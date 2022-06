Con 40 millones de dólares, en 2019 Rian Johnson se lanzó a la aventura de escribir y dirigir Knives Out. Mencionamos la cantidad de lana que se le inviritó por tres razones. La primera, porque el director venía de un presupuesto de 200 millones por Star Wars: The Last Jedi (y sabemos qué tal le fue)

Y en segundo lugar, porque Knives Out fue uno de esos enormes éxitos inesperados que en taquilla logró recaudar más de 310 millones de dólares. Y no sólo eso, sino que le dio a Johnson una nominación al Oscar por su guion. Por eso no fue de extrañarse que el cineasta, tras el estreno de la cinta, comenzara a escribir una secuela.

Y por último, mencionamos el presupuesto inicial porque no sólo se multiplicaron en la taquilla, sino que le abrieron las puertas para un trato con Netflix de 469 millones de dólares en donde la plataforma adquiere los derechos de las dos próximas secuelas de Knives Out. ¿En qué va todo esto? Acá les contamos.

‘Knives Out’. Foto: Lionsgate

El título

Como sabemos, la mayor inspiración para Rian Johnson han sido las novelas de Agatha Christie. Al momento de escribir el guion de Knives Out, lo pensó como un libro que tuviera su propia esencia, pero coexistiera en el mismo universo de crimen y misterio.

Con esta misma idea en mente, se lanzó a escribir la segunda parte, y fue la misma premisa que utilizó para darle un título. Después de algunos meses de espera, por fin tenemos el nombre oficial, el cual queda como Glass Onion: A Knives Out Mystery.

De acuerdo con Rian Johnson, la idea es que cada unade las secuelas, funcionen cmo un libro, que “tengan su propio tono, ambiciones, razones de ser… y (ta dah) un título”, escribió en sus redes sociales para mostrar el anuncio del título por parte de Netflix.

El elenco

Superar al elenco de Knives Out es una tarea imposible. Por lo que Rian Johnson y los productores no se pudieron la meta de superar al cast, sino de igualarlo. Y vaya que lo lograron con el regreso de Daniel Craig como el célebre detective Benoit Blanc.

Ahora bien. Para refrescar su memoria, Knives Out tuvo en su elenco al espectacular Christopher Plummer con la presentación masiva de Ana de Armas. Pero también vimos a Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Michael Shannon, Don Johnson, Lakeith Sranfield y Riki Lindhome.

Para esta secuela, tenemos a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson y Dave Bautista. Sabemos que Ethan Hawke y Jada Pinkett Smith también forman parte de la película gracias a unas fotos del set. Pero hasta ahora, nadie sabe nada de sus personajes.

Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn y Dave Bautista / Fotos: Getty Images

La trama

A estas alturas ya tenemos claro que volveremos a ver al detective Benoit Blanc, quien se involucrará en una nueva aventura para resolver otro misterio de enormes proporciones. Pero esta vez, el protagonista se mueve a Grecia para encontrarse con un montón de sospechosos inusuales.

Ojalá tuviéramos más detalles de la historia. Pero como buena película de misterio, hasta ahora todo se conserva en secreto, y lo único que nos queda es esperar. Sin embargo, considerando la línea de Knives Out de 2019, tendremos mucho humor negro, situaciones absurdas y momentos emocionales patrocinador por el pedante pero efectivo y tierno detective Blanc.

Chris Evans en ‘Knives Out’ / Foto: Lionsgate

¿Habrá una tercera película?

Como les contamos, Netflix adquirió los derechos de las próximas dos secuelas. Eso le asegura a Johnson un buen tiempo de lana y chamba para los próximos años. Pero lo interesante es que el trato vino con un par de condiciones que pretenden asegurar el éxito de la franquicia.

En primer lugar, porque es la más importante, es que Daniel Craig debía estrar presente en las películas como el protagonista. La idea es que aparezca en ambas producciones. Lo chistoso es que Craig llegó a Knives Out casi de pura suerte.

Cuando se anunció la salida de Danny Boyle de No Time to Die, se dio un tiempo muerto en la producción y filmación. Rian Johnson aprovechó el tiempo, y buscó al actor británico, quien aceptó el papel justo antes de que se anunciara la llegada de Cary Joji Fukunaga. De aquí que parte del acuerdo sea tener a Craig.

Daniel Craig como Benoit Blanc en ‘Knives Out’ de 2019 / Foto: Lionsgate

La segunda condición del trato viene con el presupuesto. Ninguna de las dos secuelas puede tener menos de lo que tuvo la primera, que fueron 40 millones de dólares. Esta condición puede parecer obvia considerando el recorrido que hizo el primer filme.

Pero es más inteligente de lo que parece tanto para Johnson como Netflix. Para el director porque así asegura que sin importar cómo le vaya a la segunda entrega, va a tener los elementos necesarios para ir por la tercera. Y para Netflix porque considerando que le ha llegado a meter 200 millones de dólares a otras de sus cintas, 40 parece un prespuesto modesto.

Ana de Armas en ‘Knives Out’ de 2019 / Foto: Lionsgate

Fecha de estreno

Netflix no ha revelado la fecha de estreno de esta segunda producción dentro del universo de Knives Out. Pero considerando que la producción arrancó en enero de 2021, entones podría estrenarse casi al cierre de la segunda mitad de este 2022.

Muchos le apostaban a una salida en el verano, pero considerando los pocos detalles que tenemos, lo más probable es que quede para el otoño. Si los rumores son ciertos y el plan de salida contempla festivales de cine, entonces podría quedar con una fecha de salida en octubre/noviembre tras su estreno en Festivales como Venecia o Toronto (donde se estrenó la primera, por cierto).