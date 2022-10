El final de la tercera temporada de Succession fue uno de los mejores dentro de la serie. Los hijos de Logan Roy se unieron, por primera vez, para evitar que su padre venda Waystar Royco a Lukas Matsson. ¿Cómo? Sumando sus votos para sabotear la venta.

Pero como siempre, Logan iba mil pasos adelante gracias, sobre todo, a un par de traiciones: la de Lady Caroline Collingwood y Tom Wambsgans, este segundo uno de los personajes más interesantes que entra de lleno en el juego… al poner en jaque su infeliz matrimonio.

Por esa razón, es que la cuarta temporada es una de las producciones más esperadas para 2023. Y ahora, después de un año del estreno de la tercera entrega, HBO liberó un teaser a propósito del final de la primera temporada de House of the Dragon.

Escena final de la tercera temporada de ‘Succession’ / Foto: HBO

Succession… en el final de House of the Dragon

HBO liberó hace unos días, un teaser con algunos adelantos de los próximos estrenos de la plataforma. Entre ellos, desde luego, estaba Succession con la imagen de Kendall Roy diciendo, “This is not the end. We’re killing the opposition”. Y después, hay una respuesta de Logan al estilo del magnate. AQUÍ les dejamos un quiz con los mejores insultos y frases de la serie.

Ahora, en este nuevo clip de Succession, vemos a Logan mirando por una ventana reflexionando sobre las fricciones con su familia. “Todos se voltean contra mí”, dice el magnate. Y a lo largo de las secuencias, podemos ver una alianza que luce imponente entre Shiv, Kendall y Roman.

La 4ta temporada de Succession llegará en la primavera del 2023. Foto: HBO.

Como les contamos, este teaser llegó al final del episodio 10 de la primera temporada de House of the Dragon. Una decisión interesante, pero que no nos sorprende porque primero, ambas son dos de las series más exitosas y aclamadas de HBO. En segundo, porque la audiencia de House of the Dragon no tiene precedentes. Entonces fue una manera de calentar motores.

Y tercero, porque la historia, al menos en redes sociales, ha sido comparada de manera constante entre dos dramas familiares que hablan sobre la sucesión de un trono en el sentido literal por un lado, y del otro el liderazgo de una compañía. Ambas producciones son geniales y mantienen ciertas similitudes que se reflejan en su éxito.

El teaser fue estrenado en exclusiva por televisión, pero al momento algunos fans lo han subido a redes. Acá se los dejamos y estaremos atentos a próximos detalles.

¿Cuándo se estrena?

Todavía no tenemos una fecha de estreno específica para la cuarta temporada de Succession, aunque como dijimos está confirmado que será en la primavera del año que viene. Así que podemos asumir que si HBO se acelera, podría llegar en marzo del 2023 o por esos meses.

¿Y quiénes vuelven? Desde luego, Brian Cox regresa como el imponente Logan Roy junto a Jeremy Strong como Kendall), Sarah Snook como Shiv, Kieran Culkin como Roman y Alan Ruck como Conor. Lo mismo con Nicholas Braun y Matthew Macfadyen entre los protagonistas.

Brian Cox como Logan Roy en ‘Succession’ / Foto: HBO