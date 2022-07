Aquí el tráiler "She Said", la película sobre las periodistas que revelaron los abusos de Harvey Weinstein

Si el mundo pudo constatar el sistema de abuso y violencia sexual que el productor Harvey Weinstein ocultó durante años en la escena hollywoodense, mucho de ello se debe al gran trabajo que las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor hicieron para The New York Times hace algunos años. Y es ese trabajo periodístico el que será punto de enfoque para la película She Said.

Universal Pictures compartió este jueves 14 de julio el tráiler oficial de esta cinta, en la que se representará el proceso de investigación y todo lo que conllevó la realización de uno de los reportajes más importantes de los últimos años.

Foto: Universal Pictures.

Aquí el tráiler de ‘She Said’

Esta película es dirigida por la directora alemana Maria Schrader, con las actrices Carey Mulligan y Zoe Kazan interpretando a las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor respectivamente. Se basa en el libro de She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, escrito por ellas mismas.

La cinta de Universal Pictures está programada para estrenarse el 18 de noviembre en Estados Unidos (a la espera de que se anuncie su lanzamiento en Latinoamérica). Y para ir viendo un poco de lo que podremos ver en pantalla, se acaba de mostrar un tráiler oficial.

Ilustrativa tomada del tráiler. Foto: Universal Pictures

El tráiler abre con una frase importante dicha por una miembro del equipo editorial de The New York Times: “¿Por qué el acoso sexual está tan generalizado y es tan difícil de abordar? Interroguemos a todo el sistema”.

A partir de ese momento, Jodi Kantor (Zoe Kazan) comienza a hacer llamadas e intentar recabar testimonios. Así, llega a la conclusión de que no solo la situación en Hollywood es abrumadora, sino que el productor Harvey Weinstein es por mucho uno de los principales señalados en todo este sistema oculto de abuso.

Jody Kantor y Megan Twohey (Carey Mulligan) siguen contactando las mujeres que alguna vez tuvieron contacto con Weinstein. Las periodistas reciben negativas de algunas de ellas así como el apoyo de otras más, además de que se enfrentan a los señalamientos revictimizantes de varios colegas y diversos sujetos. “La única forma en que estas mujeres van a dejar constancia es si saltan todas juntas“, dice un personaje.

Zoe Kazan como Jodi Kantor. Foto: Universal Pictures.

“Esto es más grande que Weinstein; se trata de un sistema que protege a los abusadores“, dice una de las investigadoras. Y el tráiler al final, nos muestra un momento en que varias mujeres deciden dar su testimonio, al tiempo que Weinstein habla directamente con Kantor, Twohey y su equipo periodístico.

“Me silenciaron. Quiero mi voz de vuelta”, es la frase con la que cierra este avance. Como dijimos, She Said se estrena el 18 de noviembre en EE.UU. Aquí abajo les dejamos el adelanto.

Los reportajes que revelaron los abusos de Harvey Weinstein

Como les decíamos, el sistema de abuso y acoso sexual que perpetró Harvey Weinstein se dio a conocer gracias al gran trabajo periodístico colaborativo entre Megan Twohey y Jodi Kantor publicado en 2017 en el libro She Said, ahora adaptado a una película.

Las acusaciones contra Weinstein no pararon ahí. Ronan Farrow también hizo una investigación por su cuenta para el periódico The New Yorker, donde dio más detalles sobre cómo operaban Harvey y sus asociados.

Por este par de investigaciones comandadas por Twohey y Kantor, así como la de Farrow, The New York Times y The New Yorker compartieron en 2018 el Premio Pulitzer del Servicio Público.

Jodi Kantory Megan Twohey. Foto: Getty.