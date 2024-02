5 razones para lanzarte a ver 'The Silence of Sound' con Alondra de la Parra y Chula The Clown

Lo que necesitas saber: Alondra de la Parra y Chula The Clown vuelven con 'The Silence of Sound' y si aún no ven este show, acá les contamos por qué es imperdible.

Definitivamente, la música y la actuación son dos artes que no son tan lejanas como podría parecer. De vez en cuando se juntan para hacer cosas espectaculares. Y el ejemplo perfecto de esto es The Silence of Sound, el proyecto que une a dos rifadas de nuestro país: Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz a.k.a. Chula The Clown.

Para los que no conozcan de lo que estamos hablando, este es un performance audiovisual que las artistas mexicanas planearon desde hace más de seis años, el cual surgió a partir de encontrar en la música un punto en común entre sus diferentes disciplinas, pues mezclan la parte orquestal de Alondra con la clowning para el que Gabriela se pinta sola.

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz/Foto: Óscar Turco

Si aún no han visto ‘The Silence of Sound’, acá los convencemos de que la chequen

En 2022, Alondra de la Parra y Chula The Clown presentaron The Silence of Sound en la CDMX, con varias fechas en el Teatro del Palacio de Bellas Artes. SIn embargo, la cosa no paró ahí, ya que también salieron de gira por Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí para presentar este espectáculo a más personas. Y sí, sobra decir que en todos lados donde llevaron su show, fue un éxito.

Es por eso que luego de hacer este performance en España y Alemania, estas mexicanas rifadas regresarán a nuestro país para aventarse otra tanda de presentaciones. En esta ocasión, ambas montarán esta puesta en escena del 21 al 31 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la capital chilanga. Y si ustedes aún no se han lanzado a ver este espectáculo, acá les dejamos algunas razones para que no se lo pierdan.

Alondra de la Parra y Chula The Clown regresan a México con ‘The Silence of Sound’/Foto: Cortesía

La historia del show los cautivará por completo

Para empezar con esta breve lista de motivos para checar The Silence of Sound, tenemos la historia del espectáculo. Por supuesto que acá no les vamos spoilear nada, pero la trama se centra en una Clown quien tras pasar muchos años en silencio y soledad, despierta de un sueño eterno gracias a la música, de la cual descubre su belleza.

Guiada por un pájaro-oboe, fascinada por el sonido de los instrumentos de viento, su vida se transforma por completo y emprende un viaje maravilloso a través de diferentes melodías. Sin embargo, pronto se da cuenta de que este hermoso mundo nuevo tiene sus propios peligros inevitables. Pero es gracias confrontarlos y sobreponerse a ellos, la llevará al borde de la locura.

Gabriela Muñoz ‘Chula The Clown’ en ‘The Silence of Sound’/Foto: David Ruano// Cortesía

Sus acciones la llevarán a situaciones desconocidas, como el abuso de poder y e, control excesivo, convirtiendo el sueño que está viviendo en una pesadilla. Interactuando con los músicos y personajes que encuentra en el camino y utilizando la música para afrontar todo lo que se le cruza, la protagonista descubre su verdadero despertar. De eso más o menos va The Silence of Sound.

La selección de piezas musicales en ‘The Silence of Sound’ es maravillosa

Ok, ya hablamos sobre el trabajo de Chula The Clown en The Silence of Sound, pero no podemos dejar de lado algo importantísimo de este show: la música. Alondra de la Parra junto con Gabriela, curaron y eligieron las piezas que suenan en la puesta en escena, las cuales se convierten en un personaje más dentro de la historia.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, en este performance suena melodías de Prokofiev, Debussy, Bartók, Rimski-Kórsakov, Hamilton, Weber, Massenet, Sibelius, Ibarra y Brahms, a las que rescatan para darles nuevo sentido y presentarlas a otra generación que quizá, nunca han escuchado estas piezas clásicas.

Un espectáculo que tienes qué descubrir por ti mismo

Definitivamente, además de lo que vemos y escuchamos sobre el escenario, The Silence of Sound es algo más que eso. Lo decimos porque el público también es parte del espectáculo, ya que tanto Alondra de la Parra como Chula The Clown los invitan a tratar de descubrir y darle su propia interpretación al performance.

En palabras de la directora orquestal, esto: “no es ópera, no es ballet, no es clown (…) Tú le puedes llamar como quieras después de venir a verlo, pero me encantaría vivir sin etiqueta, que nadie pudiese decir qué es, que simple y llanamente lo disfrutáramos como tal. Creo que cuando realmente logremos dejar de encasillar las cosas encontraremos una libertad creativa maravillosa y eso es lo que ‘The Silence of Sound’ propone”.

Alondra de la Parra y Gaby Muñoz en un ensayo de ‘The Silence of Sound. Foto: David Ruano // Cortesía

Alondra de la Parra y Chula The Clown los llevarán por una montaña rusa de emociones

Como ya lo mencionábamos antes, The Silence of Sound es un espectáculo que le da la oportunidad al espectador de sentir y darle su propia interpretación. Es por eso que con la combinación de la música y el clowm, se presta a que los mismos sentimientos estén a flor de piel, llevándonos de la felicidad a la angustia en cuestión de minutos.

Sin embargo, lo que montan Alondra de la Parra y Chula the Clown también nos invita a aventarnos un viaje interno –junto con la protagonista– con el que todos nos podemos identificar y que por momentos, nos recordará la inocencia de la infancia, donde todos es nuevo para ti y descubres tanto el mundo como las cosas que te rodean. Así que seguro van a regresar a la infancia con el show.

Alondra de la Parra y Chula The Clown en ‘The Silence of Sound’/Foto: David Ruano

En pocas palabras, ‘The Silence of Sound’ es una experiencia única e imperdible

De plano, The Silence of Sound es una experiencia audiovisual que sin temor a exagerar, les cambiará por completo la vida. Es una puesta en escena que les volará por completo la cabeza e incluso los ponga reflexionar sobre la situación en la que se encuentran actualmente. Esto es algo único y que de plano, deben experimentar por su propia cuenta.

Ahora bien, si después de leer todo esto los convencimos y tienen ganas de lanzarse a ver a Alondra de la Parra y Chula The Clown, les recordamos que estarán presentándose del 21 al 31 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y para que no se esfuercen, acá les dejamos el link para que armen sus boletos (aunque eso sí, deben apurarse porque seguro volarán como pan caliente).

