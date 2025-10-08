"Dejen de hacernos esto a él y a mí": Hija de Robin Williams pide que no hagan videos del actor con IA

Lo que necesitas saber: Zelda Williams, la hija del fallecido Robin Williams, pidió a la gente que no hagan videos del actor con ayuda de la IA.

Otro día, otro dolor de cabeza que da la ya famosa Inteligencia Artificial (IA). O bueno, más bien las personas que usan este tipo de tecnología para muchas cosas (que la mayoría de las veces no tienen sentido) como hacer videos del fallecido actor Robin Williams.

El actor Robin Williams. Foto: Getty Images

La hija de Robin Williams se pronunció contra el uso de IA

Y es que a través de su cuenta de Instagram, Zelda Williams, actriz y directora de cine que además es hija del actor, puso un mensaje para pedirle a los fans de su padre que tengan cinco pesos de humanidad y dejen de usar la IA para hacer videos de él.

“Simplemente dejen de enviarme videos con IA de papá”, dijo la escritora estadounidense de 36 años en una historia que posteó en su perfil. “Dejen de creer que quiero verlos o que lo voy a entender, no quiero y no lo haré”, agregó Zelda.

Robin Williams en ‘Dead Poets Society’, de 1989. Foto: Touchstone Pictures/Getty Images

Especialmente cuando hacen videos de su padre y se los envían por Instagram

“Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacernos esto a él y a mí, a todos incluso, punto final. Es tonto, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría”, afirmó en su petición.

Desde hace ya un rato, gente sin quehacer está usando la IA para hacer videos de celebridades fallecidas poniéndolas en contextos actuales (como imaginando qué harían si estuvieran vivos en la actualidad) o para dar mensajes sobre apreciar la vida. Y sí, tristemente Robin Williams ha sido parte del catálogo.

Zelda Williams calificó el uso de la IA como algo asqueroso

Como sabrán, Robin Williams (a quien seguro recuerdan por películas como ‘El Club de los Poetas Muertos’ o ‘Una Noche en el Museo’) murió por suicidio el 11 de agosto de 2014 en su casa de Paradise Cay, California. Sí, este 2025 el actor cumplió 11 años de fallecido.

Personas han usado esto como “motivo” para hacer sus videos con IA y mandárselos a Zelda Williams como un “tributo”, algo que ella quiere que pare porque no hacen más que lucrar con la memoria de la gente en nombre de la “tecnología”.

Zelda Williams. Foto: Getty Images

Y pidió a las personas que dejen de usar la imagen y voz de Robin Williams con la IA

“Ver que los legados de personas reales se reducen a: ‘Esto se parece y suena un poco como ellos, así que es suficiente’, solo para que otros produzcan horribles marionetas digitales, es una locura”, mencionó Zelda sobre cómo las tendencias de TikTok han contribuido a esto.

“No están haciendo arte, están haciendo asquerosos hot dogs sobreprocesados con las vidas de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los meten a la fuerza a alguien esperando que les den un pulgar arriba y les guste. Qué asco”, agregó.

La story en la que Zelda Williams pidió que dejen en paz la memoria de su papá, el actor Robin Williams. Foto: Getty Images

No es la primera vez que Zelda Williams habla contra la IA

Claro que uno entiende que a Zelda Williams le moleste, por diversas razones más allá de lo de la IA, este tipo de contenidos y que usen la imagen de su padre para realizarlos. Sin embargo, no es la primera vez que la actriz alza la voz en contra de la Inteligencia Artificial.

En octubre de 2023, durante la huelga de actores del sindicato SAG-AFTRA, Zelda protestó contra el uso de voces o imágenes de artistas sin su consentimiento y criticó que desde hace años se entrenen modelos y actores, como su papá, no puedan dar su autorización.

Foto: Getty Images

“Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, de dar voz a caricaturas, de poner su esfuerzo y tiempo humano en la interpretación”, aseguró en ese entonces sobre el uso de la IA en el mundo de la actuación.

En sus posteos de Instagram, Zelda ha recibido en su mayoría comentarios de apoyo luego de esta petición en contra de los “amantes” de la IA. ¿Ustedes qué opinan al respecto?



