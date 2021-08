¿Por qué es importante el campeonato del mexicano Abraham Ancer dentro del Tour de la PGA?

Abraham Ancer hizo historia dentro del mundo del golf, sólo una semana después de su participación en los Juegos Olímpico de Tokio 2020, pues se convirtió en el cuarto jugador mexicano en ganar un trofeo de tour de la PGA y el primero en conquistar un título mundial tras coronarse en el World Golf Championship St. Jude.

El pasado 1 de agosto, el golfista originario de Tamaulipas, finalizó en el lugar 14 del torneo olímpico, con 12 golpes por debajo del par y terminó la competencia como el mejor mexicano, después del desplome de Carlos Ortiz en la cuarta ronda (conoce más sobre Carlos Ortiz).

Después de su participación en Tokio, Ancer viajó a Memphis, Tennessee, para encarar el torneo del tour de la PGA, en el que sorprendió a propios y extraños, pues se impuso en un ajustado desempate ante el estadounidense Sam Burns y el japonés Hideki Matsuyama.

Con Hideki Matsuyama coincidió en los Juegos Olímpicos. El golfista nipón finalizó en el octavo lugar con 15 golpes bajo par.

En el World Golf Championship St. Jude, los tres empataron con una tarjeta de 264 golpes a lo largo del fin de semana y 16 bajo par, por lo que fue necesaria una ronda para encontrar al campeón, y resultó ser el mexicano, gracias a un registro de dos golpes bajo par, con el cual conquistó su primera corona de la PGA.

The putt that gave @Abraham_Ancer his first TOUR victory. 🎉 pic.twitter.com/fuPgaBzOaU

