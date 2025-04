El 20 de junio de este 2025, se estrenará 28 Years Later, la tercera entrega de la franquicia de Exterminio, una de las mejores historias sobre zombies que se han contado jamás. Para esta nueva película regreso el dúo original conformado por el director Danny Boyle y el guionista Alex Garland (quien recién estrenó Warfare).

Pero eso no es lo único que nos emociona. El elenco de 28 Years Later también nos abre un montón de posibilidades con el protagónico de Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes junto a Jodie Comer (quien, si nos permiten, merece mayor atención de la que recibe).

Imagen de 28 Years Later / Foto: Captura vía Sony

Y la otra cosa que nos tiene con las expectativas en el cine, son los dos tráilers que Sony Pictures ha liberado. Vaya… ellos sí que saben hacer un avance en el que nos digan cómo van a estar las cosas, sin revelar muchos detalles de la trama. Y además, son emocionantes.

Estos tráilers de 28 Years Later no vienen precisamente musicalizados o tienen muchos diálogos de los personajes. Sino que en sus dos minutos se escucha una cinta grabada de un hombre leyendo apasionadamente algo, como si diera un discurso…

Y la historia detrás de ese audio es aún más aterradora que la idea de un apocalipsis zombie y del cual no hayamos podido escapar en casi 20 años. Ese audio o lectura de 28 Years Later, se trata de un poema que se convirtió en un método de entrenamiento y tortura por parte del ejército. Y acá les contamos de quién es y cómo está el asunto.

Foto: especial

Franquicia de Exterminio

La primera cinta de la franquicia de Exterminio llegó en 2002 bajo el título de 28 Days Later y el protagónico de Cillian Murphy, Naomi Harris y Brendan Gleeson. Aquí nos explican que a partir de ciertos experimentos que pretendían erradicar la “rabia” en los humanos, las cosas no salieron muy bien y en su lugar crearon el Rage Virus o el virus de la rabia.

En cuestión de días el mundo colapsa. En 2007 liberaron la segunda película de Exterminio titulada 28 Weeks Later, pero esta vez ni Danny Boyle ni Alex Garland estuvieron a cargo, sino Juan Carlos Fresnadillo con un elenco conformado por Jeremy Renner, Rose Byrne y Robert Carlyle.

Y ahora, 18 años después tendremos 28 Years Later que, como les contamos, trae de regreso a Boyle y Garland y este nuevo elenco. ¿Qué diablos ha sucedido en todos estos años?, ¿los humanos lograron reagruparse y organizarse?, ¿los zombies ya no representan el mismo nivel de amenaza?

Zombies en el nuevo tráiler de 28 Years Later / Foto: Captura vía Sony

Tráiler de 28 Years Later

Hace unos meses, Sony liberó el primer tráiler de 28 Years Later, conformado por imágenes de la película que nos llevan, brevemente, al inicio de todo. Pronto, vemos secuencias relacionadas a los eventos que ocurren 28 años después de ese primer día. Y es aquí donde las cosas se ponen perturbadoras.

Obvio, eso viene de los horrible de ver a los zombies corretear a los humanos que aún sobreviven, sino por lo que escuchamos:

Seven, six, eleven, five, nine and twenty mile to day

Four, eleven, seventeen, thirty two the day before

Boots, boots, boots, boots moving up and down again

There’s no discharge in the war…

Aquí les dejamos el tráiler para que lo vean y escuchen y les podamos contar la historia del poema que se convirtió en una forma de entrenar a los soldados y torturar a los prisioneros… en la vida real.

Kipling: El libro de la selva y “Boots”

Para conocer bien la historia del poema “Boots” que es utilizado como un método para romper a las personas, hemos de tener cierta información de su autor. Se trata de Rudyard Kipling, uno de los escritores, poetas y periodistas más importantes del siglo XIX y XX.

Kipling nació en 1865 en Bombay, pero la mayor parte de su educación la recibió en Inglaterra. A su regreso a la India por ahí de 1882, comenzó a trabajar en distintos periódicos de habla inglesa. Para 1886 publicó la colección de versos Departmental Ditties, alcanzando cierto de nivel de popularidad no con poesía, sino cuentos.

