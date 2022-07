¡Una locura! Aquí el genial tráiler de 'Shazam! Fury of the Gods' que se mostró en la Comic-Con 2022

Se vienen un montón de películas geniales de DC Films y Warner Bros, y una de las que más ya queremos ver de una vez por todas es Shazam! Fury of the Gods. Lo bueno de esto es que en realidad, faltan solo unos meses para su estreno, pero eso no significa que no andemos emocionados.

Y más aún cuando en la Comic-Con 2022 que se realiza en San Diego, se reveló el nuevo tráiler oficial de la película. Oh, sí… luego de mucha espera, por fin tenemos un vistazo más extenso y vibrante de esta producción.

Logo de la nueva cinta de ‘Shazam!’. Foto: WB/DC Films.

Aquí el nuevo tráiler de ‘Shazam! Fury of the Gods’

La Comic-Con 2022 continúa con anuncios y otras sorpresas que no han defraudado en lo absoluto. Ya tuvimos un vistazo de lo que Marvel Studios hará con su división de animación, por fin pudimos ver un avance de John Wick 4 y este sábado 23 de julio, es turno para DC y Warner Bros de acaparar la atención.

Para las actividades de este día, tiraron la casa por la ventana trajeron al panel a Zachary Levy. Así que sí, tuvimos una probadita de lo que su próxima cinta con DC Y Warner nos mostrará en pantalla.

Helen Mirren y Lucy Liu como Hespera y Kalypso en el tráiler de ‘Shazam! 2’. Foto: Warner Bros.

En el caso del avance de Shazam! Fury of the Gods, tuvimos lo esperado: un nuevo tráiler oficial cargado de buen humor, pero con acción superheroica vibrante. En este avance vemos a Shazam tomando una especie de terapia psicológica… con un pediatra en una secuencia bastante divertida.

Pero luego de un rato, comienzan las escenas alucinantes, con la llegada de las diosas Hespera (Helen Mirren) y Kalypso (Lucy Liu) en la búsqueda de una de sus hermanas (Rachel Zegler) que se ha refugiado en la Tierra. Pero el par de poderosas diosas viene también hambre de venganza. Pero parece que no solo se enfrentarán a Shazam, sino también a su equipo de amigos que han recibido los mismos poderes (la ‘Shazamily’, le dicen). La cinta se estrena el 21 de diciembre y aquí les dejamos el tráiler.

¿De qué tratará?

Shazam! Fury of the Gods nos volverá a traer a Billy Baxton (Asher Angel), esto luego de unos años dedicándose a ser un superhéroe bajo la identidad de Shazam.

Algunos informes mencionan que la trama nos mostrará al joven mientras cumple 18 años y cuestionándose sobre su futuro, la mayoría de edad y esas cosas bien existenciales. Al mismo tiempo, lidiará con la opinión pública que se encuentra dividida acerca de las acciones del héroe.

Y para variar, llegan a la tierra Hespera y Kalypso, hijas del dios Atlas, que vienen con la encomienda de cobrar venganza contra aquel que posea los poderes de Shazam… y de paso, a recoger a una de sus hermanas que se ha refugiado en el mundo.

“Billy tiene miedo de perder su Shazamily y está muy concentrado en mantenerla… Hay mucho corazón y humor”, dijo Zachary Levi en el panel de este sábado, donde estuvo acompañando por Helen Mirren, Lucy Liu y parte del elenco.