante aquí. Pero también tenemos que mencionar lo impresionante de sus actuaciones y el diseño de producción. Andor, de verdad, es un evento único dentro de Star Wars y lo mejor de la televisión en la temporada de 2024-2025.

Severance y The Pitt, las favoritas de los Emmy

Mucho amor para Andor, pero la serie que se perfila como la favorita para los Emmy de este 2025 en la categoría de Drama, es Severance. Las apuestas aumentaron con su segunda temporada en cualquier aspecto: guion, desarrollo, personajes y nivel de producción. La serie ya había acumulado un buen número de seguidores y se convirtió en la más nominada de este temporada con un total de 27 menciones.

Pero si hay una serie que en estos Emmy le pisa los talones a Severance, tendría que ser The Pitt, este drama médico de HBO Max protagonizado por Noah Wyle centrado en los trabajadores del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh.

Si no la han visto pero crecieron con ER, tendrán una idea de qué va The Pitt. Y de hecho, es el mismo actor y productor que repiten fórmula. Pero jamás nos imaginamos que volvería a agarrar tanto vuelo como lo hizo. Y no sólo es una de las favoritas para la categoría principal, sino para que Wyle se lleve el Emmy como Mejor Actor.

Mejor Serie de Comedia

Estas son las 8 series nominadas en la categoría de Comedia:

Abbott Elementary (Disney+)

The Bear (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Disney+)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (Disney+)

¿Por qué The Studio debería ganar el Emmy?

La categoría de los Premio Emmy es una de las más “sencillas” para este 2025. The Studio es nuestra favorita sin entrar en detalles de número de nominaciones o récords. La cosa con esta producción de Apple TV+ es que es tremendamente original, divertida y está muy bien hecha. Supera los puntos más básicos.

Pero también aborda un tema que, irónicamente, siempre ha sido muy complicado para representar en cine y televisión: y es la industria misma. The Studio lo hace a través de planos secuencia, cameos de las figuras más importantes y personajes un tanto absurdos que nos muestran lo complejo no de un set, sino de quienes lo financian.

Ahora sí. Entrando en números y demás, The Studio recibió 23 nominaciones a los Premios Emmy, rompiendo el récord de menciones para una serie en su primera temporada.

Nota: Si no existiera The Studio en esta edición de los Premios Emmy, nuestra corazón estaría con una comedia simple pero efectiva: Nobody Wants This. ¿La razón? Es una comedia romántica que, por primera vez, no presenta una relación basada en la dependencia, sino en el genuino interés de sus personajes uno por el otro. Y eso nos encanta.

The Studio, la favorita de los Emmy con Hacks

Ya quedó claro que nuestra favorita también es la favorita de los críticos y la gran mayoría de la audiencia. Pero si los astros no se alienaran y The Studio no se lleva el Emmy, el trofeo podría caer en manos de Hacks… que si nos preguntan, esta no fue la mejor temporada que hemos visto, pero recibió críticas más positivas frente al regreso de The Bear, por ejemplo.

Adelanto de la nueva temporada de HACKS / Foto: HBO Max

Mejor Serie Limitada

Estas son las 5 series nominadas en la categoría de Serie Limitada:

Adolescence (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (Disney+)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO Max)

¿Cuál debería ganar el Emmy?

En un caso un tanto similar a la categoría de Comedia de los Premios Emmy, las cosas se ven bastante sencillas con la Mejor Serie Limitada. Y es que la favorita, por mucho, es Adolescence de Netflix, uno de los fenómenos de la televisión más impresionantes de este 2025.

Además, Adolescence abrió una de las conversaciones más relevantes de los últimos años a nivel social, político y cultural: la función de las redes sociales en la proliferación de los discursos de odio, sumado a la participación de los jóvenes en la creación de un lenguaje específico para construir ideologías. Fue brutal.

Lo mismo con los elementos de su producción en los que destacan la fotografía con planos secuencia para cada uno de sus episodios y las actuaciones, sobre todo del nuevo talento visto en Owen Cooper. No hay manera en que otra serie se lleve el Emmy en esta edición.

https://www.instagram.com/reel/DHZvCC6uk4v/?igsh=ZzE4cHdhazhiN3V5

Adolescence, la favorita de los Emmy con The Penguin

Desde luego que nuestra favorita también es la favorita de la crítica y la audiencia. Y no cabe duda que Adolescence se llevará el Emmy. Pero si hay otra serie que también ha sido tremendamente destacada, es The Penguin de HBO Max.

Justo son estas dos series las que también van a pelar duro por el Emmy en la categoría de Mejor Actor entre Stephen Graham y Colin Farrell. Incluso Cristin Milioti podría llevarse el galardón como Mejor Actriz y dejar a Michelle Williams de Dying for Sex, la segunda favorita, sin nada de nada.