Rudyard Kipling, autor de El libro de la selva y Boots / Foto: Getty Images

En 1888 publicó la colección de historias cortas Plain Tales from the Hills y Soldiers Three, y en 1892 liberó Barrack Room Ballads. Estas tres obras son especiales porque Kipling, al ser el poeta del Imperio Británico, alabó la figura del soldado (el soldado raso, el hombre común que viste el uniforme), glorificando su labor, honorabilidad, valentía y experiencias.

Ahora bien. Quizá el nombre de Kipling no les suena por esto. Pero seguro que sí lo recordarán por su obra de 1894 titulada, ni más ni menos, que Jungle Book o El libro de la selva. Así es. Kipling es el autor de este clásico de la literatura infantil.

Anuncio de “El libro de la selva” de Rudyard Kipling en 1903 / Foto: Getty Images

“Boots”, el poema de 28 Years Later

Pero regresemos a su obra centrada en la figura del soldado. Con este contexto, damos un salto a la publicación en 1903 de “Boots”, poema que forma parte de la colección The Five Nations.

El poema va sobre los pensamientos de los soldados que marchan constantemente, y alude a las guerras del Reino Unido en África como consecuencia de la colonización, sobre todo del conflicto conocido como la Segunda Guerra Bóer, entre la nación europea y las extintas provincias del Estado Libre de Orange y República de Transvaal (provincias independientes de Sudáfrica), y el cual se dio entre 1899 y 1902.

Ilustración de la brigada de St. George en Benin en África / Foto: Getty Images

Los soldados marchaban durante semanas, sin saber a dónde llegarían o por qué. Y lo único que podían ver mientras lo hacían, eran las botas de sus compañeros. Y eso, como interpretación, podría volver loco a cualquiera: no te puedes dar de baja de la guerra, no hay escapatoria. Aquí les dejamos el poema completo:

We’re foot … slog … slog … slog … sloggin’ over Africa

Foot … foot … foot … foot … sloggin’ over Africa –

Boots … boots … boots … boots … movin’ up and down again!

There’s no discharge in the war!

Seven … six … eleven … five … nine-an’-twenty mile today

Four … eleven … seventeen … thirty two the day before –

Boots … boots … boots … boots … movin’ up and down again!

There’s no discharge in the war!

Seven … six … eleven … five … nine-an’-twenty mile today

Four … eleven … seventeen … thirty two the day before –

Boots … boots … boots … boots … movin’ up and down again!

There’s no discharge in the war!

Don’t … don’t … don’t … don’t … look at what’s in front of you

Boots … boots … boots … boots … movin’ up an’ down again –

Men … men … men … men … men go mad with watchin’ ‘em

An’ there’s no discharge in the war!

Poema como método de entrenamiento y tortura

Con el estreno de Warfare, la nueva película de Alex Garland coescrita y codirigidas con el veterano de la Guerra de Irak, Ray Mendoza, nos quedó muy claro quiénes son los famosos Navy SEALs.

Los Navy SEAL son una fuerza de operaciones especiales de élite que forman parte de la Armada o o Marina de Guerra de los Estados Unidos, que a su vez, forman parte de las Fuerzas Armadas. Son mayormente conocidos por realizar misiones encubiertas, especiales o de alta prioridad. Para que se den una idea de quiénes son, ellos fueron los responsables de la misión de 2011 que llevó a la muerte a Osama bin Laden.

Navy Seals entrenando a soldados del ejército de Somalia / Foto: Getty Images

Por lo tanto, su entrenamiento es, por decir lo menos, peculiar. Los Navy SEALs tienen un programa conocido como Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE, por sus siglas en inglés) el cual entrena a los soldados para evitar capturas, métodos de supervivencia en caso de quedar en ambientes hostiles o en caso de ser capturados y torturados, también sirve para salir del cautiverio. Es una locura.

Se sabe que parte de este programa integra el “entrenamiento por interrogatorio” en donde básicamente encierran a los soldados en una pequeña celda, y durante horas, a todo volumen, ponen el audio de “Boots” de Kipling. Tal cual, es una forma de mal viajar a las personas para entrenarlas y sobrevivir.