Durante décadas, Matt Damon y Ben Affleck han sido el estándar de oro de la amistad. Crecieron juntos, compartieron sueños e incluso hasta una cuenta de banco para costearse sus primeras audiciones antes de saltar a la fama con Good Will Hunting, y desde entonces, han construido carreras monumentales, pero siempre con una asignatura pendiente: protagonizar juntos un thriller policiaco.

Con el estreno de The RIP, la película dirigida por Joe Carnahan que llega este viernes 16 de enero en Netflix, Matt Damon y Ben Affleck saldan esa deuda. Y es que The Rip, no es solo una película más; es el encuentro definitivo en el género que ambos han definido por separado, pero que nunca habían navegado como dupla.

Dos carreras paralelas en el cine de crimen

Foto: Cortesía Netflix

Aunque por décadas hemos visto a Ben Affleck y Matt Damon en proyectos como Dogma, Air o The Last Duel, sus caminos en el cine de suspenso y acción han sido curiosamente divergentes. Han dominado el género criminal, pero desde esquinas opuestas del cuadrilátero.

Matt Damon: El thriller desde el sistema

Matt Damon ha perfeccionado el arte de interpretar al hombre capaz bajo presión extrema. Su paso por el género ha dejado huellas imborrables, como en The Departed, donde exploró la corrupción policial en Boston. Lo mismo, pasó con la saga Saga de Bourne: reviviendo el cine de espionaje físico y paranoico, mientras que en Ocean’s Eleven: aportó el carisma y la astucia del estafador profesional.

Ben Affleck: El arquitecto del crimen urbano

Por su parte, Ben Affleck ha utilizado el thriller para consolidarse como un autor de peso, explorando el lado más crudo de las calles, como ocurrió con Gone Baby Gone, Su debut como director que demostró su maestría para la tensión moral, mientras que en The Town explora la violencia a los atracadores de bancos y ni que decir, de The Accountant: Un thriller de acción con un enfoque clínico y letal.

The RIP: ¿De qué trata el thriller que los une?

Foto: Netflix

En The RIP, la premisa nos sitúa en el centro de un conflicto moral devastador. Matt Damon y Ben Affleck interpretan a dos policías cuya lealtad se fractura cuando descubren una recompensa millonaria durante un operativo.

Lo que comienza como un día de trabajo rutinario se convierte en una pesadilla de tensión psicológica: El juego de desconfianza entre dos personas que lo saben todo el uno del otro.

Bajo la dirección de Joe Carnahan (Narc, Smokin’ Aces), The Rip muestra un un realismo crudo en los tiroteos y persecuciones, al tiempo en el que pone sobre el centro de la mesa la ambigüedad moral con la pregunta central de la película: ¿Cuánto vale una amistad frente a una suma de dinero que lo cambia todo?

La amistad real como motor de suspenso

Cortesia: Netflix

El mayor atractivo de The Rip, no sólo está en la historia y en el guión, sino también en la química preexistente entre sus dos protagonistas.

Llevamos 30 años viendo a Matt Damon y Ben Affleck apoyarse en alfombras rojas y entrevistas. Ver esa fraternidad romperse en pantalla es un recurso narrativo poderosísimo.

A diferencia de otros thrillers donde los protagonistas deben “construir” una relación, en The RIP el espectador ya está invertido emocionalmente. Cuando la desconfianza aparece entre sus personajes, el impacto es real, incómodo y fascinante. Es, en esencia, la culminación de una narrativa que comenzó en las calles de Boston hace tres décadas y que finalmente encuentra su clímax en el cine policial.

The Rip podría cambiar el futuro del cine

Cortesia Netflix

Además de reunirlos en el género correcto, The Rip también es especial por cómo se hizo. La película se produjo bajo el modelo de Artists Equity, la compañía fundada por Matt Damon y Ben Affleck, que busca algo poco común en la industria actual: compartir el éxito con todo el equipo, no solo con las estrellas.

Por ello, negociaron una cláusula especial con Netflix, en la que se contemplan bonos y compensaciones ligadas al desempeño del proyecto, los cuales beneficiarían a todo el equipo involucrado en la película.

Foto: Netflix

En un contexto dominado por el streaming y acuerdos cerrados, esta cláusula no solo representa una postura ética, sino una clara intención de seguir explorando nuevos caminos en beneficio de todos: hacer cine de género, con estrellas, también puede ser más justo y colaborativo. The Rip no solo prueba una fórmula narrativa que el público esperaba, sino también una forma distinta de entender el negocio del cine.

Un modelo que que refleja la base de su relación: amistad, confianza, lealtad y trabajo en equipo.

Aqui puedes ver la entrevista completa con Matt Damon y Ben Affleck y sobre la amistad y la historia detrás de The Rip.