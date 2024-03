Lo que necesitas saber: Aprovechando el regreso de 'The Silence of Sound' a México, platicamos con Chula The Clown sobre este show, Alondra de la Parra y más.

Es increíble cuando dos disciplinas se combinan para crear algo único. Porque más que no lo parezca, hay posibilidades de hacer cosas espectaculares a través de diferentes ramas del arte. Tal es el caso de Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz –mejor conocida como Chula The Clown–, quienes juntaron la música y el clown en The Silence of Sound.

Fue en 2022 cuando estas dos mexicanas talentosas presentaron este proyecto, el cual las llevó no solo a dar varios shows en la CDMX, sino que también les permitió llevar el montaje a otras ciudades de nuestro país, como Guadalajara, Monterey y San Luis Potosí. Sin embargo, el público mexicano no fue el único que pudo disfrutar de esta maravilla, de echo cruzó hasta Europa

Alondra de la Parra y Chula The Clown en ‘The Silence of Sound’/Foto: David Ruano

Platicamos con Chula The Clown por ‘The Silence of Sound’, su espectáculo con Alondra de la Parra

Para que se den una idea, en 2023, Alondra de la Parra y Chula The Clown llevaron The Silence of Sound hasta España y Alemania, donde la rompieron por completo conquistando al público europeo. Sin embargo, después de este enorme recibimiento, ambas sentían que ya era el momento de repetir con el público mexicano.

Es por eso que para este 2024, estas artistas tan talentosas vuelven a nuestro país para presentar este espectáculo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX, con una temporada que arrancará el 21 de marzo y terminará el 31 del mismo mes (por acá les dejamos el link para que armen sus boletos y de este lado les pueden checar algunas razones por las que no se pueden perder este showsazo).

Aprovechando el regreso de The Silence of Sound a México, tuvimos chance de platicar con la mismísima Gabriela Muñoz, quien entre otras cosas nos contó sobre cómo nació su relación con Alondra de la Parra, el camino que recorre su personaje a través de la puesta en escena, la importancia del silencio y más.

El encuentro de dos mentes muy talentosas e innovadoras

Dicen por ahí que en esta vida atraemos lo que es para nosotros. Y eso fue más o menos lo que le pasó a Gaby Muñoz con Alondra de la Parra, pues fue la propia directora de orquesta quien la buscó para desarrollar una idea que tenía en la cabeza, con la que quería combinar la música y el clown. Y sin duda, este encuentro resultó en una enorme amistad y colaboración artística que dio como resultado The Silence of Sound.

“Justo estábamos platicando de eso. Y sí, han sido ocho años del momento en el que ella fue a ver un espectáculo mío en la Ciudad de México. Y al terminar el espectáculo me esperó y… bueno, pues ya te podrás imaginar mi sorpresa. Y también, desde ese momento ella tenía mucha claridad y me dijo como ‘oye, quiero hacer algo contigo, quiero hacer algo que introduzca de otra manera las secciones, pues todo el mundo orquestal y las secciones de la orquesta, vayamos platicándolo’. En realidad, pues es su idea, ¿no? Y me pareció a mí algo hermoso que me invitó. Y que me diera la confianza también de poder yo desarrollar mi propio universo clownesco o payasil para poder contar esta historia a su lado y de su mano. Entonces, no nada más es como el… la fortaleza, el placer y la potencia de poder compartir también la escena con toda una orquesta y con la música, sino que también dijimos ‘bueno, vamos a introducir mi universo, tu universo, el universo de nueve ojos (que son los artistas visuales que hacen todo el contenido de video)’. Para el despertar de este personaje a partir de que se encuentra por primera vez con la música y las imágenes que le van sucediendo en su interior, digamos. Fue algo hermoso porque se dio de una manera… muy bella y muy natural. Yo que estoy acostumbrada mucho a dirigir mis propios espectáculos, escribo lo que hago, es mi personaje, dirijo y muchas veces produzco también. De pronto me tocó dar un poco un paso para atrás y ver la bellísima intuición de Alondra para aventarse a dirigir escena. Que también fue algo muy bello de… de las dos partes, de la confianza que nos dimos las dos. Y otra cosa que platicaba con ella era en el momento en el que empezamos a buscar quién podría dirigirlo. Ella me lo contó desde el primer momento fuera del Teatro Zidane. Las primeras imágenes yo creo que tenía eran de una claridad muy surreal para mí. Como que decía ‘wow, esta chica lo tiene claro’. Y cuando empezamos a platicar de quién lo podría dirigir, pues sí, yo no dudé en decirle a ella, oye, yo creo que tú lo tienes que hacer. Tú en tu intuición, en tu manera muy innata de ser cuentacuentos, puedes contar esta historia que es tan personal tuya. Yo seré como la guía, la narradora, tu Virgilio. Sí. Pero digamos que… el Dante eres tú, ¿no? Y entonces sí, fue un proceso precioso de ir compaginando estos dos mundos que al final nos damos cuenta que uno pensaría que no tienen nada que ver y tienen todo que ver”.

