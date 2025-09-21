Por fin tenemos a los ganadores y las películas que fueron reconocidas en los Premios Ariel. Dicho esto, seremos muy honestos, y es que Odiamos cuando dicen que los Premios Ariel son “los Oscar mexicanos”. Entendemos perfecto a qué se refieren o la manera simple pero directa de describir el evento.
Pero los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana, representa a una industria muy distinta a la de Hollywood, una que requiere mucho más talacha de la de aquella maquinaria.
Y no, no estamos de sangrones ni de chocosos. Pero queríamos decir eso para mantener por separado a los Premios Ariel y hablar de su enorme historia y su importancia para reconocer mejor del cine mexicano, el cual construye una filmografía que si bien ha crecido de manera exponencial, con muchísima aclamación, aún ve muchos obstáculos para realizarse.
Y eso hace que las películas que llegan a las nominaciones de los Premios Ariel, y luego son reconocidas con los distintos premios de las categorías, sean más relevantes. Y para este 2025, no es la excepción con un montón de producciones independientes o respaldadas por productoras ya establecidas.
Para este 2025, Pedro Páramo de Rodrigo Prieto (su ópera prima, por cierto) arrasó en las nominaciones. Pero vemos grandes películas como La cocina de Alonso Ruiz Palacios o Sujo de la dupla conformada por Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Así que por acá les van las y los ganadores de los Premios Ariel.
Mejor Película
- La cocina
- No nos moverán
- Pedro Páramo
- Sujo
- Un actor malo
Mejor Dirección
- Alonso Ruizpalacios por La cocina
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez por Sujo
- Pierre Saint Martin por No nos moverán
- Rodrigo Prieto por Pedro Páramo
- Urzula Barba Hopfner por Corina
Mejor Actor
- Alfonso Dosal por Un actor malo
- Juan Jesús Varela por Sujo
- Juan Ramón López por Vergüenza
- Manuel García Rulfo por Pedro Páramo
- Raúl Briones por La cocina
Mejor Actriz
- Adriana Paz por Arillo de hombre muerto
- Fiona Palomo por Un actor malo
- Luisa Huertas por No nos moverán
- Naian González Norvind por Corina
- Rooney Mara por La cocina
Mejor Coactuación Femenina
- Agustina Quinci por No nos moverán
- Carolina Politi por Corina
- Giovanna Zacarías por Pedro Páramo
- Laura de Ita por Corina
- Mayra Batalla por Pedro Páramo
- Yadira Pérez Esteban por Sujo
Mejor Coactuación Masculina
- Alexis Varela por Sujo
- Héctor Kotsifakis por Pedro Páramo
- Noé Hernández por Arillo de hombre muerto
- Eduardo Olmos por La cocina
- Juan Carlos Colombo por No nos moverán
Revelación Actoral
- Andrés Revo por Hombres íntegros
- Jairo Hernández por Sujo
- José Alberto Patiño por No nos moverán
- Ale Cosío por La arriera
- Miguel Valverde por Fiesta en la madriguera
- Sofía Quezada por Armas blancas
Mejor Guion Adaptado
- Alonso Ruizpalacios por La cocina
- Edgar San Juan, Juan Curi y Hipatia Argüero por Casi el paraíso
- Mateo Gil por Pedro Páramo
- Javier Van de Couter, Camila Sosa Villada y Laura Hubernam por Tesis sobre una domesticación
- Nicolás Giacobone por Fiesta en la madriguera
Mejor Guion Original
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez por Sujo
- Pierre Saint Martin y Iker Compean Leroux por No nos moverán
- Alejandro Andrade Pease y Armando López Muñoz por Hombres íntegros
- Jorge Cuchí por Un actor malo
- Samuel Sosa Derat y Urzula Barba Hopfner por Corina
Mejor Fotografía
- Juan Pablo Ramírez por La cocina
- María Sarasvati Herrera por La arriera
