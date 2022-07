El universo de Star Wars se sigue expandiendo y las series de televisión son las entregas que, al menos por el momento, levantan expectativa en la franquicia. Y en ese sentido, The Acolyte es uno de los shows que ya nos tienen al filo del asiento.

De a poco se van dando a conocer más detalles sobre esta producción, así que por acá les contaremos un poco de lo que se sabe acerca de la serie. Protagonistas, trama, fechas de estreno… aquí va todo el dato.

Logo de ‘The Acolyte’. Foto: Especial.

Amandla Stenberg será la protagonista principal

Ya desde finales del 2021, el nombre de Amandla Stenberg había sonado duro para entrarle a la franquicia de Star Wars, precisamente a The Acolyte. Por aquel momento solo se trataba de un rumor… y finalmente se materializó.

El viernes 22 de julio, se confirmó que la joven actriz será la protagonista principal de esta entrega. Las cuentas de redes sociales oficiales de SW compartieron una foto de ella junto a un R2-D2 y Stenberg también lo celebró en su cuenta de Instagram.

“Próxima parada: una galaxia muy, muy lejana… Estoy muy emocionada de finalmente anunciar que me uno a Star Wars…”, dijo Stenberg en sus redes. Aún se desconoce cuál será el papel de Amandla como tal, pero ya se seguro no falta mucho que se den a conocer más detalles.

Ella comenzó su carrera en la actuación desde muy temprana edad. Quizá varios la recuerden por su papel como Rue en la primera cinta de Los juego del hambre. Desde entonces, ha aparecido en diferentes producciones de la televisión y el cine como The Hate U Give, The Darkest Minds, Everything, Everything, Bodies Bodies Bodies, entre otras.

La trama de ‘Star Wars: The Acolyte’

The Acolyte será todo un hito en la franquicia de Star Wars por el simple hecho de que su historia no estará ambientada en la llamada Skywalker Saga. Es decir, no habrá menciones de Anakin/Darth Vader, Luke, Leia o cualquier descendiente de la familia, ni los actos estarán ligados directamente con esos personajes.

Será entonces la primera serie o contenido de SW que no pertenezca a esa temporalidad. ¿Por qué? Bueno, sobre todo el hecho de que se ambienta 100 años antes de los hechos de La amenaza fantasma, así que este show -valga la redundancia- será una ‘precuela de la trilogía precuela’.

Leslye Headland. Foto: Getty.

En diversas entrevistas, la directora, escritora y showrunner, Leslye Headland (una de las creadoras de la serie Russian Doll) , dijo que le interesaba mucho explorar la historia de la República Galáctica en sus años conocidos como la ‘Alta República‘, cuando se pensaba que los Sith habían sido erradicados.

Y aunado a ello, plantear cómo fue que un lord sith (en este caso Darth Sidious/Palpatine) se logró inflitrar en el Senado Galáctico. Tomando en cuenta que The Acolyte se desarrolla 100 años antes de las precuelas, podemos esperar que algunos personajes como Yoda o Sith como Darth Revan, que tienen una longevidad bastante extensa, puedan aparecer.

Otro detalle importante que Headland ha dicho en entrevistas diversas, es que esta serie tendrá una influencia muy marcada de las artes marciales. Si Jon Favreau se inspiró en los westerns para The Mandalorian, es válido e interesante que esta nueva historia tenga influencias de otro estilo de cine clásico.

Fecha de estreno

The Acolyte, que nos presentará a grandes rasgos cómo es que el Lado Oscuro se reestructura en las sombras durante la Alta República, no tiene aún una fecha de estreno definida.

Varios rumores dicen que sería en el verano del 2023, aunque nada confirmado. Además, de cara al futuro se vienen otras series como Andor, Ahsoka, la tercera temporada de The Mandalorian y más, así que darle su espacio a esta nueva serie tomará seguro un poco más de tiempo. Y además, por ahí también ya tenemos el proyecto para Tales Of The Jedi con el regreso de Quin Gon-Jinn.

Tal vez finales del año que viene, o inicios del 2024… estaremos atentos a próximos anuncios, tráilers y otros detalles de parte de Lucasfilms y Disney+.