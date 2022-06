Nada como una buena serie con temática mafiosa para ponerle emoción a esos amantes de la televisión y el streaming. Y lo mejor es que ahora es el buen Sylvester Stallone quien le entrará a esta onda con una entrega prometedora llamada Tulsa King.

Este show llegará como un original de Paramount+ y se estrenará próximamente en la plataforma. Pero bueno, ahí nomás para que vayan calando de qué va todo esto, acá les mostramos el teaser tráiler recién liberado y de paso, les contamos un poquito sobre la trama entre otras cosillas interesantes.

Foto: Paramount+

Aquí el avance y lo que sabemos de ‘Tulsa King’ con Sylvester Stallone

Hemos visto a Sylvester Stallone en muchos papeles, quizá los más icónicos como boxeador, como un soldado brutal, como un general de un comando especializado y ya hasta tuvo su aparición en el universo cinematográfico de Marvel… pero ahora, es el momento de verlo en una nueva faceta como gángster.

Como les decíamos, el reconocido actor se prepara para traernos un nuevo proyecto bajo el título de Tulsa King. Esta serie de Paramount+ sin duda luce como una apuesta interesante dentro de sus contenidos originales.

Foto: Paramount+

Y a todo esto, ¿de qué la serie? Pues bien, se trata de un drama criminal -con uno que otro toque de humor- en el que Sylverster Stallone dará vida a Dwight Manfredi, un capo de la mafia de Nueva York que estuvo en la cárcel durante 25 años y ha sido liberado.

El asunto no pinta bien y a su salida de la prisión, el destino parece no sonreírle del todo pues uno de sus jefes decide exiliarlo de la organización radicada en suelo neoyorquino. Así, deciden exiliarlo en Tulsa, Oklahoma. En su nuevo hogar y con un poco de sentimiento del destierro por parte de sus viejos colegas, Dwight se dispone a iniciar un nuevo imperio criminal en esa ciudad.

Tulsa King tiene una fecha de estreno en Paramount+ el 13 de noviembre en Estados Unidos, pero no se ha confirmado si esa será la fecha también para la región de Latinoamérica. Andaremos atentos al detalle y mientras, chequen acá el teaser tráiler recién liberado.

El talento de ‘Tulsa King’

Además de Sylverster Stallone, Tulsa King contará con un elenco conformado por Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, entre otros.

Claro que por ahora, no podemos definir si esta serie será un hitazo del streaming, pero tiene la pinta para serlo. Sobre todo si tomamos en cuenta que Terrence Winter (guionista de The Wolf of Wall Street, Boardwalk Empire y The Sopranos) y Taylor Sheridan (actor de Sons Of Anarchy conocido también por desarrollar la aclamada serie Yellowstone) son los creadores, guionistas y productores de este nuevo programa.

Entonces, ¿qué dicen? ¿Les late cómo suena este asunto? Bueno, y ya que andamos en esas de recordar series de gángsters, acá abajito les dejamos el antes y después de los protagonistas de la icónica The Sopranos.