- Rodrigo Prieto y Nicolás Aguilar por Pedro Páramo
- Ximena Amann por Sujo
- César Gutiérrez Miranda por No nos moverán
Mejor Música Original
- Alejandro Otaola por No nos moverán
- Gustavo Santaolalla por Pedro Páramo
- Tomás Barreiro por La cocina
- Astrid Rondero por Sujo
- Gustavo Reyes y Andrés Sánchez por Corina
Mejor Sonido
- Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht por La cocina
- Omar Juárez Espino, Patricia Balderas Castro, Josué Ramos Cruz y Alejandro Mayorquin por Sujo
- Santiago Nuñez, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Skip Lievsay y Rich Bologna por Pedro Páramo
- Jíkuri: viaje desde el país de los tarahumaras
Mejor Diseño de Arte
- Alisarine Ducolomb por No nos moverán
- Carlos Y. Jacques y Eugenio Caballero por Pedro Páramo
- Sandra Cabriada por La cocina
- Belén Estrada por Sujo
- Lou Pérez Sandi por Corina
Mejor Edición
- Astrid Rondero, Fernanda Valadez y Susan Korda por Sujo
- Roberto Bolado y Raúl Zendejas por No nos moverán
- Yibrán Asuad por La cocina
- Jorge Cuchi y Víctor González Fuentes por Un actor malo
- Liora Spilk y Yibrán Asuad por Tratado de invisibilidad
Mejor Vestuario
- Adela Cortázar por La cocina
- Anna Barroso Bou por Corina
- Anna Terrazas por Pedro Páramo
- Dalia Rosales por No nos moverán
- Mariestela Fernández por Technoboys
- Lupita Peckinpah por La arriera
Mejor Maquillaje
- Una historia de amor y guerra
- Pedro Páramo
- Párvulos: hijos del apocalipsis
- Jugaremos en el bosque
- No nos moverán
Mejores Efectos Especiales
- Alejandro Vázquez por Pedro Páramo
- Gregorio Vega por La cocina
- Alejandro Vázquez y Roberto Ortiz por Jugaremos en el bosque
- Yoshiro Hernández por Párvulos: hijos del apocalipsis
- José Martínez por Sujo
Mejores Efectos Visuales
- Luis Montemayor por Jíkuri: viaje desde el país de los tarahumaras
- Marco Maldonado por Pedro Páramo
- Raúl Luna por La cocina
- Enrique Cantú y más por Turno nocturno
- Leonel Carrillo Marroquíen y Franz A. Novotny por Párvulos: hijos del apocalipsis
Mejor Largometraje Documental
- Concierto para otras manos de Ernesto González Díaz
- El guardián de las monarcas de Emiliano Ruprah de Fina
- Estado de silencio de Santiago Maza Stern
- La falla de Alana Simões
- La mujer de estrellas y montañas de Santiago Esteinou
- Tratado de invisibilidad de Luciana Kaplan
Mejor Largometraje Animado
Uma y Haggen: Princesa y vikingo de Benito Fernández
Ópera prima
- Corina de Urzula Barba Hopfner
- El grosor del polvo de Jonathan Hernández
- No nos moverán de Pierre Saint Martin
- Pedro Páramo de Rodrigo Prieto
- Vergüenza de Miguel Salgado
Mejor Película Iberoamericana
- El 47 de Marcel Barrena por España
- El jockey de Luis Ortega por Argentina
- El ladrón de perros de Vinko Tomicic Salinas por Bolivia
- El lugar de la otra de Maite Alberdi por Chile
- Rita de Jayro Bustamante por Guatemala
Mejor Cortometraje de Animación
- Aferrado de Esteban Azuela
- Dolores de Cecilia Andalón Delgadillo
- Fulgores de Andrés Palma Celorio
- La carretera de los perros de Carlos Rueda
- Ser semilla de Julia Granillo Tostado
Mejor Cortometraje Documental
- Anónima inmensidad de Paulina del Paso
- Buscando un burro de Juan Vicente Manrique
- Hasta encontrarlos de Jean Chapiro Uziel
- Mutsk Wuäjxtë’ (Pequeños zorros) de Ximena Guzmán y Balam Toscano
- Vientre de luna de Liliana K’an
Mejor Cortometraje de Ficción
- El límite del cuerpo de Berenice Ubeda Alzaga
- La cascada de Pablo Delgado Sánchez
- Passarinho de Natalia García Agraz
- Spiritum de Adolfo Margulis
- Viaje de negocios de Gerardo Coello Escalante