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz/Foto: Óscar Turco

El camino de un personaje complejo

Sin hacer tantos spoilers, a lo largo de The Silence of Sound seguimos el viaje del personaje de Gaby Muñoz, una clown quien tras pasar muchos años en silencio y soledad, despierta de un sueño eterno gracias a la música, de la cual descubre su belleza. Sin embargo, pronto se da cuenta de que este hermoso mundo nuevo tiene sus propios peligros inevitables.

Pero es gracias a enfrentarlos y sobreponerse a ellos que termina al borde de la locura. Interactuando con los músicos y personajes que encuentra en el camino y utilizando la música para afrontar todo lo que se le cruza, la protagonista descubre su verdadero despertar. Y definitivamente, este es un camino muy complicado.

“Yo creo que el recorrido es como un despertar de conciencia. Aunque no es un espectáculo ni sinfónico, ni clown, ni de teatro físico, o sea, no tiene una cajita que lo defina, sino es un poco de todo esto y más. Sí hay un aire contemplativo, pero también muy puntual en cuanto a lo que le pasa al viaje interno de la protagonista, ¿no? De mí. Sí, en el momento en donde mi conciencia despierta, cuando me encuentro con la música por primera vez. Y cómo es el viaje de la vida de cualquier otra persona también, ¿no? En este caso es mucho de una directora, un director de orquesta, pero en realidad es el viaje de la vida de cómo vamos también separándonos de ese niño interno a lo largo de la vida, cuando vamos volviéndonos adultos. Y queremos tomarnos las cosas en serio y empezamos a ver también cómo nosotros somos manipuladores o controladores de nuestra realidad. Y de pronto, cuando soltamos todo eso, nos damos cuenta que muchas veces las historias ya están escritas. Y lo mejor es poder bailarlas con ligereza y no tanto con control. Entonces, sí, tiene un poco de todos los lenguajes. Tengo yo un momento… Precioso, en donde puedo jugar con el público, que es lo que más disfruto y más me gusta. Y también sigo un proceso coreográfico, musical, muy interesante. Y en donde también, no únicamente es la potencia y el sentir la música que me hace vibrar durante hora y media porque la tengo aquí, sino que también permite jugar con personajes de la orquesta. Y invitar también a los… a los músicos a que esto para mí es muy bello y es un privilegio que no me pasa seguido, pero poder invitar a otro artista, que para mí los músicos son seres sublimes, son otra cosa, es otro nivel. Y poderlos invitar también a jugar, a tomarse los ligeros, a reírnos un poco también de la sobriedad del mundo, un mundo sinfónico. Y poder decir, al final es música, al final es una invitación a que podamos soñar, viajar, recorrer nuestros propios jardines y salir inspirados. Que ese es el enorme poder que tienen las artes, tanto la música como la payasería y el arte teatral, el escénico”.

Gabriela Muñoz ‘Chula The Clown’ en ‘The Silence of Sound’/Foto: David Ruano// Cortesía

Encontrar la identidad a través del silencio

Parte de la belleza de The Silence of Sound es que no hay diálogos, no hay palabras. El espectáculo lo sobrellevan con la música y parte de la actuación. Y definitivamente, el silencio siempre se ha visto como algo malo, como la contraparte del ruido. Pero después de desarrollar esta idea, ¿qué es lo que representa el silencio para Gaby Muñoz? Bueno, pues esto nos contó.

“Para mí, el silencio es en donde pasa todo. Toda la voz que yo trato de darle a los mundos que no la tienen, a las personas que no la tienen, es cuando se escucha. Es cuando hablo por… todos. Y deja de ser algo, una interpretación. Cuando yo explico lo que hago, cuando hay un diálogo, siento que… pues sí, puede ser una interpretación mía, de mi experiencia. Pero cuando estoy en el silencio y estoy realmente adentrándome o viviendo las emociones, es cuando cualquier persona tiene la invitación de entrar a su propio mundo imaginario. No hay una fórmula, no hay decir, esto es así. Por eso digo que también es contemplativo, por supuesto. Y hay momentos en donde la belleza visual o la poesía visual es tan potente, que es también muy abierta, que la gente pueda decir cuál es la profundidad del mar. Por ejemplo, en la pieza de Debussy, toda la orquesta está sumergida. Y lo que le pasa a la protagonista puede ser algo lúdico o onírico, pero también uno puede decir cuál es mi profundidad, hasta dónde quiero llegar en la vida a sumergirme. En encontrar quién soy, en buscar mi identidad”.

