Dicen por ahí que la realidad muchas veces supera a la ficción, incluido lo que vemos en las películas. Y vaya que ahora tenemos un ejemplo que para mal y en una onda muy oscura, lo demuestra. Lo decimos porque arrestaron por secuestro de menores a Fabian Marta, el principal financiador de Sound of Freedom.

De acuerdo con los registros del sitio web oficial de los tribunales de Missouri, Fabian Marta fue arrestado el pasado 21 de julio y lo están acusando oficialmente de secuestro en primer grado, por presuntamente “llevarse a un no familiar menor de 14 años sin el consentimiento de sus padres”… Y sí, como podrán imaginarlo, está metido en un problema muy choncho.

Fabian Marta, uno de los principales financiadores de ‘Sound of Freedom’, fue arrestado por secuestro a menores/Foto: Newsweek

Para que se den una idea de cómo está el asunto y según Newsweek, en Missouri, el secuestro de niños es un delito grave de clase A, lo que significa que Fabian Marta podría enfrentar entre 10 años y cadena perpetua en prisión si es declarado culpable.

Por el momento, el pasado 24 de julio pagó una fianza de 15 mil dólares para continuar con su proceso en libertad, pero aún falta que concluyan con las investigaciones y el respectivo juicio.

Fabian Marta, una de las personas detrás de ‘Sound of Freedom’, fue arrestado

Y es que además de lo escandaloso del delito por el que lo acusan, resulta más impactante que a Fabian Marta lo hayan arrestado porque como mencionábamos antes, fue una de las personas que puso lana para financiar Sound of Freedom, una de las películas más polémicas y taquilleras de todo el 2023.

Si no tienen idea de qué va esta cinta, en Sound of Freedom básicamente a manera de drama y con un toque de acción, nos cuentan la historia de Timothy Ballard. ¿Y el de qué la gira? Bueno, pues es activista, exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y fundador de Operation Underground Railroad, una organización sin fines de lucro contra el tráfico sexual (principalmente infantil).

‘Sound of Freedom’ armó una enorme conversación en redes por su trama y el fenómeno que provocó/Foto: Angel Studios

Por supuesto que el hecho de que a Fabian Marta, uno de los hombres que dio una buena lana para que se produjera Sound of Freedom, lo anden acusando de secuestro de menores cuando la película precisamente busca evidenciar esta situación, de plano es un giro sumamente oscuro que ni siquiera a los guionistas se los pudo ocurrir. Y más si consideramos que Marta declaró que él era un “inversionista ángel” en la cinta.

La historia detrás de ‘Sound of Freedom’

Para los que no conozcan la historia detrás de Sound of Freedom, en un inicio esta película protagonizada por Jim Caviezel (el mismo que vimos como Jesús en La pasión de Cristo de Mel Gibson) y producida por Santa Fe Films (empresa dirigida por Eduardo Verástegui) iba a contar supuestamente con la distribución de Fox para proyectarla en Latinoamérica.

Sin embargo, cuando Disney compró a 20th Century Fox, echaron pa’bajo el acuerdo al que llegaron con Santa Fe Films porque la cinta no era para ellos. Desde entonces, Eduardo Verástegui buscó por todos lados para ver quién le echaba la mano para estrenar Sound of Freedom, hasta que cerró un trato con Angel Studios (una distribuidora cristiana que financia sus producciones mediante aportaciones y donaciones en su red de parroquias asociadas por todo Estados Unidos).

‘Sound of Freedom’ armó una controversia y conspiración

A partir de ese momento, se habló de que Hollywood y la élite del mundo del entretenimiento no quería que se estrenara Sound of Freedom, pues supuestamente buscaban silenciarla por el tema que trata. Sin embargo, la realidad es que no existe una conspiración en contra de esta cinta, pues simplemente los estudios no le vieron el potencial para estrenarla en cines.

En medio de todo esto apareció alguien más en la jugada: Q’Anon. Para los que no tengan idea de qué es eso, se trata de un grupo que cree que las grandes esferas de poder en el mundo trafican con menores. Pero no solo esto, también apoyan las ideas de la ultraderecha estadounidense, y aprovechando todo esto, armaron una conversación sobre una conspiración detrás de Sound of Freedom.

Jim Caviezel, protagonista de ‘Sound of Freedom’, también le entró a la conspiración de la película/Foto: Angel Studios

Q’Anon apoyó su idea de la censura a Sound of Freedom, precisamente tomando como referencia la trama de la película. Aunque de igual manera, agarraron como emblema a Jim Caviezel, quien en múltiples ocasiones se ha pronunciado a favor de este grupo e incluso llegó a declarar que se le acercaba una tormenta por esta cinta.

El curioso éxito en taquilla de ‘Sound of Freedom’

A pesar de la supuesta censura y el poco apoyo por parte de los estudios más grandes de Holllywood, Sound of Freedom sorpresivamente se convirtió en un éxito en taquillas de Estados Unidos. Tanto así que en algún punto, esta cinta llegó a superar en ganancias a mega producciones como Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Por supuesto que esto es un logro para una cinta de “bajo presupuesto” –considerando que costó 14.5 millones de dólares–, pues además de embolsarse más lana que otras cintas, prácticamente salieron con números súper positivos, pues hasta el momento de redactar esta nota, Sound of Freedom ha recaudado ni más ni menos que 156 millones 440 mil 598 dólares… así como lo leen.

Durante su segundo fin de semana en cines, ‘Sound of Freedom’ superó a ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’//Foto: Lucasfilm/Disney

¿A qué se debe el éxito en taquilla de ‘Sound of Freedom’?

Y quizá se estén preguntando cómo es que una película de estas características logró superar a otras cintas grandes. Bueno, pues hay diferentes respuestas. La primera es justo la idea de conspiración detrás de Sound of Freedom que causó morbo y provocó que varias personas en Estados Unidos se lanzaran a verla a los cines.

Pero la segunda respuesta tiene qué ver con una movida maestra por parte de Angel Studios, quienes usaron el tema de la censura para convencer a los seguidores de sus parroquias de ver Sound of Freedom. De acuerdo con IndieWire, la distribuidora armó un programa llamado “Pay It Forward”, el cual permitía a los seguidores de las parroquias que dirigen comprar grandes cantidades de boletos para la película.

De cualquier manera, las personas detrás de ‘Sound of Freedom’ lograron que millones de personas vieran la película/Foto: Angel Studios

Estos boletos se podían donar a otros y esto, de alguna manera, inflaba las taquillas de Sound of Freedom, independientemente de si la gente que compró las entradas y las personas a las que se las regalaron reclamaban sus lugares o no. De cualquier manera, a pesar de este plan, un sector religioso estadounidense sí conectó con la película y provocó que tuviera un estreno masivo en salas.

Tanto así que después de mucha controversia y conversación en redes sociales, finalmente Sound of Freedom llegará a los cines de México el próximo 31 de agosto –hasta Sandra Cuevas la va a proyectar en la Cuauhtémoc–. De cualquier manera, no deja de ser extraño que una de las personas que hizo posible que esta película llegara tan lejos, esté involucrado justo en un caso similar al que exponen en la cinta, ¿no creen? ¿Qué opinan sobre todo este caso? Queremos leerlos.

