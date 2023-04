El 2023 ha sido un año interesante con las adaptaciones de videojuegos al cine o series de TV. Super Mario Bros. La Película y The Last of Us son quizá el ejemplo de esto… Y en una de esas, también lo puede ser la serie de Twisted Metal, de la que por cierto ya tenemos un primer teaser tráiler.

Dicho proyecto se anunció en el 2021 y claro que fue una sorpresa para los fans más nostálgicos de las franquicias de juegos de Sony. Así que a dos años de que se diera a conocer, por fin tenemos un vistazo que, cuando menos, luce llamativo.

Logo de la serie de Twisted Metal. Foto: Peacock.

Chequen el tráiler de la serie de ‘Twisted Metal’ con Anthony Mackie

¿Se acuerdan cuando ponían el juego y escogían su coche favorito para empezar el combate en diferentes escenarios? Twisted Metal era una locura en su momento, y su magia venía de lo poco común que era el concepto de los juegos de ‘combate vehicular’ (si es que se le llama así, jeje).

Y como decíamos, fue una sorpresa que de repente a alguien se le ocurriera adaptar el videojuego ¿Cuál sería la trama y cómo se conduciría esta historia? Bueno, pues el nuevo tráiler de la serie nos da una idea de por dónde irá esta serie de comedia y acción.

Así luce Needles Kane en la serie de Twisted Metal. Foto: Peacock.

En el nuevo teaser tráiler de la serie de Twisted Metal, vemos al personaje de Anthony Mackie mientras emprende un viaje a través del desierto, cargando su escopeta y disparando el arsenal de balas de su automóvil mientras al fondo suena la alegre “Steal My Sunshine” de la banda Len.

Pero luego, el asunto se pone tenebroso cuando se nos muestra el clásico camión de helados de ese retorcido payado llamado Needles Kane (conocido también como Sweet Tooth), quien se ríe como un desquiciado. Si su aspecto ya se ve loquísimo, todo se pone tenso cuando vemos el montón de cuchillos ensangrentados que tiene en el vehículo.

Según las sinopsis oficiales, la serie de Twisted Metal se centrará en un forastero al que se le ha prometido una vida mejor, siempre que concluya la misión de dejar un misterioso paquete en una locación post-apocalíptica. La bronca: tendrá que sobrevivir a un montón de amenazas, incluidos asesinos, ladrones y ese payaso retorcido, y más… Aquí el tráiler de la serie de Twisted Metal.

La fecha de estreno de la serie de Twisted Metal

¿Qué les pareció el tráiler de la serie de Twisted Metal? Se ve interesante, ¿no? La cosa es que probablemente, aquí en Latinoamérica sí nos vamos a tener que aguantar un rato más en verla.

La serie se estrena el 27 de julio en Peacock, la plataforma de streaming que NBCUniversal… que no está disponible en México. Pero regularmente, dentro de ese mundo enorme que son los acuerdos de distribución, alguna otra plataforma se la juega para traerla acá como ha pasado con la nueva serie del Príncipe de Bel-Air. Estaremos atentos a ese detalle.