Foto: David Ruano// Cortesía

Aprender de tu compañera de camino

Como lo mencionó la propia Gaby Muñoz, faltan un par de años para que se cumpla una década desde que conoció a Alondra de la Parra. Y de plano, a largo de todo este tiempo además de considerarla una amiga, piensa que lo mejor que le ha dejado es verla desarrollando sus ideas y sobre todo, la ha inspirado a crecer como artista. Pero mejor dejen que ella misma les explique todo esto.

“Uy, no sé ni por dónde empezar. Muchísimo. Realmente, muchísimo. Ha sido muy inspirador para mí. Muy inspirador verla a ella y también verme a mí. Muchísimo. Verme a mí de una manera nueva, en donde tengo que soltar y de alguna manera cederle la batuta, como ella me la cede a mí también. Hay una cosa muy natural también de habitar ese universo. Aunque fuese idea y fuese… Es de las dos. Es una historia que compartimos. Entonces, sí, bueno, le he aprendido un poco también lo que dije en la conferencia de prensa, ¿no? Esa manera preciosa de que un director o de alguien, de un creativo, más que de un director, de un ser creativo, de una persona creativa, habitando ese sueño. Esa inquietud de una manera tan íntegra y tan hermosa y tan libre y despierta. Y la veo jugar como niña, y de pronto meterse en un rol en donde tiene perfecto oído para saber qué instrumento está afuera, está adentro, pero al mismo tiempo me está viendo y está viendo dónde estoy yo. Y como es muy impactante. Es increíble, y mucha confianza. Mucha confianza para decir, ahora me toca a mí dar un paso para atrás y tener el corazón abierto para lo que viene. Aunque a veces me sienta perdida. Bueno, ahora ya no, pero al inicio, por supuesto, era meterme a un monstruo de mil cabezas, ¿no? Era como ‘uf, esto es enorme'”.

Gabriela Muñoz ha aprendido mucho de Alondra a lo largo de este proceso/Foto vía Facebook de Alondra de la Parra

La magia de hacer lo que más te gusta

A lo largo de sus años de carrera artística, Gaby Muñoz ha trabajado en un montón de proyectos. Sin embargo, con The Silence of Sound ha aprendido muchísimas cosas. En particular, descubrió que lo mejor de montar un espectáculo como este, más allá de lo complicado que puede ser, es mágico lo que pasa cuando presentan este show.

“Pues creo que lo más, la mayor satisfacción es trabajar con alguien de ese calibre. O sea, ver a alguien crear… me parece algo… es mágico, es magia. Y no sucede todo el tiempo. No es cualquier día que uno puede estar en la presencia de alguien que está creando y que está jugando y que tú eres parte de ese mundo. Entonces, todo… obviamente han habido momentos de estrés, han habido momentos de complejos, ¿no? Lo que decíamos, montar este espectáculo no es cualquier cosa. Pero… también como todo un equipo se reúne con el mismo fin. Que es que el proyecto viva. Y entonces, pues eso es muy, muy emocionante. Esa es la mayor satisfacción. Y también, bueno, el comentario de la gente, ¿no? O sea, la cercanía del público, la gente cómo lo ha recibido y lo ha abrazado. En México, bueno, para mí es como mi público favorito y amo presentarme en mi país”.

Alondra de la Parra y Chula The Clown en ‘The Silence of Sound’/Foto: David Ruano

‘The Silence of Sound’ nos invita a sentir y recordar que vivir es increíble

Desde el inicio lo mencionamos, pero The Silence of Sound es más que un espectáculo de música y clown. Esta es una experiencia única e irrepetible que, en palabras de Gaby Muñoz, invitará a todo el público a sentir sin temor a los prejuicios o al famoso ‘qué dirán’. Simplemente dejarse llevar por lo que en ese momento perciben.

“Qué buena pregunta. Yo creo que en estos momentos de la vida, el atreverse a sentir. El que la gente otra vez conecte con su emoción, me parece una invitación muy relevante en estos momentos. Y muy importante, el decir, si quiero bailar porque siento esa euforia, porque siento esa energía, puedo bailar, puedo reírme, puedo disfrutar la vida. Porque sí, o sea, sí suena como porque sí, vivir es increíble”.

