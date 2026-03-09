El próximo 1 de abril de 2026, llegará a cines de todo el mundo The Super Mario Galaxy Movie, la esperada secuela de la película de Super Mario que llegó a nosotros en 2023 para convertirse en una de las cintas más taquilleras dentro y fuera del mundo animado.

Fue una locura. Y se prevé una respuesta muy similar para esta nueva entrega, la cual acaba de liberar su tráiler final, y además, ya anunció a su elenco completo, el cual sigue comandado por Chris Pratt como la voz de Mario, pero con el agregado de personajes como Yoshi, por ejemplo.

Acá les contamos de este tráiler y les decimos quién es quién en el elenco de voces.

Imagen del tráiler final de ‘The Super Mario Galaxy Movie’ / Foto: Universal

Tráiler final de The Super Mario Galaxy Movie

Para el tráiler final de The Super Mario Galaxy Movie, vemos que la misión de ahora es vencer a Bowser Jr., quien quiere rescatar a su papá Bowser de una mini prisión donde lo dejaron desde la primera entrega. Ya saben… el malvado Bowser, enamorado de Peach, se pasó de lanza con el resto de los personajes y fue vencido.

Ahora bien. Todo parece indicar que se van al espacio en donde habitan nuevos personajes. Acuérdense que, en los juegos, ahí es donde conocimos a Rosalina, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Y eso sólo quiere decir que la aventura es galáctica, fuera de este mundo, de todo lo conocido. Eso significa, también, que las proyecciones son más grandes y la fantasía nos permite explorar nuevos escenarios.

¿Quién es quién en The Super Mario Galaxy Movie?

El elenco de voces de The Super Mario Galaxy Movie es extenso pensando que a los personajes que ya conocíamos, se le agregaron una tanda más. Lo cual es emocionante, pero nos invita a saber qué actores interpretarán a cada uno de los personajes que veremos en pantalla.

Los que vuelven

Chris Pratt como Mario

Chris Pratt vuelve a interpretar a Mario para esta segunda entrega de la franqucia fílmica de Super Mario Bros.

Chris Pratt vuelve como Mario / Fotos: Shutterstock / Universal

Charlie Day como Luigi

Otro actor que vuelve a esta nueva entrega es el hermano de Mario, Luigi, interpretado una vez más por Charlie Day.

Charlie Day es Luigi / Fotos: Shutterstock / Universal

Anya Taylor-Joy como Peach

No muchos estaban seguros de que viviera Anya Taylor-Joy como Peach, pero hace unos meses se confirmó y nos hace muy feliz la noticia.

Anya Taylor-Joy está de regreso en The Super Mario Galaxy Movie’ / Fotos: Shutterstock / Universal

Jack Black como Bowser

Diremos lo siguiente: podría no volver Pratt ni Day, incluso Taylor-Joy… pero alguien que sí o sí debía estar para The Super Mario Galaxy Movie es Jack Black como el malvado en recuperación de Bowser. Queremos una nueva canción… NOS URGE.

Jack Black no podía faltar / Fotos: Shutterstock / Universal

Keegan-Michael Key como Toad

El comediante Keegan-Michael Key también regresa para darle voz a Toad.

Toad también viene de vuelta para una aventura más / Fotos: Shutterstock / Universal

Kevin Michael Richardson como Kamek

Uno de los que debían regresar, era el actor de voces Kevin Michael Richardson para interpretar una vez más a Kamek.

Kamek también estará presente en ‘The Super Mario Galaxy Movie’ / Fotos: Shutterstock / Universal

Los nuevos en la cinta

Donald Glover como Yoshi

Si desde la entrega pasada se preguntaban en dónde estaba Yoshi, sus plegarias al fin se escucharon, y será uno de los personajes principales para The Super Mario Galaxy Movie con la voz de Donald Glover, lo que lo hace aún más cool.

Donald Glover será Yoshi / Fotos: Shutterstock / Universal

Luis Guzman como Wart

El adorado de Luis Guzman también se suma a la franquicia al prestar su voz para Wart.

Luis Guzman se suma a The Super Mario Galaxy Movie / Fotos: Shutterstock / Universal

Brie Larson como Rosalina

Este fue uno de los primeros anuncios del nuevo elenco de voces de The Super Mario Galaxy Movie: quién sería Rosalina. Pues bien, es la ganadora del Oscar, Brie Larson.

Brie Larson será Rosalina en The Super Mario Galaxy Movie / Fotos: Shutterstock / Universal

Benny Safdie como Bowser Jr.

Esta fue una sorpresa porque nos confirmó que Benny Safdie, quien inició su carrera como director, ahora está más interesado en darle por el lado de la actuación. Este año estrena La Odisea de Christopher Nolan y será Bowser Jr. en The Super Mario Galaxy Movie.

Benny Safide expande su carrera como actor / Fotos: Shutterstock / Universal

Issa Rae como Honey Queen

Aún no tenemos el primer vistazo de Honey Queen en The Super Mario Galaxy Movie, pero estamos seguros que el trabajo de Issa Rae le jara justicia.