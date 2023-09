Lo que necesitas saber: 'All of Us Strangers' del director Andrew Haigh, también forma parte de la muestra internacional del Festival de Cine de Morelia (FICM)

Le quedan unos meses al 2023 y todavía hay algunos estrenos de cine que tenemos pendientes, además de que lucen emocionantes. Y con eso en mente, llega por fin un nuevo tráiler de All of Us Strangers.

Esta película protagonizada por Paul Mescal (el próximo Gladiador) y Andrew Scott (a quien muchos recordarán por su papel como el ‘sacerdote sexy’ de Fleabag), se estrenará a finales del año… Y bueno, acá les contamos los detalles sobre la cinta para que la tengan en el radar.

Imagen ilustrativa. Foto: Searchlight Pictures.

Aquí el romántico tráiler de ‘All of Us Strangers’

El amor es inesperado y puede estar –literalmente– al otro lado de tu ventana. Así inicia el avance de All of Us Strangers, presentándonos cómo inicia el vínculo entre un escritor llamado Adam (Andrew Scott) y el mistrioso Harry (Paul Mescal).

A medida que el romance de este par de vecinos londinenses avanza, se nos cuenta un poco más sobre Adam: sus padres murieron cuando él tenía 12 años. Y ahora, ha intentado escribir un poco sobre ellos.

Paul Mescal y Andrew Scott en el tráiler de ‘All of Us Strangers’. Foto: Searchlight Pictures.

Por ello, Adam decide visitar la vieja casa en los suburbios donde creció con su familia. Sin embargo, la experiencia se tornará un tanto extraña ya que, aparentemente, sus padres ‘siguen con vida’. Pero esto es aún más misterioso cuando nos damos cuenta que ellos no han envejecido, a pesar de que reciben a su hijo de vuelta en casa por un momento.

En el tráiler de All of Us Strangers, podemos ver a Adam compartiendo tiempo con sus padres (interpretados por Jamie Bell y Claire Foy) en estas visitas a su viejo hogar. Hay pláticas introspectivas sobre redención, el perdón y cariño mutuo… pero al mismo tiempo, Adam se cuestiona si esto es real.

Eso sí, en medio de todo, el escritor menciona mientras habla con su amado Harry que “siempre me sentí solo. Este es un nuevo sentimiento”. Chequen el avance de la película acá abajito al ritmo de “Always On My Mind” de Pet Shop Boys.

La fecha de estreno de la película

¿Qué les pareció el tráiler de All of Us Strangers? Sin duda, tiene toda la pinta de que será una película emotiva. La cinta del director Andrew Haigh se estrenará en cines de Estados Unidos el 22 de diciembre próximo, no sin antes hacer algunas escalas en diferentes festivales de cine.

De hecho, la película forma parte de las películas internacionales que llegarán al Festival Internacional de Cine de Morelia 2023 (FICM), que se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre. Checa la selección oficial del festival aquí… Y mantente atento que por acá te traeremos el dato de cuándo se estrena la cinta en salas de cine de México a todo el público.

La inspiración detrás de la película

Con el tráiler de All of Us Strangers, seguro se preguntarán de dónde se inspira la película. Pues bien, el director Andrew Haigh (quien ya ha cosechado un reconocimiento importante co Lean On Pete o 45 Years), se inspiró en el libro Strangers de 1987, del novelista japonés Taichi Yamada para su nueva cinta.

Sin embargo, el cineasta Haigh ha mencionado en algunas declaraciones que le ha agregado a la historia algunos detalles especiales, esto desde el drama romántico hasta la fantasía.

Y si bien se sabe que no es una película meramente autobiográfica, el director británico ha dicho que sí hay algunos elementos de su propia vida que aparecen en el filme. ¿Emocionados o qué onda con la película?

Andrew Haigh. Foto: Getty.

