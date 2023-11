Lo que necesitas saber: En 2017, Zac Efron y Matthew Perry protagonizaron la película '17 again", en la que Efron interpretaba a la versión joven del Perry.

En una entrevista ofrecida en 2022, el fallecido Mathew Perry comentó que ya tenía escrita su biopic, así que ya estaba en planes para su producción. Incluso, aseguró el actor de Friends, le propuso a Zac Efron ser el protagonista… pero dijo “no”. Ahora las cosas han cambiado.

Mathew Perry “fue un mentor para mí”: Zac Efron

Al parecer, Zac Efron ya no se acuerda de la propuesta. Pero bueno, el caso es que, ahora, a la luz de la lamentable muerte de Mathew Perry, el actor ya no tan juvenil dijo que “sería un honor” hacerla del hombre que dio vida a Chandler Bing. “Me siento honrado de saber que estaba pensando en mí para interpretarlo”, comentó Efron en exclusiva para People. “Ya veremos. Sería un honor hacerlo”.

Durante la alfombra roja de la película The Iron Claw, Zac Efron recordó a Mathew Perry, con quien compartió créditos en 17 again, cinta en la que él era la versión joven del personaje interpretado por Perry. Para quienes no la han visto, la película es sobre Mathew Perry deseando volver a ser chavo, acto seguido, ¡bum!, se le cumple el deseo.

“Él fue un mentor para mí”, aseguró Zac Efron. “Lo admiraba (…) quiero decir, cuando estábamos filmando 17 Again, fue muy surrealista para mí mirar al otro lado y tenerlo allí, porque aprendí mucho de él. De toda su vida.”

Aún se desconoce qué causó la muerte de Matthew Perry

A raíz de la muerte de Mathew Perry, una de las cosas que más se ha destacado era su forma de actuar; sobre todo, su habilidad para usar el sarcasmo y el timming que tenía para rematar los chistes. Según Zac Efron, esto último fue lo que más le aprendió al fallecido actor. “Aprendí el ritmo de la comedia de ese tipo”.

Mathew Perry falleció hace apenas un par de días. Su funeral tuvo lugar en Los Ángeles el sábado 4 de noviembre. Según reportes a él asistieron solo unas cuantas personas, no por no ser querido, sino por las reservas con las que manejó el asunto. Obviamente, asistió el elenco de Friends.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte del intérprete de Chandler Bing. Pero, según The Guardian, ya fueron realizadas todas las pruebas necesarias: desde la autopsia, hasta las debidas pruebas toxicológicas.

