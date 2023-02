Sin duda, The Office es una de nuestras series de comedia favoritas, pues aunque ya pasaron varios años desde que terminó, nosotros seguimos viendo sus episodios más chidos para pasarla bomba. Pero además de las risas, esta sitcom nos dejó un misterio que hasta la fecha no se ha resuelto: ¿quién era ‘El Estrangulador de Scranton’ en The Office?

Un montón de fans han armado sus teorías sobre la identidad de este asesino que sacó de onda a toda la comunidad alrededor de Dunder Mifflin. Fue en la sexta temporada cuando se habló por primera vez de este personaje, luego de que Andy Bernard le regalara a Pam y Jim un periódico para recordar el nacimiento de su hija, Cece, y cuya portada decía “‘El Estrangulador de Scranton’ ataca de nuevo”.

El elenco de ‘The Office’/Foto: NBC

Desde entonces, otros personajes de The Office hicieron referencia a ‘El Estrangulador de Scranton’, como Dwight Schrute (quien se disfraza de este sujeto en Halloween) y Tobey Flenderson (que hasta participó como jurado en el juicio en contra del criminal). Al final, el principal sospechoso terminó en la cárcel, pero nosotros siempre nos quedamos con la duda de quién era este misterioso asesino.

Creed, Gabe, Andy y hasta Mose fueron sospechosos de ser ‘El Estrangulador de Scranton’ en ‘The Office’

Para muchos, el primer sospechoso de ser ‘El Estrangulador de Scranton’ en The Office era el mismísimo Creed Bratton. Y la verdad es que lo entendemos, pues este personajazo andaba en cosas bastante turbias e incluso confesó que mató a alguien… Pero lo más curioso de todo es que jamás pudieron relacionarlo directamente con los crímenes del famoso asesino.

Andy Bernard y Gabe Lewis también aparecieron dentro de las sospechas de algunos fans de la serie, sobre todo porque los dos tenían ligeros problemas de manejo de la ira cuando estaban en situaciones de estrés. Sin embargo, tampoco hay muchas pistas que digamos como para afirmar que alguno de los dos es ‘El Estrangulador de Scranton’.

Creed Bratton en ‘The Office’/Foto: NBC

Por último pero no menos importante, otro de los personajes que entran en la lista de los posibles responsables detrás de ‘El Estrangulador de Scranton’ en The Office está Mose Schrute, el primo de Dwight, aunque al igual que los demás, solamente lo involucraron porque es un tipo sumamente essstraño y no existen pruebas en su contra, ¿o ustedes qué dicen?

Para muchos, Toby era ‘El Estrangulador de Scranton’ de ‘The Office’ y hay varias pruebas

Ahora sí, vamos con el personaje que la gran mayoría señala como ‘El Estrangulador de Scranton’ en The Office, el 100% real, no fake: ni más ni menos que Toby Flenderson, el mero mero de Recursos Humanos de Dunder Mifflin. Y es que a pesar de que se veía muy tranquilito, existen algunas cosas que lo vinculan directamente con el asesino… así como lo leen.

Como ya lo mencionábamos antes, la primera vez que se habló de ‘El Estrangulador de Scranton’ dentro de la serie fue cuando nace la hija de Jim y Pam. Curiosamente, Toby siempre dejó claro que estaba enamorado de Pam y precisamente ese día no apareció para felicitarlos… ¿será que andaba enojado por este suceso y decidió sacar su ira con alguien más?

Esta fue la primera plana del periódico donde nos presentaron a ‘El Estrangulador de Scranton’/Foto: NBC

¿Por qué Toby no está presente mientras todos ven la persecución de ‘El Estrangulador de Scranton’?

La cosa no para ahí, ya que hay un episodio en el que la policía andaba en plena persecución de ‘El Estrangulador de Scranton’ y todos los empleados de Dunder Mifflin estaban viendo lo que pasaba por la televisión. Bueno, todos menos una persona: así es, Toby Flenderson no se encontraba con sus compañeros en ese preciso momento.

Continuando con este capítulo, el carro donde el asesino intentaba escapar era similar a un coche que siempre estaba en el estacionamiento de la compañía de papel. Además, los personajes de The Office ven la persecución en el cubículo de Toby y en ese momento suena el teléfono de su escritorio… Sospechoso, ¿no creen?

Toby estuvo cerca del asesino y dejó algunas pistas que lo involucran con el caso

La persecución con la policía termina con la captura de ‘El Estrangulador de Scranton’. Más adelante, en la séptima temporada y como dato curioso, Toby Flenderson es elegido como parte del jurado en el caso y al final, decidieron que el hombre al que arrestaron –un tal George Howard Skub– era culpable de los asesinatos, así que lo sentenciaron a morir en la cárcel por “sus crímenes”.

Sin embargo, a pesar de todo, Toby era de los pocos que creían que George Howard no tenía nada qué ver con ‘El Estrangulador de Scranton’. De hecho, el encargado de Recursos Humanos de Dunder Mifflin armó su propia investigación y admitió que fue parte de las personas que probablemente mandaron a prisión a un inocente. ¿Será que le entró la culpa?

Este fue el carro en donde la policía persiguió al ‘Estrangulador de Scranton’/Foto: NBC

Dicha culpa es la que probablemente llevó a Toby Flenderson a visitar al presunto ‘Estrangulador de Scranton’ de The Office en la cárcel. Aunque su encuentro con George Howard Skub no salió tan bien que digamos, pues vemos a Toby con un collarín y más tarde cuenta que el hombre intentó estrangularlo.

Para muchos, esto fue la prueba de que George era culpable, o quizá, Toby le confesó la verdad y éste intento desquitarse. Nunca sabremos qué pasó en aquella conversación entre ambos, pero todas estas pruebas han hecho que los seguidores de la serie piensen que él es el verdadero ‘Estrangulador de Scranton’.

Tobey junto a Nelly Bertram en ‘The Office’/Foto: NBC

Ah, caray… ¿David Wallace era el verdadero ‘Estrangulador de Scranton?

Por último y aunque ustedes no lo crean, hay un último sospechoso dentro de la lista de posibles personajes que pueden dser ‘El Estrangulador de Scranton’ de The Office. Resulta que hace algunos años, un fan armó una teoría que involucra a David Wallace (el antiguo CEO de Dunder Mifflin) con la identidad del asesino.

A grandes rasgos, este seguidor de la sitcom vinculó a David como ‘El Estrangulador de Scranton’ por la vida que llevaba después de dejar la compañía de papel, pues aunque lo veíamos bastante relajado en su casa, la verdad es que no la pasaba nada bien. Es más, el propio actor que interpretó a este personaje respondió a la teoría.

Andy Buckey como David Wallace en ‘The Office’/Foto: NBC

“¿Lo tenía todo para, simplemente, estallar. Bañera de hidromasaje a mitad del día, bebiendo, creando el Suck It. ¿Y qué estaba haciendo en la temporada 8 en el tercer o cuarto al último episodio? ¿Se encuentra con Andy en una cena benéfica local de Scranton? ¿Por qué estaba en Scranton? Quizás tengas razón”, dijo Andy Buckley al respecto, quien dio vida a David Wallace.

¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Toby era ‘El Estrangulador de Scranton’ en The Office o probablemente alguien más cometió esos asesinato? Cuéntenos quién piensan que realmente tenía qué ver con los crímenes que este sujeto cometió.

Esta fue la respuesta de Andy Buckley sobre la teoría de David Wallace como ‘El Estrangulador de Scranton’/Foto: Captura de pantalla