Chivas está viviendo una reestructuración -sí, otra- de todo el tema deportivo en la institución. El fracaso en el Apertura 2022 le costó el trabajo a Ricardo Peláez y a Ricardo Cadena, director deportivo y DT, respectivamente.

Así que, Amaury Vergara y su equipo comenzaron a trabajar en darle un nuevo comienzo a Chivas, porque los fracasos han sido la constante en los últimos años del ‘Rebaño Sagrado’.

Ya sacudieron el mercado de fichajes y eso que todavía no termina el Apertura 2022, pues viajaron hasta España para contratar a su nuevo director deportivo, Fernando Hierro.

Foto: Especial

La leyenda del Real Madrid, tendrá que encargarse desde el minuto uno de comandar un proyecto deportivo a la altura de las exigencias de Chivas y en busca del tan ansiado campeonato.

Se encargará de elegir al nuevo DT y para ello, ya lanzó algunas características que deberá de tener este estratega: “Necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven, que haya trabajado y conozca la liga, que haya entrenado en las grandes ligas en Europa“, contó Hierro para Chivas TV, además, mencionó que ya tienen a alguien en mente.

Foto: Getty Images

Los 6 posibles candidatos al banquillo de Chivas, según el perfil de Fernando Hierro

Antonio Mohamed

El ‘Turco’ es uno de los DT’s que suena para Chivas, pero no es la primera vez, pues en la era de Ricardo Peláez, también sonó en algunas ocasiones para dirigir al Guadalajara.

De acuerdo con el perfil de Fernando Hierro, Antonio Mohamed cumple con el punto de saber trabajar con la gente joven, también con el de conocer la Liga MX y con el de haber dirigido en ligas Europeas -tuvo su paso en La Liga-, por lo que sería un candidato idóneo.

Foto: Agencia Mexsport

Paco Jémez

DT que sabe perfectamente lo que es dirigir en Europa, porque la mayor parte de su carrera la ha hecho en el Viejo Continente, en España para ser más específicos.

También conoce la Liga MX por su paso como estratega de Cruz Azul, aunque no le fue tan bien. El tema de trabajar con jóvenes, pues es algo que sí ha hecho en su carrera y sería un candidato para Chivas, aunque apuesta arriesgada.

Foto: Getty Images

Juan Francisco Palencia, una sorpresa para el banquillo de Chivas

El ‘Gatillero’ no tiene tanta experiencia en el futbol como otros de este listado, pero eso no significa que no cumpla con los requisitos que solicita Fernando Hierro para Chivas.

Conoce el medio mexicano, pues ha dirigido en la Liga MX, también sabe trabajar con jugadores jóvenes y hasta ha dirigido en Europa, pero no una de las grandes ligas, pues estuvo con el Sant Cugat, de España.

Foto: Getty Images

Santiago Solari

Después de tener torneos brillantes con América, un inicio de temporada muy malo le costó el puesto. Pero, dejó buenas impresiones en la Liga MX, así que, uno de los puntos los cumple a la perfección.

Ha dirigido en las grandes ligas de Europa, sí y al Real Madrid, algo que no es nada sencillo. Sabe trabajar muy bien con los jugadores jóvenes, por lo que cumple con las exigencias.

Además, tiene el plus de conocer personalmente a Fernando Hierro y que el nuevo director deportivo de Chivas sepa cómo trabaja el exDT del América.

Foto: Getty Images

Jaime Lozano, sangre nueva para Chivas

Aunque Fernando Hierro tiene su lista de requerimientos para ser DT de Chivas, podría tomar una excepción, siempre y cuando, el técnico le llene el ojo.

Jaime Lozano conoce la Liga MX -ha dirigido a Querétaro y Necaxa-, el punto de trabajar con gente joven, podría ser su principal arma, pues estuvo mucho tiempo con la Selección Mexicana Sub23.

Sólo que no ha dirigido en las grandes ligas de Europa, pero sí tiene experiencia en Juegos Olímpicos y hasta ganador de una medalla en Tokio 2022 para avalar su posible candidatura a las Chivas.

Foto: Getty Images

Hugo Sánchez, la sorpresa que se podría dar en Chivas

¿Quién mejor para dirigir al equipo más mexicano, que el mexicano menos malinchista del país? Hugo Sánchez ha dejado de trabajar desde hace mucho tiempo como DT.

Peeeeeeeero, el ‘Macho’ cumple con lo que Fernando Hierro pide para ser técnico en el ‘Rebaño Sagrado’. Experiencia en grandes ligas de Europa, trabajar con gente joven y conocer la Liga MX, es algo que Hugo Sánchez ha hecho en su trayectoria.

Santiago Solari no es el único que tiene una relación con Fernando Hierro, pues Hugo Sánchez también lo conoce desde hace muchos años y sería uno de los bombazos para Chivas.

Foto: Agencia Mexsport