A algunos los emociona, a otros quizá los tiene un poco desconfiados, pero no cabe duda que hablar nuevamente de That ’70s Show y su posible regreso es algo no esperábamos hasta hace poco. Y bueno, no es como tal el regreso de la icónica serie; más bien se trata de su revival/continuación llamada That ’90s Show que Netflix está preparando.

Fue en octubre del año pasado cuando se dio a conocer oficialmente este proyecto en manos del gigante del streaming, con el regreso confirmado hasta ese momento de Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp como Red y Kitty Forman respectivamente. Pues bien, de a poco se han revelado más detalles y aquí les contamos qué onda.

Fotos: Imdb

¿De qué trata ‘That ’90s Show’?

Desde el título, ustedes ya se imaginarán que esta nueva historia se ambientará completamente en la década de los 90. Y no solo eso: Kurtwood Smith/Red Forman, quien es además productor ejecutivo, ha compartido dicho en sus redes sociales que se sentirá el ambiente grunge de la época que invadió principalmente a Estados Unidos.

Pero esencialmente, ¿de qué trata la historia? Pues bueno, aquí nos pondrán como protagonista a la hija de Eric Forman y Donna Pinciotti, la joven Leia Forman (que toma su nombre seguramente de la afición de su padre por Star Wars). La adolescente irá de visita a Point Place Wisconsin para pasar el verano con sus abuelos.

Y ahí, se encontrará con una nueva camada de jóvenes de la ciudad, con quienes conformará su propio grupo de amigos como lo hicieron sus padres en That ’70s Show. Netflix traerá la serie a su plataforma con 10 episodios confirmados, aunque aún al momento no se ha revelado una fecha de estreno.

Foto: Especial.

El elenco de la nueva pandilla

De a poco, se han dado a conocer quiénes son los nuevo chicos de Point Place que protagonizarán este revival de la franquicia de That ’70s Show ambientada en los 90. Y la mayoría del reparto principal, son jóvenes actores y actrices que van comenzando sus carreras en la actuación.

Por un lado, tenemos a Callie Haverda de 15 años como Leia Forman, definida como una chica tan inteligente como su mamá y sarcástica como su papá. Sin embargo, se encuentra en esa etapa juvenil de la vida donde no sabe qué quiere hacer y qué está buscando su identidad y encajar en un grupo de amigos.

Callie Harveda Foto: Imdb

Leia conocerá en Point Place a Gwen (Ashley Aufderheide), la vecina rebelde de sus abuelos. Esta chica se distinguirá por ser apasionada e idealista del movimiento musical y cultural Riot Grrrl!. Además, se convertirá en la mejor amiga de la protagonista y le mostrará un lado salvaje de la vida que quizá no conocía.

El elenco juvenil de That ’90s Show lo completan Mace Coronel como Jay, Maxwell Acee Donovan como Nate, Reyn Doi como Ozzy y Sam Morelos como Nikki. Todos ellos serán la nueva pandilla de chicos de Point Place, Wisconsin.

Ashley Aufderheide. Foto: Imdb

¿Regresa el elenco original de ‘That ’70s Show’?

Cuando se anunció el proyecto de That ’90s Show y posteriormente al elenco juvenil, solo se sabía que Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp serían los miembros del cast de la serie original que regresarían para este revival. Como dijimos antes, el par de longevos actores, además, serían parte del equipo de productores ejecutivos.

Bonnie Turner y Terry Turner, creadores de la serie original, están a bordo de esta producción de Netflix como guionista y productores ejecutivos…. y su hija Lindsay Turner, se une a ellos en la parte creativa. Pero bueno, ¿y el elenco protagonista de That ’70s Show regresa sí o no?

Les alegrará a los fans saber que luego de varios meses de negociaciones, la mayoría del reparto original aparecerá en esta nueva serie como estrellas invitadas (es decir, tendrán una aparición limitada como tal). Los confirmados son Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Mila Kunis (Jackie Buckhart) y Wilmer Valderrama (Fez). Les mostramos por acá la primera imagen oficial que compartió Kurtwood Smith.

Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp como Red y Kitty Forman, en la nueva serie. Foto: Netflix.

¿Por qué no aparecerá Danny Masterson?

Danny Masterson, quien interpretaba al rebelde Steven Hyde en la serie original, no aparecerá en That ’90s Show. Actualmente, el actor enfrenta múltiples cargos de agresión sexual y está a la espera de que lo lleven a juicio.